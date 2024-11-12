安聯美國短存續期高收益債券基金，助你捕捉收益及增長潛力！

安聯美國短存續期高收益債券基金

· 此基金根據環境及社會特點，投資於美利堅合眾國（「美國」）債券市場的短存續期高收益評級企業債券，以達致長期收益及降低波幅。此基金旨在採取可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）（「關鍵績效指標策略（絕對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金並不構成ESG基金。

· 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、信貸能力／信貸評級／評級下調、違約、利率、估值、主權債務、國家及區域、人民幣的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。

· 此基金須承受關鍵績效指標策略（絕對）的相關可持續投資風險〔如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，及╱或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度〕。此舉有機會導致此基金更為波動，及對本此基金表現構成不利影響，因而對投資者於此基金的投資構成不利影響。

· 此基金可投資於高收益〔非投資級別與未獲評級〕投資及可換股債券，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可對本基金的資產淨值構成不利影響 。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。

· 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性及市場風險、估值、波幅、市場及場外交易。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。

· 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

· 此下不應僅就此文件而作出投資決定。

註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。

美國11月總統大選結果出爐，共和黨的特朗普取得312票，再次當選美國總統結果令債券市場出現利率波動。安聯投資高級產品專員陳嘉穎（Karen）認為，美國聯儲局已在今年9月份展開減息周期，短期利率將會逐步下跌，聯儲局主席鮑威爾亦表示通脹數據逐步緩和，加上就業職位增長亦放緩，故誰掌管白宮都不會對短期利率有太大的影響。

安聯投資高級產品專員陳嘉穎（Karen）

安聯投資預期，美國聯儲局剛在11月再減息25點子及預測12月到明年則減息125點子。在美國進入減息周期下，美國短存續期高收益債券將會為投資者提供具吸引力的收益率，同時利率敏感度較低。截至2024年10月31日，美國10年期國庫券及投資級別企業債券的收益率分別是4.28% 及5.22%，標普500指數股息率更只有1.32%，遠低於美國高收益債券的平均收益率7.5%1，這對國際及本土投資者而言是吸引的投資機會。

事實上，截至2024年10月止，短存續期高收益債的違約率只有0.55%，遠低於過往的長期違約率3.5%2。相對而言，長期利率的不確定性較大，波動性會較大，原因是影響長期利率的因素較多，例如市場對經濟增長及通脹的預期、美國國債的供求，以及財政政策，但其影響需要較長時間才反映出來，故長期利率的波動性較大，反而短期債券的穩健性較高。

雖然美息趨跌會拖累整體債息下跌，但陳嘉穎表示，目前短期高收益債息率仍然高達7厘，而且現時的基本預測是美國經濟軟著陸，令高收益債表現相對穩定，預料明年短期高收益債息介乎6至7厘。即使美國陷入經濟衰退，陳嘉穎認為短存續期高收益債的違約率亦不會大幅飊升，理由是孳息率倒掛已逾兩年，但美國經濟表現仍然強韌，而且大小企業早已為美國陷入經濟衰退做好準備，發債額度亦較保守，且著重現金流，槓桿比率亦不會太高。

高收益債券：高回報及多元化投資工具

美國整體高收益債券規模已從2000年的3,380億美元，擴大到2023年12月的1.38萬億美元3，並成為投資者歡迎的資產類別。此外，根據美國洲際交易所的美銀美元高收益指數，美國高收益債券佔全球高收益債市約62% ，並涵蓋多個行業。安聯美國短存續期高收益債券基金持有的高收益債年期在5年期以下，截至2024年9月30日止，基金AM類(美元)收息股份今年回報率為7.8%。*

*資料來源：IDS，截至2024 年至9 月30 日。基金表現按AM 類（美元）收息股份資產淨值對資產淨值作基礎，以美元計算， 並作股息滾存投資。過往表現，或任何預期、推測或預測並非未來表現的指引。表現披露：安聯美國短存續期高收益債券基金AM 類（美元）股份 — 7.80%（2024 年初至9 月30 日），12.35% （2023 年），-6.63% （2022 年），4.19% （2021 年），4.75%（2020 年）及7.24%（2019 年）。

整體而言，短存續期高收益債券或會為追求高回報的投資者提供了一個具吸引力的選擇。然而，投資者在考慮將其納入投資組合時，必須仔細評估其違約風險和市場波動性。透過對市場環境和發行公司基本面的深入分析，投資者能夠更好地掌握高收益債券所帶來的機會與挑戰，從而制定更加合理和有效的投資策略。在這個瞬息萬變的金融市場，能抓住機會又能妥善管理風險的投資者，才能在高收益債券的世界中立於不敗之地。

可換股債券攻守兼備

除了短存續期債券外， 投資者亦可考慮另一種多元資產 - 收益及增長策略。美股三大指數續創新高，但金融市場瞬息萬變，投資者除了可在減息周期持有高收益債券，穩定地收取債息收入之外，股票投資者亦可部署可換股債券去對沖股市下跌的風險，當股市下跌時，投資者可繼續持有可換股債券以賺取持續的潛在收益；當股市向上時，投資者可將持有的可換股債券轉換成股票，以捕捉股市上升的潛力，是進可攻、退可守的投資工具。

由於可換股債券涉及債券及股票的風險，若利率上升，可換股債券價值也有機會下跌，而部分可換股債券發行商的信貸評級低於投資級別，相關債券的風險可能高於投資級別債券。此外，投資者亦可利用備兌認購期權—持有個別股長倉，同時沽出相關認購期權，以賺取期權金。在市況持平時，獲取期權金令投資組合的回報可能跑贏大市，而在熊市時亦有助抵銷部分股票的跌幅，同樣有機會令投資組合回報跑贏大市。

想了解更多投資機遇，請瀏覽 hk.allianzgi.com/income。

資料來源

1美國洲際交易所數據服務、美國銀行、FactSet。過往表現並非未來表現的可靠指標。數據截至2024年10月31日。美國高收益債券=美國洲際交易所美銀美林高收益債券指數； 美國10年期美國國庫券=美國洲際交易所美銀美林當前10年期美國國庫券指數; 美國投資級別企業債券=美國洲際交易所美銀美林投資級別企業債券指數。本分析僅供參考，並不反映未來表現，並不構成投資建議，也非任何特定證券、策略或投資產品的推薦或要約。

2美國銀行、摩根大通；截至2024年10月31日。美國高收益債券根據美國洲際交易所美銀美國高收益債券指數代表。

3美國洲際交易所數據服務、美國洲際交易所銀美國高收益債券指數，截至2023年12月31日。

重要資料

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH／晨星，截至2024 年9 月30 日。

安聯投資（AllianzGI）與 Voya 投資管理公司（Voya IM）建立了長期策略夥伴關係。 Voya IM 擔任某些採用 Voya IM 策略的 AllianzGI 投資工具的副顧問，並作為向美國、加拿大和美國離岸投資者提供特定 AllianzGI 投資的經銷商。

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投資者投資於固定收益投資工具（如適用）可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具（如淡倉）的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能要推遲或阻止提款或贖回投資。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。Admaster: 4015713

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