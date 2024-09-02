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順豐同城 (09699) 中期淨利潤翻倍 預期9月調入港股通

02/09/2024

隨著中國城鎮化進程加速，人口密度不斷提高，消費者對即時消費的接受度也日益提升，即時電商的品類和應用場景有望持續擴展。高質量、多元化的供給與高滲透、高頻次的需求相互促進，爲即時電商帶來了廣闊的增量市場空間。與此同時，大量本地商戶的加入進一步增強了即時電商的供給能力，構建起消費者、商戶和即時電商平臺企業多方共贏的行業生態，爲即時配送行業帶來訂單量規模和穩定性。


順豐同城於2024年上半年堅持「高質量健康增長」的經營目標，穩中求進。依托深刻的本地生活服務行業洞察、覆蓋全國的彈性運力網絡和創新的數智化能力，公司在爲客戶提供高性價比産品和優質服務的同時，也提升了自身的運營效率和優化了經營成本，夯實了公司以中立開放平台定位、以及全場景優質即配服務爲核心的差異化競爭優勢。

 

 

上半年業績“狂飈”，收入增長良好同時淨利潤翻倍


上半年，順豐同城錄得約人民幣68.78億元的收入，增長19.6%，訂單量與去年同期上升超過三成；其中同城配送服務收入增長19.2%至40.38億元；最一公里配送服務收入增長20.3%至28.4億元；持續經營業務錄得毛利爲人民幣4.73億元及毛利率6.9%；公司擁有人應佔淨利潤及淨利率分別爲人民幣62.2百萬元及0.9%，淨利潤同比翻倍增長105.1%並已超過2023年整體淨利潤水平，創下歷史新高。上半年公司亦實現經營活動現金流入人民幣99.2百萬元，同比增長近兩倍。持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別爲人民幣14.52億元和人民幣9.12億元，現金流狀况良好、資金儲備充裕。


受惠於餐飲消費持續增長刺激訂單量增加，非餐場景業務快速增長及與KA客戶深化合作，公司同城配送服務收入由2023年上半年的人民幣33.88億元增長19.2%至2024年上半年的40.38億元。其中面向商家同城配送收入增長18.8%至28.74億元；面向消費者同城配送增長20.1%至11.64億元。

 

KA客戶合作深化 業務規模持續擴張

 

KA客戶一直是公司重視部分，期內公司堅持強化和鞏固KA客戶服務優勢，通過運營模式優化來幫助品牌商家實現履約側的降本增效。因此，與頭部客戶的合作份額持續提升，繼續保持市占率第一的同時，報告期內新增合作門店超過[6,000]家。上半年公司平台上的年度活躍商家規模達到了55萬，同比增長45%。


場景覆蓋方面，公司依托全場景能力，拓展服務場景，並圍繞重點品類優化産品服務，使全國性頭部和區域性連鎖商超客戶合作方面均實現了突破性進展。上半年，公司茶飲收入同比增長60%，商超便利、蛋糕烘焙、醫藥、美妝等零售品類收入同比實現高雙位數增長。


除此之外，公司期內快速擴張及加密在全國的運力網絡布局，覆蓋商圈數量和訂單密度均有所增加，同時亦與順豐控股集團生態圈的參與者進行戰略合作，爲客戶打造「倉儲+轉運+同城即時配送」的一體化供應鏈解决方案。

 

 

在面向消費者方面，公司致力於打造行業一流的專業即時履約服務。「幫送、幫取、幫買及幫辦」服務覆蓋了生活幫忙、醫療健康、商務代辦等個人生活和工作場景，強化「重要物品急送首選順豐同城」的品牌形象。上半年，快遞「小時達」服務的單量快速翻倍，帶動該服務的收入同比實現強勁增長。

 

最後一公里配送 助力物流提速降本

 

作爲靈活彈性的即時配送供應商，順豐同城的最後一公里配送服務深度嵌入快遞企業和物流服務商的運營體系，以多樣化的服務滿足其對時效、效率和成本的綜合需求。公司觀察到同城即配和同城快遞的協同趨勢，並以彈性運力網絡的多維度能力，契合客戶供應鏈能力提升的趨勢，驅動同城物流和快遞提速。服務不僅能提供小時級/分鐘級的快速配送，助力傳統快遞網絡提升時效，更能解决訂單高峰期自有運力緊張的問題，確保穩定履約，並支持物流各環節的提速和個性化服務。同時，通過深化網絡融通，幫助物流服務商提升履約效率，降低運營成本，實現整體效益提升。期內最後一公里配送收入增加20.3%至28.4億元。

 

 

業務發展再上新台階 獲納入恒生綜合指數


順豐同城持續獲得良好業績，與其扎根本地生活服務行業，積極捕捉市場需求的變化和增長機會有關。今年7月，公司以「SoFast」品牌正式在中國香港開展業務，爲未來國際化鋪路外，近期更獲納入恒生綜合指數、恆生綜合行業指數系列之成份股，預期於9月9日生效後納入港股通，標志著集團業務發展的重要里程碑，將有利公司交易流動性及估值提升。公司表示未來將堅持「高質量健康增長」的經營目標，擁抱流量多極化、本地零售發展、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場機會，堅决投入到做大規模、做寬場景、做好服務、做實網絡中，提升中長期收入和利潤空間。

 

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