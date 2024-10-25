把握股市大浪 未贏錢先享獎賞開立東亞戶口賺高達HK$3,800獎賞

在近期全球股市的升浪中，港股、美股、A股均有不錯的表現。港股近期在20000點水平獲得支撐，上周五強力反彈725點，重上20800點關口，顯示市場在整固後具備進一步反彈的條件。另外美銀最新報告指出，大選結果對美股影響微乎其微，企業利潤增長才是市場的主要推動力。策略師表示，歷史數據顯示，總統由誰當選與股市走勢無關，2025年標普500指數每股盈餘預計增長13%。企業回購和減少發債 等因素也將進一步助力股市上揚。

這一系列的市場動態表明，全球資本市場會繼續牛市的第二階段，政策和資金的支持給市場帶來了強勁的增長動力。對於投資者來說，這是一次千載難逢的投資機會，但無論是短期交易還是長期增值，選擇合適的投資平台變得尤為重要。

東亞銀行的至尊理財戶口為投資者提供了一個高效、靈活的投資平台，並伴隨多項獎賞，幫助投資者捉緊機會。

[以上文章由etnet撰寫]





全新客戶開立至尊理財戶口獎賞：

1. 開戶及存款:

• 用etnet 獨家推廣編號 [BEAETNET] 經東亞手機銀行(BEA Mobile)成功開立至尊理財戶口，賞你額外HK$200現金獎賞。

• 存入及維持HK$20萬先賺迎新獎賞HK$800* (HK$10萬都有獎賞HK$400)。用存款做定期，再享特惠定期存款年利率。

2. 投資獎賞及禮遇：

• 開立投資戶口並完成指定投資產品交易(包括港股、美股及A股交易、整額認購基金及掛鈎存款交易)，即享高達HK$400現金獎賞；還有機會抽中額外HK$1,688現金獎賞。

• 指定投資產品結存(包括證券、基金或掛鈎存款，並不包括外幣掛勾存款)達HK$10萬，可享獎賞HK$800* (達HK$5萬則有HK$500)

• 仲有月供美股計劃，入場費低至US$100，而且首3個月手續費豁免，再享免費證券托管、更改投資組合及終止計劃。

作為東亞客戶，無理由不用其一站式證券交易平台「東亞投資通」，兼備簡易直接介面及高效的交易功能，讓你輕鬆買賣港股、美股及A股，配合自選股票追蹤名單，輕鬆查看投資組合表現。

現時東亞銀行推出的 「東亞投資通 升級大激賞」，全新證券客戶經電子渠道買賣港股、美股及A股3大證券市場之證券，首3個月可享HK$0佣金， 經紀佣金優惠高達HK$4,000（港股、A 股最高可獲HK$2,000 經紀佣金優惠及美股最高可獲HK$2,000 經紀佣金優惠）。



美股交易新客戶買賣美股亦可享首3個月 HK$0佣金，經紀佣金優惠高達HK$2,000。



此外，只要完成美股交易至少3次即有機會贏取潮流手提電腦，HK$3,000餐飲現金禮券或HK$2,000 購物現金禮券。

而對基金有興趣的，東亞有高達340隻組合選擇。雖然中港股市這幾星期急追落後，但投資者也不要忘記建立多元投資組合，你可透過東亞「網上基金中心」慢慢研究選擇心水市場，將眼光放至全球。



數數手指，即是開戶及投資即有機會賺獎賞HK$2,200，還要慳佣金，抽獎中埋就賺HK$3,888。如果你有意投資，推薦你開立至尊理財戶口賺獎賞。

*相關奬賞為東亞銀行信用卡免找數簽賬額

🎁 另外，至尊理財仲有其他禮遇高達HK$1,600，了解優惠詳情請按此

etnet獨家推廣編號「BEAETNET」推廣之條款及細則請按此。

用手機開立至尊理財戶口只需簡單幾步：

1. 下載東亞手機銀行 (BEA Mobile)

2. 於「選擇戶口類別」點選「Supreme至尊理財戶口」，有意投資的 可另外再點選「申請投資戶口」

3. 於推廣編號欄輸入 [BEAETNET] (成功開戶有額外HK$200現金獎賞)

4. 驗証身份

5. 填寫個人資料及設立密碼

✅ 立即下載BEA Mobile開戶 : https://bit.ly/4dZ34p1

借定唔借？還得到先好借！

優惠受條款及細則約束。詳情請參閱相關宣傳資料。投資涉及風險。

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇