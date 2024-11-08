瀚亞專家投資智慧：市場動盪下，低波幅如何成為避險關鍵？

· 瀚亞投資 － 亞洲低波幅股票基金(下稱「本基金」) 。· 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。· 鑑於本基金採用的投資策略, 投資者應注意,較低波幅不一定意味低風險。本基金未必可產生較整體市場為低的價格變動程度，並可能阻礙本基金完全受惠於升市中的升勢。本基金運用系統化模式挑選投資項目，表現可能有別於預期。· 本基金大量投資於亞太地區(除日本外), 相對分散投資的基金可能較為波動。· 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。· 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。· 本基金投資的債券可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。· 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。· 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。· 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

不少投資者預計環球市場將於夏季刷新上升記錄，但升勢卻被令人憂慮的波動中斷。近期市場經歷自2020年年初疫情爆發以來最劇烈的調整，東證股價指數創下近40年來最大跌幅﹙8月﹚，而芝加哥期貨交易所波動指數則在出現歷史性波動後保持穩定，顯示出市場的不確定性。



持續波動下的投資應對策略

近期的多宗事件發出強烈警號，資產價格快速升跌及波幅激增的情況可能持續。市場焦點仍然是宏觀風險，包括經濟衰退的可能性、美國經濟數據的意外表現及地緣政治風險，這無疑增加了市場的不穩定性。在這樣的環境下，投資者亟需加強下行保護，採用低波幅策略已成為不少投資者的選擇。

波動事件對指數的影響（圖1）

信心過高令人關注



截至2024年6月，市場對未來增長預期的信心明顯高企。圖2的數據顯示，投資者需要公司在不計成本營運的情況下全數派發銷售收入，並且持續十年以上，才能夠收回成本。如果僅考慮盈利，實現利潤的時間甚至可能延長至22世紀。這樣的高預期是否合理，值得深思。



有人認為這些公司的增長能夠支撐估值，但當中多間公司在競爭激烈的週期性行業營運，需要大量研發投資。這些公司的銷售水平已接近或刷新記錄，作為全球規模最大的公司，收入倍增或增加三倍絕非易事。

以當前收入及盈利計算，MSCI所有國家世界指數十大股票的回本年份（圖2）。



儘管科技行業的估值最為極端，如圖3所示其他行業亦受到影響，許多股票的估值高於歷史中位數（紅綫），這意味着投資者正以更高價格購買佔投資組合比例日益增加的股票。以20世紀的說法作比喻，他們在爵士樂時代進行的投資，最快要到搖滾樂時代才能兌現回報，有時更要到Disco、Grunge，甚至Taylor Swift時代初期才能兌現回報！



即使如此，投資者仍需面對兩項極不尋常的假設才能收回投資：公司將所有盈利作為股息派發，以及公司的盈利保持不變或增加。從圖2可見，第一個假設不成立，十大股票中，沒有一隻股票將所有盈利作為回報派發，只有一隻股票將一半以上盈利作為股息派發，意味着投資者只能依賴第二個假設。雖然投資者的確可以出售股票，但正如許多科網股投資者發現，賣出股票時的價格可能低於買入時的價格。



假設投資者獲得所有盈利的回本年份（圖3）

被動型投資策略迅速崛起，使得市場估值構成面臨挑戰。指數基金和交易所買賣基金（ETF）在過去20年日益普及，這些策略雖然是低成本的分散投資工具，但卻為市場帶來全新動態。隨着愈來愈多資金流入這些被動型投資工具，這些基金無差別購買最大型公司的股票，無論其估值或增長前景如何。



此種「不計價格買入」的策略加劇了市場中估值過高的問題，尤其在最大型的股票方面。這一現象形成了自我強化的循環，市值最大的公司僅憑其規模而不斷吸引更多投資，導致其估值可能無差別地擴大至超出傳統指標所認為的合理範圍。隨着市值集中於少數巨型股，整體市場格局進一步扭曲，這不僅加大了市場的不穩定性，還可能增加系統性風險。



低波幅策略的優勢

與市值加權策略不同，低波幅投資組合的構建依賴於股票的歷史價格穩定性，而非其市場規模或預期增長潛力。這策略引導投資者遠離估值過高的行業，轉向那些估值較合理且穩定的公司，如公用事業、必需消費品及醫療保健等，這些行業通常提供較穩定的盈利及股息，能有效平衡科技股的投機特性。

透過對比MSCI所有國家世界指數（圖2）與所有國家世界最低波幅指數（圖4）的十大股票，會發現回本年份大幅提前，且個股權重較低，顯示投資組合較為平衡及成本較低。



MSCI所有國家世界最低波幅指數十大持股的回本年份（圖4）



當前市場格局的反思

金融市場的形勢正在快速變化，從藍籌股到高風險科技初創公司，從傳統股債到加密貨幣等另類投資，投資者對價值的理解與衡量方式也在不斷演變。在這樣的全新格局中，平衡潛在增長的吸引力與現實的實際回報至關重要。雖然人工智能或減肥創新藥物等科技創新可能是革命性的，可是正如科網泡沫的教訓，投資者仍可能誤判受益的公司及其代價。即使市場未必會回到股息主導的過去，但市場鮮有僅朝一個方向發展，投資者需謹慎應對當前的市場動盪。



在這種情況下，將部分資產轉移至低波幅投資策略，可以為投資者提供穩健的替代方案。聚焦於價格波幅較小的股票，長期而言，投資者有望獲得更平穩的回報，並減少市場大幅下滑的影響。面對被動型策略可能放大市場低效的時代，低波幅策略提供了一種深思熟慮、重視風險的投資選擇，或許更能符合當前複雜的金融市場形勢。



瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 (下稱「本基金」)



本基金的目標是透過資本增值及收入的結合產生與亞太地區（不包括日本）股票市場相符但較低波幅的總回報。本基金將主要投資於在亞太地區（不包括日本）註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票及股票相關證券。本基金亦可投資於預託證券（包括ADR及GDR）、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

基金特色

1. 自2024年3月1日起生效。

2. 團隊最初管理的投資組合是自2013年12月2日起，為新加坡機構客戶開始管理的，但該組合現已沒有繼續運作。

3. ©2024 Morningstar。版權所有。Morningstar提供的資料： (1)為Morningstar 及（或）其內容供應商的獨有資產； (2) 未經許可不得複製或轉載；及 (3) Morningstar 未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。Morningstar及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。晨星分類： 亞太區不包括日本股票。

免責聲明 免責聲明所有數據均由Eastspring Investments (Singapore) Limited 提供。本基金是瀚亞投資（「SICAV」）旗下子基金，瀚亞投資屬於一間股本可變動的開放式投資公司(société d'investissement à capital variable)，於盧森堡大公國根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第I部分（「2010年法例」）及2009年7月13日2009/65/EC 歐盟議會及理事會指令（「UCITS指令」）在集體投資計劃的正式名單上登記。SICAV已委任瀚亞投資（香港）有限公司（「瀚亞投資香港」）作為其香港代表。本資料並不構成購買本基金投資單位的要約或邀請。可經瀚亞投資香港或其任何指定分銷商查閱或索取本基金的要約文件。若要申請認購本基金單位，必須填妥要約文件隨附的申請表格。有意投資者於決定是否認購或購買本基金單位前，應細閱要約文件，包括內文詳述的風險因素，尤其是投資新興市場牽涉的相關風險因素（如適用）。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失投資本金的風險。過往表現未必是本基金未來或預期表現的指標。本基金單位價值或單位產生的任何收益（如有）可升可跌。倘本基金以美元／港元以外貨幣計值，美元／港元投資者可能承受幣貨匯率波動風險。本文所載資料並無考慮任何人士的具體投資目標、財政狀況或個別需要。有意投資者於購買本基金單位前，應諮詢財務顧問意見。倘有意投資者選擇不諮詢財務顧問意見，則應考慮本基金是否適合其投資。瀚亞投資香港是英國Prudential plc的全資附屬公司。瀚亞投資香港及Prudential plc與主要營業地點位於美利堅合眾國的Prudential Financial, Inc.和在英國成立的 M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company, 並無任何關連。本基金概覽及我們網站(eastspring.com/hk)所載資料未經證監會審閱。由瀚亞投資（香港）有限公司刊發。資料來源：MSCI。本報告載有來自MSCI Inc.、其聯屬公司或資訊供應商﹙「MSCI各方」﹚的資訊﹙「該資訊」﹚，並可能用於計算分數、評級或其他指標。該資訊僅供內部使用，不應以任何形式複製／傳播，或作為任何金融工具或產品或指數的基礎或組成部分使用。MSCI各方並不保證或擔保本報告任何數據或資訊的原創性、準確性及／或完整性，並明確否認所有明示或隱含的保證，包括就某特定目的而作出的可銷性或適當性保證。該資訊不擬構成作出﹙或不作出﹚任何投資決定的投資意見或建議，亦不應被依賴為該等投資意見或建議，亦不應被視作任何未來表現、分析、預測或推測的指標或保證。即使獲知會有可能出現該等損失，MSCI各方不就與本報告所載的任何數據或資訊相關的任何錯誤或遺漏承擔任何責任，亦不就任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或任何其他損失（包括喪失利潤）承擔任何責任。

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（資料由瀚亞提供）

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