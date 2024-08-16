首佳科技發盈喜預告上半年獲利將大幅成長不低於28.45% 駛入發展快車道

昨日，首佳科技（103.HK）公佈2024年中期業績盈喜，截止至2024年6月30日止的上半年除稅後盈利將不少於4千萬港幣，即同比大幅增長不低於28.45%，公司管理層表示，公司今年上半年取得如此可喜的業績表現一方面是由於鋼簾線的市場持續增長；另一方面也得利於公司順應新形勢，牢牢把握市場新機遇，堅持“穩經營、調產品組合」的經營原則，以精益運營實現降本增效，從而實現盈利增長達到質的突破，駛入發展增長快車道。

伴隨全球新冠疫情陰霾逐漸消散之際，全球物流需求增加，帶動對大型汽車的輪胎需求，同時中國基礎建設投資的宏觀經濟環境持續改善，大大帶動汽車和輪胎行業銷售持續增長，與此同時，在中國政府對於新能源汽車等大宗商品持續出台政策大力支持下以及節能減排規定的大環境下，電動汽車產量快速增長，鋼簾線作為輪胎芯線的重要組成部分，在汽車工業中需求穩定，隨著汽車產量和銷量的增長，特別是電動車和輪胎技術的進步，帶動了市場對配套輪胎的需求顯著增長從而推動國內子午輪胎鋼簾線市場持續擴張，市場數據顯示，2023年中國鋼簾線市場規模約為208.2億元。與此同時，全球鋼簾線市場的穩定擴大，產業數據顯示，2023年全球鋼簾線收入約5,190.8百萬美元，預計到2028年將成長至7,246.1百萬美元。

上述行業大環境處於順境以及相關利好政策促使首佳科技的業績自2023年以來扶搖直上，實際上，公司自2023年起開始顯現出增長的強勁動力，2023年公司全年淨利潤按年增長30.61% ，延續這一強勁的業績表現，公司今年上半年接近30%的盈喜預告顯示了公司增長動力依舊強勁。目前公司已達到超過24萬噸的年產量，並將持續擴張產能，堅定推進「十四五」規劃期間增加額外10萬噸鋼簾線生產能力的擴展計畫。公司管理層表示，公司持續通過研發和產品創新，同時逐步提升產能，從而增強競爭優勢，未來將牢牢抓住國內和國際市場的機會以擴大市場佔有率。

展望未來，鋼簾線的市場發展空間龐大，一方面，汽車銷量的持續成長長遠而言將為鋼簾線產業帶來更廣闊的發展空間；另一方面，鋼簾線也廣泛應用於橋樑、建築物、挖掘機械等重型設施的建設與維護。分析指出，隨著全球基礎設施建設的增加，鋼簾線的需求也相應成長。同時，鋼簾線的技術進步和新應用領域的開拓，例如在新能源領域、高科技設備、工業自動化等方面的應用，也將進一步推動市場的擴展。

此外，由於鋼簾線和輪胎行業的供需在短期內將保持穩定，更多的企業正將產能轉移至國外以規避中美貿易爭端，海外建廠將有利於鋼簾線出口。順應該市場大趨勢，首佳科技在穩固本土品牌優勢的同時，也開始緊密佈局開拓海外市場，近期並引入了重量級股東，從而導入海外優勢資源以及經驗，預計未來將有利於快速拓展海外市場，擴大市場規模，從而提升整體獲利表現。

本著「立足中國，放眼全球」的發展策略，公司之前製定了「十四五」期間分期實施10萬噸鋼簾線產能擴產計劃，未來將成為一個擁有年產量30萬噸以上精品鋼簾線製造行業企業。

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