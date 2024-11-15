香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

隨著粵港澳大灣區（大灣區）的發展日益加速，香港作為大灣區的國際城市，其角色和定位能如何聯通內地與世界，成為各界關注的焦點。

由團結香港基金、香港中文大學（深圳）、深圳高等金融研究院、香港中文大學商學院、粵港澳大灣區企業家聯盟聯合主辦，香港中華廠商聯合會90週年呈獻「2024粵港澳大灣區企業家論壇 : 香港的角色及定位」（論壇）於11月6日舉行，匯聚了各領域的企業家和專家學者，共同探討香港在大灣區建設中的定位。論壇聚焦香港善用背靠祖國、聯通世界的優勢，發揮其「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，深入探討大灣區的龐大潛力，並促進各方的經濟合作與創新發展。

一眾嘉賓、講者、贊助機構、支持機構、策略伙伴代表於論壇合照（圖片來源：團結香港基金）

香港作為國際金融中心，擁有成熟的金融體系和健全的法治環境，皆是吸引外資的重要因素。是次論壇包含四場行業透析，深入探討了金融、科技、綠色經濟、數字資產四個重要領域，剖析企業在大灣區的市場機遇及發展方向。

金融服務：加強跨境合作是關鍵

首場行業透析：「大灣區金融業：跨境合作與全球機遇」（圖片來源：團結香港基金）

在金融服務領域，大灣區有互聯互通機制及各式各樣的政策支持，企業可利用香港的金融專業知識、服務、資本市場，拓展內地及海外的業務。論壇強調，企業應積極探索與內地金融機構的跨境合作機會，借助香港與國際接軌的法制和優良的監管環境，使資本運作更安全且靈活。

科技創新：引領未來的動力

第二場行業透析：「大灣區人工智能與高端製造：科技引領未來的機遇願景」（圖片來源：團結香港基金）

科技創新是推動大灣區經濟發展的重要引擎之一。論壇指出，企業應充分利用香港在科研和知識產權的優勢，建立跨境的創新科技鏈，緊貼人工智能和數字化轉型飛速發展，與研究機構、創新型企業加強合作，推動技術的應用和商業化，提升市場競爭力。

綠色經濟：可持續發展是必然選擇

第三場行業透析：「大灣區綠色經濟與新能源：邁向可持續發展的新路徑」（圖片來源：團結香港基金）

世界越來越重視可持續發展，綠色經濟是企業不可或缺的發展方向。論壇探討了如何通過綠色轉型實現業務的可持續增長，並強調香港在綠色金融及環保技術坐擁領先地位。企業應考慮把環保措施納入業務戰略，以提升品牌形象，使更多投資者和消費者支持可持續產品。

數字資產：開拓新商業模式

第四場行業透析：「大灣區數字資產：塑造未來數字經濟」（圖片來源：團結香港基金）

數字資產亦是熱門的發展要素，企業需探索新的商業模式，以適應快速變化的市場需求。論壇指出，香港的數字基礎設施和金融體系為企業提供了優質的發展環境。企業可通過整合數字資產技術，提升運營效率，開拓新的市場機會，採用新興技術，持續增強市場競爭力。

以多維度分析 尋大灣區機遇

團結香港基金及大新銀行於11月5日聯合發布《團結香港基金–大新銀行大灣區行業發展指數2024》（圖片來源：團結香港基金）

為向政策制訂者及企業提供策略建議，助他們把握新機遇，團結香港基金與大新銀行於11月5日聯合發布《團結香港基金–大新銀行大灣區行業發展指數2024》，涵蓋六個重點行業，包括：金融服務、創新及科技、貿易及物流、製造、建造及房地產、文化體育及旅遊，多維度、科學化分析大灣區11個城市的行業發展情況，強調香港在其中的領先地位。

大灣區機遇處處，企業應把握先機，制定相應的先進發展策略，不斷提升核心競爭力，在市場爭得一席之地。通過重溫直播，探索更多大灣區行業動態。

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「2024 粵港澳大灣區企業家論壇：香港的角色及定位」：

https://ourhkfoundation.org.hk/tc/events/2024-%E7%B2%B5%E6%B8%AF%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E7%81%A3%E5%8D%80%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E8%AB%96%E5%A3%87%EF%BC%9A%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%9A%84%E8%A7%92%E8%89%B2%E5%8F%8A%E5%AE%9A%E4%BD%8D

《團結香港基金–大新銀行大灣區行業發展指數2024》：

https://s3.ourhkfoundation.org.hk/s3fs-public/2024-11/OHKF-GBA-Index-2024_tc.pdf?ext=1

重溫直播：

https://www.youtube.com/watch?v=UeYqFIcoV14

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