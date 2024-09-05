聯儲局減息對亞太新興市場的影響

花旗私人銀行「全球首席投資官辦公室」在今年初奪得「EUROMONEY」的「全球最佳首席投資辦公室大獎」，而其下的亞太區戰略團隊亦奪得「亞洲最佳首席投資辦公室大獎」。本文內容是基於花旗私人銀行亞太區投資策略團隊對美聯儲降息影響所進行的分析。

美國聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾會議上明確表示，聯儲局即將開始減息周期，以維持美國經濟增長，亞太地區投資者必定想知道其可能對新興市場有何影響。花旗私人銀行的亞太投資戰略團隊指出，傳統上，新興市場對聯儲局的減息反應積極，尤其在美國並未發生經濟衰退的情況下，美國減息通常會為亞洲新興市場帶來經濟增長和資本流入的雙重效益。但中國經濟疲弱和美國關稅政策不確定可能令情況複雜化，並削弱聯儲局今次減息周期產生的效果。

我們預計不少亞洲新興市場央行的減息速度可能比聯儲局慢，規模亦較小。尤其是高增長市場如印度和越南，以及享受大量資本流入的新加坡，這些經濟體的央行會保持鷹派態度，而不會跟隨聯儲降息步伐。

花旗的亞太區戰略團隊亦提出警告說，這一輪減息周期或會非比尋常。中國經濟疲弱及美中貿易緊張局勢的升級風險，都可能削弱美國減息對亞洲新興市場的正面影響。此外，美國大選結果或會影響貿易衝突的時間，特朗普若當選美國總統，可能會將中國產品的關稅更快及更高地上調，甚至有可能向全球其它貿易伙伴徵收關稅。若是賀錦麗當選，可能會看到更漸進的貿易政策出台，全球貿易及經濟增長前景或會更加穩定，減少對市場的衝擊，對中國的影響也可能更加微妙，大部分變數要看國內政策。

在2024年，亞洲股市中，具有重要半導體產業的市場如台灣和日本，其每股收益得到最大的向上修正，使其股市錄得最佳表現。韓國表現較弱，因其半導體行業競爭力較弱，且重工業亦受到需求不佳的影響。印度仍是利潤增長最快的市場，其利潤預期被大幅向上修正。如果美國減息使更多投資者對亞洲產生興趣，上述市場可能是最具吸引力的。出口導向型的東盟市場可能面臨更大的挑戰，但新加坡是個例外，該地區的投資者可能對金融行業感興趣，因為它可能從較低的利率和更充足的流動性中獲益。

香港與中國大陸的特殊情況

香港和中國大陸的情況尤其值得關注。由於港幣與美元掛勾，香港金融管理局通常會緊跟聯儲局的政策變動。當美國開始減息，這可能有助於降低香港的借貸成本，進而刺激房地產市場回升。同時，港幣可能會出現一定程度的貶值，有助於提振香港零售和投資資產需求，讓更多資金流入香港市場。

至於中國大陸，儘管其經濟最需要刺激，但中國人民銀行可能會選擇保留政策彈性，直到美國貿易政策的未來走向更加明朗。花旗私人銀行的分析指出，若美國減息，這將為中國進一步放鬆貨幣政策提供空間，但要產生顯著的影響，仍需要更大規模且更直接的措施來刺激需求。

花旗私人銀行提供多元化的財富管理和投資理財服務，尤其是在幫助客戶制定投資策略方面。隨著美國減息週期的展開，投資者可能需要重新審視其資產配置。隨著全球市場的不確定性增加，另類投資，如私募股權、房地產和基礎設施投資，可能成為對沖傳統市場風險的重要手段。這些投資不僅可以提供多樣化的回報來源，還可以在市場波動時為投資組合提供穩定的收益。

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