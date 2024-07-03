順豐同城SoFast正式「入港」，為後續出海試水？

內地最大第三方即時配送平台順豐同城（09699）於７月１日以「SoFast」品牌登陸香港，提供即時配送服務，成為其拓展海外市場「試水溫」的一步。其第三方即配全場景模式，或為香港即時配送市場帶來新氣象，而在此國際化城市累積出海經驗後，有機會再迅速開拓海外市場機遇。

順豐同城初期將依托順豐香港手機應用程式（SFHK App）開展業務，提升原有的同城快遞物流時效，快至1小時送達，並將配送範圍擴大至文件、鮮花、餐飲、珠寶、數碼產品等全品類場景。

用戶使用最新版本的順豐速運 SF—EXPRESS App，下單時點選「同城急送」服務，便可使用順豐同城提供的全港點到點全品類即時配送服務，全天候24小時均可下單，新用戶及現有用戶均可獲取指定折扣券，新用戶最高立減30元。

順豐同城「SoFast」急送服務擬善用其極速精準、實時追蹤、全天候、專業可靠的優勢，解決客戶燃眉之急，首階段先開放油尖旺區取貨，其後將逐步將服務拓展至更多區域，預計至年底將覆蓋全港。

雖然順豐同城「SoFast」於香港擬覆蓋餐飲及非餐飲類全場景配送，今次攻港，與 KeeTa 等外賣平台非競爭關係，更多是其即時配送生態中的基礎設施角色，可預期其會複製內地業務的成功模式，如透過與一眾外賣平台以至電商平台、新零售品牌建立合作空間，共同開拓香港市場。

提升派送速度及質素的同時，有望進一步促進品牌自營渠道等多元化新零售，並成爲更多內地品牌「南下」的推進器。

事實上，順豐同城早於去年8月已經與美團外賣達成合作，共同為內地商家打造配送網絡，共建即時配送行業生態，今次或有望在港「再續前緣」。

為應對本港即配需求，順豐同城同時正積極在港招募大量步兵、單車、電單車、私家車和客貨車騎手。而香港地區騎士專用手機應用程式（App）「SoFast Rider」已陸續在各大流動應用程式商店正式上架。用戶透過一個手機號碼即可在 app 內註冊成為騎手，完成簡單登記步驟後，參與線下培訓，便可獲取接單資格。平台的送遞任務目前以文件、小型包裹等非餐配送為主，每公里派送收入更較其他外賣平台高一倍，每小時收入最高可達300元。同時，公司推出邀新獎賞活動，已經成為「SoFast」的送遞員推薦朋友加入行列，可獲超過800港元獎賞。

另外，順豐同城拓展即時配送業務至本港後，未來有望進一步與內地業務同步，開拓個人用戶的取送買辦服務，接入更多商戶品牌的自營 app 及外賣平台等，支持發展最後一公里業務，以及合力順豐集團打造一體化供應鏈解決方案，承接來自多元化渠道的訂單，全面覆蓋餐飲外賣、同城零售、近場電商和近場服務。加上，隨着 SoFast 香港業務得到更多散戶親身體驗，或有助提升順豐同城業績發展及市場估值。

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