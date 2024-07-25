  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

AI新浪潮席捲全球市場，投資者如何把握新興資產機遇？

25/07/2024

OpenAI 在2023年推出ChatGPT後引爆了全球AI熱潮，全球晶片王者英偉達股價持續攀升及屢創新高之餘，亦帶動了納指續創歷史高位。華盛証券早前舉辦的「AI芯片股熱炒，把握新興資產投資機遇！股輪ETF部署投資講座」，邀請了南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳( Barbara)、中信證券國際股權衍生品銷售經理李佳源(Sam)，以及財經專欄作家唐牛，為出席嘉賓介紹了港美AI受惠股，AI 芯片及日股ETF，還有輪證的短線策略。

 

AI新浪潮席捲全球市場，投資者如何把握新興資產機遇？

 

AI新浪潮席捲全球市場，投資者如何把握新興資產機遇？

 

南方東英今年的四大投資主題

面對環球宏觀形勢的不確性及市場的波動性加劇，則建議增持美國國債。另外，雖然中國疫後經濟數據表現遜預期，但中資股估值吸引，故建議保留中資股的持倉，押注更多刺激經濟措施出台，與此同時，建議轉向多區域性市場的投資機會，增持日股及其以外的亞太區股票。至於另類資產方面，南方東英看好虛擬資產牛市可以持續，故建議增持相關資產。

 

適合ETF產品可分散投資風險

未來將是AI的世界，全球又以美國科技最先進，納斯達克指數更代表了科技產業的整體表現。南方東英納斯達克100ETF(3034.hk)，緊貼納斯達克100指數的表現，讓投資者以數百港元的低廉投資成本，就可分享納斯達克100指數成份股提供的獲利機會。金融市場面對的不確定性及風險日溢增加，南方東英富時美國國債20年+指數ETF(3433.HK)就可以成為投資者的避風港，而且其特點是無股息稅、在亞洲時段進行交易，降低成本，而且可以靈活執行—實時執行或按美國收市價執行，最重要是南方東英擁有專門的團隊，在亞洲時段為你提供投資與交易、資本市場和客戶服務。 

 

衍生工具可放大利潤及對沖風險

另外，中信證券的李佳原(Sam)亦介紹了一眾針對港股不同板塊的衍生品，例如「中特估」中的能源、電訊及內銀相關的認購及認沽證，就有中海油(00883)認購證25886及認沽證24414等。AI及無人駕駛概念股方面就推介了中芯(00981)認購證25502、華虹(01347) 認購證25500，以及百度(09888) 認購證25863，當中以25502的約5.9倍槓桿比率最高。在投資組合加入衍生工具，可以提高投資回報及對沖投資風險。此外，Sam亦向嘉賓講解了在運用衍生工具上，10萬元與100萬元的投資組合中，不同的投資組合產生的優缺點。

 

AI新浪潮席捲全球市場，投資者如何把握新興資產機遇？

 

唐牛則分享了他在投資AI股時所領會的八大重點，雖然有些屬於投資基本要點，例如分散投資、沒有最貴只有更貴，但亦反映金融市場無新事，做好風險管理才可以在金融市場長存。

 

WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價 (只限今天)► 火速行動

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

01541

宜明昂科－Ｂ

14.240

異動股

02101

福祿控股

1.970

異動股

02505

ＥＤＡ集團控股

6.900

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,842.79
    +99.46 (+0.244%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,522.30
    +85.86 (+1.579%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,599.40
    +451.98 (+2.636%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.857
變動率︰+3.982%
較港股︰+1.56%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升70.577
變動率︰+3.722%
較港股︰+0.90%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌22.728
變動率︰-2.334%
較港股︰-0.10%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.940
變動率︰-3.897%
較港股︰-6.75%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升166.580
變動率︰+6.115%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升11.230
變動率︰+6.043%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升128.890
變動率︰+4.652%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.330
變動率︰+3.096%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升117.020
變動率︰+12.812%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升936.700
變動率︰+8.888%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰升180.950
變動率︰+8.392%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升165.800
變動率︰+7.286%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2024 16:32 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/07/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2024 16:32 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01541 宜明昂科－Ｂ
  • 14.240
  • 02101 福祿控股
  • 1.970
  • 02505 ＥＤＡ集團控股
  • 6.900
  • 02899 紫金礦業
  • 15.860
  • 01044 恒安國際
  • 24.400
股份推介
  • 03988 中國銀行
  • 3.480
  • 目標︰$3.73
  • 00006 電能實業
  • 49.800
  • 目標︰$55.00
  • 00215 和記電訊香港
  • 1.010
  • 目標︰$1.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 146.200
  • 目標︰$168.00
  • 03390 滿貫集團
  • 3.810
  • 目標︰--
人氣股
  • 01797 東方甄選
  • 10.860
  • 01635 大眾公用
  • 1.800
  • 00005 滙豐控股
  • 69.950
  • 00388 香港交易所
  • 231.800
  • 00700 騰訊控股
  • 362.200
報章貼士
  • 02328 中國財險
  • 10.240
  • 目標︰$10.80
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰--
  • 02505 ＥＤＡ集團控股
  • 6.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.130
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 35.450
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 6.890
即時重點新聞

31/07/2024 16:53  信義光能(968)中期純利升41%至19.6億元，息10仙

31/07/2024 16:36  《盤後部署》恒指縱破250天線亦難言轉勢，滙控有望挑戰82元

31/07/2024 16:33  《本港經濟》本港次季GDP預估按年升3.3%，勝市場預期

31/07/2024 16:11  恒指升341點收報17344，藥明生物升一成藥明康德升逾7%

31/07/2024 12:53  【以巴衝突】哈馬斯領導人哈尼亞訪問伊朗時，涉遭以色列空襲暗殺

31/07/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９１億元，買騰訊沽盈富

31/07/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】藥明康德遭下調目標逾兩成，野村跟進內房股

31/07/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１２８，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | PMI創五個月低，滬指連挫三月，人幣止六個月跌勢新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控渣打業績回購均勝預期，齊獲大行唱好股價攀升可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 民調：賀錦麗凝聚支持度，七大戰場州反超前特朗普新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

巴黎奧運｜港隊運動員獲派福利！張家朗再獲敘福樓$10萬金卡！江旻憓何詩蓓無份？免費搭港鐵九巴、全年免費住沖繩溫泉酒店
人氣文章

主場·日本．Katty

涉谷新地標 Shibuya Sakura Stage食買打卡位公開！必影迷幻Shibu S！KATE首間旗艦店、KALDI外賣店初登場、美食街雲集17間特色食店
人氣文章

娛樂情報

巴黎奧運 | 蔡俊彥旁述失言望對手傷患發作惹爭議！即上Threads道歉解釋！網友列金句爆笑：講嘢好Mean
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Hermès 2024秋冬手袋配飾目錄！可愛小巧Faubourg Express、馬鐙造型手袋！奢華星空Arceau Petite Lune腕錶、貴氣玩味主題絲巾
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《死侍與狼人》——死侍到頭來拯救了甚麼？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

從吳冠中的偽作《池塘》案裁決，看中國大陸拍賣市場與買家之間的關係
健康好人生 Health Channel
人氣文章
酷熱天氣 │ 天氣濕熱焗室溫高達32.4˚C！林超英堅持不開冷氣？只靠一小物度炎夏！公開無冷氣消暑4招
人氣文章
奧運2024 | 奧運撐港隊奪金？4招緩解睇奧運熬夜傷身！維他命B雜維持好氣色！教你泡杞子菊花蜜護肝
人氣文章
食物安全 | 男子行山執到40年前可樂！驚訝竟仍有氣泡味道正常！可樂含甚麼成分？世衛警告：日飲2杯汽水死亡風險或增26%
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事31/07/2024
神州經脈 | PMI創五個月低，滬指連挫三月，人幣止六個月跌勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金