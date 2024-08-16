  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

首佳科技發盈喜預告上半年獲利將大幅成長不低於28.45% 駛入發展快車道

16/08/2024

昨日，首佳科技（103.HK）公佈2024年中期業績盈喜，截止至2024年6月30日止的上半年除稅後盈利將不少於4千萬港幣，即同比大幅增長不低於28.45%，公司管理層表示，公司今年上半年取得如此可喜的業績表現一方面是由於鋼簾線的市場持續增長；另一方面也得利於公司順應新形勢，牢牢把握市場新機遇，堅持“穩經營、調產品組合」的經營原則，以精益運營實現降本增效，從而實現盈利增長達到質的突破，駛入發展增長快車道。

 

伴隨全球新冠疫情陰霾逐漸消散之際，全球物流需求增加，帶動對大型汽車的輪胎需求，同時中國基礎建設投資的宏觀經濟環境持續改善，大大帶動汽車和輪胎行業銷售持續增長，與此同時，在中國政府對於新能源汽車等大宗商品持續出台政策大力支持下以及節能減排規定的大環境下，電動汽車產量快速增長，鋼簾線作為輪胎芯線的重要組成部分，在汽車工業中需求穩定，隨著汽車產量和銷量的增長，特別是電動車和輪胎技術的進步，帶動了市場對配套輪胎的需求顯著增長從而推動國內子午輪胎鋼簾線市場持續擴張，市場數據顯示，2023年中國鋼簾線市場規模約為208.2億元。與此同時，全球鋼簾線市場的穩定擴大，產業數據顯示，2023年全球鋼簾線收入約5,190.8百萬美元，預計到2028年將成長至7,246.1百萬美元。

 

上述行業大環境處於順境以及相關利好政策促使首佳科技的業績自2023年以來扶搖直上，實際上，公司自2023年起開始顯現出增長的強勁動力，2023年公司全年淨利潤按年增長30.61% ，延續這一強勁的業績表現，公司今年上半年接近30%的盈喜預告顯示了公司增長動力依舊強勁。目前公司已達到超過24萬噸的年產量，並將持續擴張產能，堅定推進「十四五」規劃期間增加額外10萬噸鋼簾線生產能力的擴展計畫。公司管理層表示，公司持續通過研發和產品創新，同時逐步提升產能，從而增強競爭優勢，未來將牢牢抓住國內和國際市場的機會以擴大市場佔有率。

 

展望未來，鋼簾線的市場發展空間龐大，一方面，汽車銷量的持續成長長遠而言將為鋼簾線產業帶來更廣闊的發展空間；另一方面，鋼簾線也廣泛應用於橋樑、建築物、挖掘機械等重型設施的建設與維護。分析指出，隨著全球基礎設施建設的增加，鋼簾線的需求也相應成長。同時，鋼簾線的技術進步和新應用領域的開拓，例如在新能源領域、高科技設備、工業自動化等方面的應用，也將進一步推動市場的擴展。

 

此外，由於鋼簾線和輪胎行業的供需在短期內將保持穩定，更多的企業正將產能轉移至國外以規避中美貿易爭端，海外建廠將有利於鋼簾線出口。順應該市場大趨勢，首佳科技在穩固本土品牌優勢的同時，也開始緊密佈局開拓海外市場，近期並引入了重量級股東，從而導入海外優勢資源以及經驗，預計未來將有利於快速拓展海外市場，擴大市場規模，從而提升整體獲利表現。

 

本著「立足中國，放眼全球」的發展策略，公司之前製定了「十四五」期間分期實施10萬噸鋼簾線產能擴產計劃，未來將成為一個擁有年產量30萬噸以上精品鋼簾線製造行業企業。

 

【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

06830

華眾車載

0.445

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

74.900

異動股

01928

金沙中國有限公司

14.100

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06830 華眾車載
  • 0.455
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 74.750
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 13.780
  • 06181 老鋪黃金
  • 94.500
  • 02359 藥明康德
  • 32.950
股份推介
  • 03606 福耀玻璃
  • 45.000
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.650
  • 目標︰$58.00
  • 09699 順豐同城
  • 11.340
  • 目標︰$15.00
  • 06683 巨星傳奇
  • 9.920
  • 目標︰$12.00以上
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 18.520
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.850
  • 00941 中國移動
  • 71.050
  • 00700 騰訊控股
  • 368.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.090
  • 00005 滙豐控股
  • 67.350
報章貼士
  • 03606 福耀玻璃
  • 45.000
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 4.070
  • 目標︰$5.00
  • 00777 網龍
  • 10.080
  • 目標︰$12.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/09/2024 12:45  《午市前瞻》港股成交大或屬走資應警覺，藥明全系或再跌一至兩成

10/09/2024 12:07  恒指半日升47點報17244，阿里「入通」領漲，藥明系驚雷挫

10/09/2024 11:11  【銀色債券】政府下午3時公布銀債發售詳情，保證息率料近4厘

10/09/2024 11:30  【聚焦數據】8月美元計進口增0.5%大遜預期，出口增8.7%

10/09/2024 11:29  岑浩輝參選澳門特首獲383名選委提名，料成唯一參選人

10/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５８﹒２８億元，買盈富基金沽騰訊

10/09/2024 08:51  【大行炒Ｄ乜】麥格理維持藥明系中性評級，中銀國際削煤炭股目標

10/09/2024 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６８，一周拆息與上日維持３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美眾議院通過生物安全法案，藥明系股價急挫未宜博反彈新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 法案影響難估量 專家警告：藥明全系或可再跌兩成新文章
人氣文章

新聞>中國故事

人民幣 | 今年熊貓債發行總額已達1427億，同比增25%新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

麥家琪由性感女神變「入五」少奶奶！小紅書登場被讚凍齡、身材好！電影《陰陽路》被鬼凌辱、《龍虎砵蘭街》光頭look最經典
人氣文章

Foodie What’s On

全球百大美食城市排行榜+馳名美食！香港躋身Top 10！最聞名竟不是菠蘿包、奶茶？這個國家城市獨霸三甲！北京烤鴨排第幾？即睇Top 15排名！
人氣文章

Foodie What’s On

全球百大美食城市排行榜+馳名美食！香港躋身Top 10！最聞名竟不是菠蘿包、奶茶？這個國家城市獨霸三甲！北京烤鴨排第幾？即睇Top 15排名！
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

推介兩間隱於鬧市的酒吧與居酒屋！讓特調雞尾酒、清爽細膩的清酒一洗生活的疲憊感！
人氣文章

港女講男．妮洛

為求復合無所不用其極！數萬元的一場「和合法事」，是執著還是迷信？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌後如何修復夫妻性生活？把性反應視為愛的指標，只是治標不治本？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
乳腺癌症狀｜乳房皮膚有傷口斑點或是患癌？ 中醫︰要疏肝解鬱、清熱解毒！針灸可疏通氣血有化瘀消腫功能新文章
人氣文章
美國研究：飲咖啡可抵消久坐危害、降死亡風險？醫生：11種人不宜飲咖啡！一般人每日只宜飲幾多杯？
人氣文章
外賣餐具含1種物質或損免疫系統、增患癌、糖尿風險？這類包裝超常見！醫生教4招減少接觸 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2024 13:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2024 13:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2024 13:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/09/2024 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/09/2024
美眾議院通過生物安全法案，藥明系股價急挫未宜博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金