中國居家養老市場商業化發展

每個老年人心目中對什麼才是幸福的養老生活都不盡相同，他們的期望也往往與現實存在距離。因此，養老服務必須要有市場認可和符合消費者預期的標準，才能商業化，才有持續發展的可能性。

近日，第一財經、亞洲養老金融與產業研究院、中國平安聯合發佈《創享養老新生活—"中國式"居家養老服務的標準化實踐研究》（下稱《報告》），提出了居家養老標準化建設的重要性。

報告數據顯示，需要經濟供養的老年人口與勞動人口數量之比，即｢老年人撫養比｣的增長速度頗快，2020年已達到28%，明年則預計將達34%，這意味著大約每3位勞動人口就需要撫養1名老人。

養老金融藍色海洋

隨著生育率的下降，少子化現象日益顯著，社會需要更加專業化、規範化的養老服務。另一方面，老年人在自己長期生活的熟悉環境中度過晚年更能保障他們的健康，所以，養老市場的重點是居家養老。

不過目前居家養老行業還存在服務質量參差等痛點，長者得不到符合他們期望的穩定質量服務。居家養老市場大，商業化發展必須要有標準，因為有了標準才能定價，有了價格才能交易，商業模式才得以成立。

由於平安擁有個人客戶達到2.40億，客戶體量大，獲得的客戶需求數據具有代表性，因此對建立行業標準的實際意義更大。

報告數據顯示，目前至少有23家保險企業在國內佈局居家社區養老服務，但只有中國平安在行業內率先對居家養老標準化進行建設。通過制定並細化統一的服務標準，明確服務內容、流程、質量要求等，確保服務提供者按照統一的標準進行服務。

舉例說，在家居適老化改造方面，很多供應商不願意承接家庭改造的單子，原因是非標準化的工程內容太多，難於定價。因此，平安通過與供應商和專業人士一起分析老人的居家環境風險，然後整合不同硬件和輔助工具供應商的資源，針對三大類風險、32類小風險制定相關的改造標準，形成具有操作性的《居家環境適老化改造指南》。標準制定之後，平安便與合作夥伴一起把標準落實在產品上，並進行嚴格的服務質量監督。

醫療養老業務貢獻持續提升

平安2024年三季報顯示，享有醫療養老生態圈服務權益的客戶覆蓋壽險新業務價值佔比超過69.6%，其中養老權益客戶新業務價值佔比約39.0%，醫療健康權益客戶新業務價值佔比約30.6%，養老板塊的貢獻已初現超越醫療板塊的趨勢。

平安敢於建設居家養老的行業標準，是基於其在在醫療健康領域長達十餘年的深厚佈局。中國平安進入養老產業不到4年，居家養老服務已覆蓋全國75個城市，累計超15萬名客戶獲得服務資格。

居家養老是平安“綜合金融+醫療養老”雙輪並行，科技驅動賦能的重要部分。平安的醫養模式，是代表個人及企業"支付方"，整合醫養服務"供應方"，打通"支付方–專業服務–供應方"全流程，加強綜合金融與醫療養老生態圈的協同配合，構築養老金融大生態，提供高性價比的醫療養老服務，在提高醫養服務質量的同時，助力降低客戶醫養服務的支出。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情