2025 多元資產部署 解鎖環球股匯債市潛力

2024年各類資產出現大逆轉，主要關鍵是各大央行由緊縮政策轉為寬鬆的貨幣環境，在減息的基調下，黃金、虛擬貨幣受惠；美元由強轉弱，美債觸底。美國企業表現強勁，推高股價及指數；中港股市亦受環球資金推動，港股重見兩年多以來高位。2025年的投資世界，是否繼續風高浪急？

2025 多元資產部署

在由InvesTalk主辧、摩根大通及道富環球投資管理全力支持的「2025 多元資產部署」講座上，多位重量級講者，分別解構了港股、美股、債券ETF、牛熊窩輪、虛擬資產的部署。為您進入2025年前預備好多元化投資策略。

恒指上試25000 牛市未完

富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）認為港股自9月起轉勢，明年有機上試25000點。美國的減息週期為中央持續放水、改善經濟提供了政策的空間，板塊中最看好內險。但他提醒，美國經濟衰退的機會不容忽視，是明年全球股市最大的風險。

AI 股回調屬吸納機會

凱基投資策略部主管溫傑亦同意，特別要留意美國經濟將於明年一二季出現較明顯減速，由於美股估值相對偏高，將為美股帶來波動，但美股全年走勢將視乎經濟的放緩程度，暫時仍偏向正面，仍然有憧憬軟著陸的機會。當中，對AI股中長線樂觀，回調均是吸納機會。大選後，一切回歸基本面。除美股外，亦看好台股的AI股，講座上特別分析了台股 3324 雙鴻。

尋找股市以外投資機會 外匯權證資金流愈趨活躍

環球主要央行今年出現貨幣政策轉向，如美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行均啟動減息，日本央行則17年來首次加息，不少投資者希望在匯市尋找投資機會。摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部執行董事李錦妍指，摩根大通自去年底推出以港元為報價貨幣的外匯權證以來，產品資金流愈趨活躍，尤其以日圓(每百)兌港元的產品最受歡迎。截至十月底，日圓兌港元權證今年來累計錄得約2.14億美元(相當於近17億港元)名義價值淨流入*，當中認購證資金流入量於十月份更創推出以來最多，或反映投資者傾向看好日圓兌港元匯價。



為切合更多投資者需求，摩根大通持續拓展外匯權證產品選擇，除外幣兌港元貨幣組合外，近日相繼推出了美元兌日元、美元兌離岸人民幣、歐元兌美元及英鎊兌美元權證，投資者可因應對各貨幣對的看法或本身的外匯持倉，揀選合適產品作方向性或對沖部署。

*資料來源: 港交所網頁及彭博。每隻認股證或牛熊證的名義價值計算方法 = 每日淨買賣數量/換股比率x相關資產收市價x匯率。

股債Golden Rule

除了美股及港股，原來不少投資者對債券亦非常有興趣。一般投資者都聽過股債比例Golden Rule，六成股票，四成固定收益。道富環球投資管理中介機構業務總監(香港,台灣及澳門)蕭曉婷指，不少投資者在減息周期開始時，已提高固定收益的投放比例。而在固定收益的產品中，貨幣市場基金流走的趨勢越來越明顯，有的流到股市，亦有流回同樣屬固定收益的債券產品。投資者的偏好是轉到中長年期，以及亞太地區的市場。亞太地區債券，能避開歐美政府負債以及地緣政治所帶來的風險，同時亦會受惠美元一旦轉弱，亞洲貨幣將會展開升浪。



其實債券亦有ETF，以沛富基金(2821)為例，就是一籃子的政府及半政府本地貨幣債券，主要投資於八個亞洲市場，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。沛富基金是首隻區域性亞洲本地貨幣債券ETF，已經有19年歷史，有心水清的觀眾，即時記起，原來同1997年亞洲金融風暴有關！沛富基金(2821)是風險較低的債券 ETF，管理費為0.18%，總資產淨值已超過35億美元(截至11月4日)，是投資者分散風險的其中一個選擇。



講座有近一百名觀眾到場，除了「袋」了不少2025年的投資貼士，亦有豐富紀念品，相信2025年會是更精彩的投資年！

（資料由InvesTalk 提供）



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