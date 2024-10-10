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秋電展和國際電子組件及生產技術展　匯聚環球3,200家展商

10/10/2024

秋電展和國際電子組件及生產技術展　匯聚環球3,200家展商

秋電展和國際電子組件及生產技術展吸引約3,200間來自19個國家和地區的展商。

 

香港貿易發展局（貿發局）將於10月舉行一連串科技盛事，亮點之一必然是香港秋季電子產品展（秋電展）和國際電子組件及生產技術展（eAsia），由10月13至16日於香港會議展覽中心舉行，展覽不僅匯聚本地展商和初創企業，更吸引了眾多國際企業，來自19個國家及地區約3,200間展商參與，展覽將帶來多款創新科技智能產品和方案，促進業界及跨行業的交流，充分展現香港作為國際創科中心的優勢。

 

超過500個環球知名品牌參與

秋電展踏入第44屆，今屆以「世界級電子業盛會  激發無限商機」為主題，場內提供家用及商用智能產品及電器、視聽設備及最新科技解決方案等。展場設有逾20個展區，當中「品牌薈萃廊」網羅超過500個各地知名品牌，包括日本電子產品品牌TOSHIBA、法國公司CG Mobile帶來與GUESS及LACOSTE等多個時尚品牌合作的手機周邊產品、美國的智能健身及生活用品品牌RENPHO、中國內地研發汽車智能化產品的路暢科技，以及香港的電子消費品牌Momax等。

 

會場還展出尖端科技產品和科技轉型方案的「科技館」，以及「初創專區」，後者更帶來香港科技園、數碼港培育的初創企業和其他具潛力的初創，展出為不同行業解決痛點的智能方案和產品。

 

誇界別科技產品   為展商尋找合作夥伴

在展覽中亦會見識到不同科技產品，首先是專注於擴增實境（AR）、虛擬實境（XR）和混合實境（MR）技術的開發與應用的香港公司LAB XR Limited，創辦人Ellen表示：「是次特別為展覽構思互動裝置設計，可以自由地讓人們利用各種聲音和抽象視覺塑造獨特創作的世想，將科技與藝術完美融合。」還有他們自研的元宇宙平台「Nevirts」上的多個新創空間，用家於平台上發揮創意的同時，亦可輕易協助用家得到後台數據分析，以及其空間活動的資料回饋。 

 

另外，旨在提供綜合性的中國旅遊和生活服務的Web3.0平台MR.PANDA!，通過實時服務和社區參與，包括基礎生活信息、旅遊規劃、AR/MR體驗和數字產品等，為國際用戶提供一個無縫、沈浸式的在華體驗。Charming Panda (HK) Technology Co.,Limited項目經理劉凡提到：「是次展會會積極積累用戶，並展出MR.PANDA!生態眾多可交互智能設備中的一款：AI智能音箱，透過與音箱的交互，用戶可以解鎖和連接APP內的內容。」他認為貿發局提供龐大平台及關注度，能夠藉此接觸更多有合作夥伴。

 

秋電展和國際電子組件及生產技術展匯聚世界各地的企業參與，為不同行業提供解決痛點的智能方案和產品，翹富意義。  

 

秋電展和國際電子組件及生產技術展　匯聚環球3,200家展商

 

重點推廣三大領域   配合科技趨勢及社會需要

作為全球領先的電子產品展覽之一，今屆秋電展重點推廣三大領域的產品，包括數碼娛樂、智慧出行及銀髮經濟，定讓業內人士大開眼界。

 

配合近年遊戲產業發展，展覽設「電腦及電子遊戲產品」展區及新增「數碼娛樂體驗區」，前者展出電競級別的耳機、鍵盤、手掣等設備，後者讓入場人士試玩採用虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等技術的數碼娛樂產品，享受沉浸式體驗。

 

另一重點推廣領域「智慧出行」，則由本地初創企業帶來將燃油車改造成電動車的「油改電技術」，並在展會展出由經典車款改造成的電動車。「汽車及車載電子產品」展區及「儲能產品」展區，將展示駕駛相關設備、電動車充電器及其他大容量、高功率的便携式儲能電源。此外，秋電展亦加入更多銀髮經濟元素，引入各種針對銀髮族需要的健身和健康科技產品，並附有方便買家識別相關產品的標示。

 

與秋電展同期舉行的國際電子組件及生產技術展，將展示電子元器件、鍵盤及開關、電源供應設備、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器等，均可應用於不同行業，業內人士不容錯過。立即登記，免費入場。

http://bit.ly/3U2iSAe

 

香港秋季電子產品展和國際電子組件及生產技術展

日期 ：2024年10月13至16日
時間：9：30am至6：30pm（10月13至15日）；9：30am至5pm（10月16日）

地址：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心
查詢：1830668

香港秋季電子產品展： hkelectronicsfairae.hktdc.com/tc

國際電子組件及生產技術展： electronicasia.com/tc

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