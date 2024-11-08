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2025 多元資產部署 解鎖環球股匯債市潛力

08/11/2024

2025 多元資產部署

 

2024年各類資產出現大逆轉，主要關鍵是各大央行由緊縮政策轉為寬鬆的貨幣環境，在減息的基調下，黃金、虛擬貨幣受惠；美元由強轉弱，美債觸底。美國企業表現強勁，推高股價及指數；中港股市亦受環球資金推動，港股重見兩年多以來高位。2025年的投資世界，是否繼續風高浪急？

 

2025 多元資產部署
在由InvesTalk主辧、摩根大通及道富環球投資管理全力支持的「2025 多元資產部署」講座上，多位重量級講者，分別解構了港股、美股、債券ETF、牛熊窩輪、虛擬資產的部署。為您進入2025年前預備好多元化投資策略。

 

恒指上試25000 牛市未完
富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）認為港股自9月起轉勢，明年有機上試25000點。美國的減息週期為中央持續放水、改善經濟提供了政策的空間，板塊中最看好內險。但他提醒，美國經濟衰退的機會不容忽視，是明年全球股市最大的風險。

 

2025 多元資產部署

 

AI 股回調屬吸納機會
凱基投資策略部主管溫傑亦同意，特別要留意美國經濟將於明年一二季出現較明顯減速，由於美股估值相對偏高，將為美股帶來波動，但美股全年走勢將視乎經濟的放緩程度，暫時仍偏向正面，仍然有憧憬軟著陸的機會。當中，對AI股中長線樂觀，回調均是吸納機會。大選後，一切回歸基本面。除美股外，亦看好台股的AI股，講座上特別分析了台股 3324 雙鴻。

 

2025 多元資產部署

 

尋找股市以外投資機會 外匯權證資金流愈趨活躍 
環球主要央行今年出現貨幣政策轉向，如美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行均啟動減息，日本央行則17年來首次加息，不少投資者希望在匯市尋找投資機會。摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部執行董事李錦妍指，摩根大通自去年底推出以港元為報價貨幣的外匯權證以來，產品資金流愈趨活躍，尤其以日圓(每百)兌港元的產品最受歡迎。截至十月底，日圓兌港元權證今年來累計錄得約2.14億美元(相當於近17億港元)名義價值淨流入*，當中認購證資金流入量於十月份更創推出以來最多，或反映投資者傾向看好日圓兌港元匯價。


為切合更多投資者需求，摩根大通持續拓展外匯權證產品選擇，除外幣兌港元貨幣組合外，近日相繼推出了美元兌日元、美元兌離岸人民幣、歐元兌美元及英鎊兌美元權證，投資者可因應對各貨幣對的看法或本身的外匯持倉，揀選合適產品作方向性或對沖部署。

 

*資料來源: 港交所網頁及彭博。每隻認股證或牛熊證的名義價值計算方法 = 每日淨買賣數量/換股比率x相關資產收市價x匯率。

 

2025 多元資產部署

 

股債Golden Rule
除了美股及港股，原來不少投資者對債券亦非常有興趣。一般投資者都聽過股債比例Golden Rule，六成股票，四成固定收益。道富環球投資管理中介機構業務總監(香港,台灣及澳門)蕭曉婷指，不少投資者在減息周期開始時，已提高固定收益的投放比例。而在固定收益的產品中，貨幣市場基金流走的趨勢越來越明顯，有的流到股市，亦有流回同樣屬固定收益的債券產品。投資者的偏好是轉到中長年期，以及亞太地區的市場。亞太地區債券，能避開歐美政府負債以及地緣政治所帶來的風險，同時亦會受惠美元一旦轉弱，亞洲貨幣將會展開升浪。


其實債券亦有ETF，以沛富基金(2821)為例，就是一籃子的政府及半政府本地貨幣債券，主要投資於八個亞洲市場，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。沛富基金是首隻區域性亞洲本地貨幣債券ETF，已經有19年歷史，有心水清的觀眾，即時記起，原來同1997年亞洲金融風暴有關！沛富基金(2821)是風險較低的債券 ETF，管理費為0.18%，總資產淨值已超過35億美元(截至11月4日)，是投資者分散風險的其中一個選擇。


講座有近一百名觀眾到場，除了「袋」了不少2025年的投資貼士，亦有豐富紀念品，相信2025年會是更精彩的投資年！

 

2025 多元資產部署

 

（資料由InvesTalk 提供）


摩根大通免責聲明:
本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本文部份資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。過往表現並不代表將來的表現。結構性產品之價格可急升或急跌，投資者或會損失所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額；(ii) R 類牛熊證之剩餘價格可能為零。投資者應自行評估風險，並在需要時諮詢專業意見。投資前應詳閱有關上市文件，並瞭解結構性產品之特性及風險。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited為認股證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。本文亦涉及摩根大通以外第三方及第三方機構代表之意見，其所發表的言論和觀點僅代表該第三方機構及/或其代表之個人立場，並不代表摩根大通及與摩根大通無關。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。

 

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