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投資懶策略人包｜全球央行開啟減息周期 優質債券成投資新寵

09/10/2024

美國聯儲局一口氣下調聯邦基金利率50個點子，向市場發出貨幣政策轉向的明確訊號。無論是傳統智慧和投資專家一致認同，利率下行通常會推升固定收益產品的價格，投資者應把握減息周期帶來的債券投資難得機會。智能投資平台Syfe在本文詳細說明在減息周期下投資債券的好處及方法。


債券入門｜利率與債價呈反向關係

發行債券的企業通常會向持有人支付定額利息，當市場利率下跌，新發行的債券將提供較低的利息回報，使得舊有的高票息債券變得吸引，價格會隨之上升，反之亦然。

 

投資懶策略人包｜全球央行開啟減息周期 優質債券成投資新寵


最新點陣圖顯示的利率預期，2024年內最後兩次議息會議有機會合計減息0.5厘，明年2025年甚或累計減息1厘，直至2025年上半年才放緩減息步伐。


為什麼債券在減息周期中備受青睞？

1.高息定存已逝 債券往績贏現金

 

過去數年息口高企，投資者在銀行承造定期存款輕鬆收獲4％或以更高回報，但在美聯儲重槌減息後，香港個別銀行的1年期港元定存已跌穿3厘，意味「定存為王」已落幕。

 

歷史數據^顯示，在自1928年以來的22個減息周期中、聯儲局決議下調聯邦基金利率後的12個月，美國企業債券和政府債券的平均年化回報分別高達6%和5%，遠超同期現金的2%回報。

 

2. 投資組合多樣化 化解資產單一風險

將債券納入投資組合，可以降低對單一資產類別的依賴，有效分散風險，降低整體投資組合波動性。即使宏觀經濟環境惡化，藉多元資產也可令投資回報更具穩定性。


投資債券賺被動收入｜Syfe收息寶目標年化派息率高達8.6%

在新加坡、香港和澳洲等地運營的Syfe，並於2023年為香港客戶新增門檻低、操作簡單的「Syfe收息寶」投資產品，為投資者提供每月獲得穩定現金流的新選擇。

 

「Syfe收息寶」採用滙豐、富蘭克林鄧普頓、聯博等知名資產管理公司管理的主動型基金構建投資組合，且無申購費、無贖回費、無轉換費及鎖定期，客戶可以隨時提款，靈活性大大提高。

 

「Syfe收息寶」提供兩款投資組合：
I.  較低風險、信用評級A-的「 恒常組合」，目標年化派息6%至7%
II. 每月較高派息、潛在資本增值較大的「進取組合」，目標年化派息7.6%至8.6%


被動收入產品比較｜Syfe收息寶：績效領先香港同類產品

 

投資懶策略人包｜全球央行開啟減息周期 優質債券成投資新寵


近年坊間湧現五花八門的被動收入產品，Syfe收息寶以超卓的收益率脫穎而出。「進取組合」過去1年錄14.2％回報，超越券商富途的現金管理工具（同期回報13.6％）及財富管理平台E的同類產品（12.6％）。至於投資債券ETF的話，投資者需要留意其達30%的美國預扣稅，令實際收到的派息大打拆扣。

 

獲得被動收入｜幾個步驟 輕鬆投資Syfe收息寶 月月荷包有進賬

STEP 1 下載Syfe應用程序及完成註冊程序後，在主畫面選擇【收息寶】
STEP 2 進入新增投資組合流程，選擇【收息寶-恒常組合】或【收息寶-進取組合】
STEP 3 輸入投資金額後，系統會顯示銀行轉賬資訊
完成轉賬後 4 - 5 個工作天 資金就會存入你的投資組合

 

 

投資懶策略人包｜全球央行開啟減息周期 優質債券成投資新寵

 

^schroders｜當聯儲局開始減息時，股票、債券和現金表現如何？

 

免責聲明 

回報率及收益率數字均四捨五入至小數點後一位數。資料來源： Syfe、彭博。截至2024年9月30日，收息寶投資組合過去1年的表現，已扣除基金層面費用，包括基金銷售佣金回贈（如有）。統計數據以投資組合內的加權基金分配為基礎。在目前的市場環境下，收息寶投資組合的目標是達到目標每月派息範圍。目標每月派息並非保證，並受市場變動影響。過往派息及回報不一定代表未來趨勢，未來趨勢可能較低。正月派息或派息率並不代表正回報。資料來源： Syfe，基金資料說明書。欲知詳情，請瀏覽Syfe。表中顯示的其他投資組合為可透過不同平台存取的類似收入投資組合。這些投資組合的回報、分派收益率和費用由Syfe根據公開資訊計算。回報是在管理費（或平台費）之前計算的。資料並非亦不應被詮釋為財務建議，亦非出售或招攬購買或認購任何產品或服務的要約。本廣告未經證監會審核。

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