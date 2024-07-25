AI新浪潮席捲全球市場，投資者如何把握新興資產機遇？

OpenAI 在2023年推出ChatGPT後引爆了全球AI熱潮，全球晶片王者英偉達股價持續攀升及屢創新高之餘，亦帶動了納指續創歷史高位。華盛証券早前舉辦的「AI芯片股熱炒，把握新興資產投資機遇！股輪ETF部署投資講座」，邀請了南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳( Barbara)、中信證券國際股權衍生品銷售經理李佳源(Sam)，以及財經專欄作家唐牛，為出席嘉賓介紹了港美AI受惠股，AI 芯片及日股ETF，還有輪證的短線策略。

南方東英今年的四大投資主題

面對環球宏觀形勢的不確性及市場的波動性加劇，則建議增持美國國債。另外，雖然中國疫後經濟數據表現遜預期，但中資股估值吸引，故建議保留中資股的持倉，押注更多刺激經濟措施出台，與此同時，建議轉向多區域性市場的投資機會，增持日股及其以外的亞太區股票。至於另類資產方面，南方東英看好虛擬資產牛市可以持續，故建議增持相關資產。

適合ETF產品可分散投資風險

未來將是AI的世界，全球又以美國科技最先進，納斯達克指數更代表了科技產業的整體表現。南方東英納斯達克100ETF(3034.hk)，緊貼納斯達克100指數的表現，讓投資者以數百港元的低廉投資成本，就可分享納斯達克100指數成份股提供的獲利機會。金融市場面對的不確定性及風險日溢增加，南方東英富時美國國債20年+指數ETF(3433.HK)就可以成為投資者的避風港，而且其特點是無股息稅、在亞洲時段進行交易，降低成本，而且可以靈活執行—實時執行或按美國收市價執行，最重要是南方東英擁有專門的團隊，在亞洲時段為你提供投資與交易、資本市場和客戶服務。

衍生工具可放大利潤及對沖風險

另外，中信證券的李佳原(Sam)亦介紹了一眾針對港股不同板塊的衍生品，例如「中特估」中的能源、電訊及內銀相關的認購及認沽證，就有中海油(00883)認購證25886及認沽證24414等。AI及無人駕駛概念股方面就推介了中芯(00981)認購證25502、華虹(01347) 認購證25500，以及百度(09888) 認購證25863，當中以25502的約5.9倍槓桿比率最高。在投資組合加入衍生工具，可以提高投資回報及對沖投資風險。此外，Sam亦向嘉賓講解了在運用衍生工具上，10萬元與100萬元的投資組合中，不同的投資組合產生的優缺點。

唐牛則分享了他在投資AI股時所領會的八大重點，雖然有些屬於投資基本要點，例如分散投資、沒有最貴只有更貴，但亦反映金融市場無新事，做好風險管理才可以在金融市場長存。

WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價 (只限今天)► 火速行動