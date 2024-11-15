  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

15/11/2024

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

 

隨著粵港澳大灣區（大灣區）的發展日益加速，香港作為大灣區的國際城市，其角色和定位能如何聯通內地與世界，成為各界關注的焦點。

 

由團結香港基金、香港中文大學（深圳）、深圳高等金融研究院、香港中文大學商學院、粵港澳大灣區企業家聯盟聯合主辦，香港中華廠商聯合會90週年呈獻「2024粵港澳大灣區企業家論壇 : 香港的角色及定位」（論壇）於11月6日舉行，匯聚了各領域的企業家和專家學者，共同探討香港在大灣區建設中的定位。論壇聚焦香港善用背靠祖國、聯通世界的優勢，發揮其「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，深入探討大灣區的龐大潛力，並促進各方的經濟合作與創新發展。

 

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

一眾嘉賓、講者、贊助機構、支持機構、策略伙伴代表於論壇合照（圖片來源：團結香港基金）

 

香港作為國際金融中心，擁有成熟的金融體系和健全的法治環境，皆是吸引外資的重要因素。是次論壇包含四場行業透析，深入探討了金融、科技、綠色經濟、數字資產四個重要領域，剖析企業在大灣區的市場機遇及發展方向。

 

 

金融服務：加強跨境合作是關鍵

 

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

首場行業透析：「大灣區金融業：跨境合作與全球機遇」（圖片來源：團結香港基金）

 

在金融服務領域，大灣區有互聯互通機制及各式各樣的政策支持，企業可利用香港的金融專業知識、服務、資本市場，拓展內地及海外的業務。論壇強調，企業應積極探索與內地金融機構的跨境合作機會，借助香港與國際接軌的法制和優良的監管環境，使資本運作更安全且靈活。

 

 

科技創新：引領未來的動力

 

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

第二場行業透析：「大灣區人工智能與高端製造：科技引領未來的機遇願景」（圖片來源：團結香港基金）

 

科技創新是推動大灣區經濟發展的重要引擎之一。論壇指出，企業應充分利用香港在科研和知識產權的優勢，建立跨境的創新科技鏈，緊貼人工智能和數字化轉型飛速發展，與研究機構、創新型企業加強合作，推動技術的應用和商業化，提升市場競爭力。

 

 

綠色經濟：可持續發展是必然選擇

 

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

第三場行業透析：「大灣區綠色經濟與新能源：邁向可持續發展的新路徑」（圖片來源：團結香港基金）

 

世界越來越重視可持續發展，綠色經濟是企業不可或缺的發展方向。論壇探討了如何通過綠色轉型實現業務的可持續增長，並強調香港在綠色金融及環保技術坐擁領先地位。企業應考慮把環保措施納入業務戰略，以提升品牌形象，使更多投資者和消費者支持可持續產品。

 

 

數字資產：開拓新商業模式

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

第四場行業透析：「大灣區數字資產：塑造未來數字經濟」（圖片來源：團結香港基金）

 

數字資產亦是熱門的發展要素，企業需探索新的商業模式，以適應快速變化的市場需求。論壇指出，香港的數字基礎設施和金融體系為企業提供了優質的發展環境。企業可通過整合數字資產技術，提升運營效率，開拓新的市場機會，採用新興技術，持續增強市場競爭力。

 

 

以多維度分析 尋大灣區機遇

 

香港領航大灣區 企業把握時代脈搏

團結香港基金及大新銀行於11月5日聯合發布《團結香港基金–大新銀行大灣區行業發展指數2024》（圖片來源：團結香港基金）

 

為向政策制訂者及企業提供策略建議，助他們把握新機遇，團結香港基金與大新銀行於11月5日聯合發布《團結香港基金–大新銀行大灣區行業發展指數2024》，涵蓋六個重點行業，包括：金融服務、創新及科技、貿易及物流、製造、建造及房地產、文化體育及旅遊，多維度、科學化分析大灣區11個城市的行業發展情況，強調香港在其中的領先地位。

 

大灣區機遇處處，企業應把握先機，制定相應的先進發展策略，不斷提升核心競爭力，在市場爭得一席之地。通過重溫直播，探索更多大灣區行業動態。

 

=====

「2024 粵港澳大灣區企業家論壇：香港的角色及定位」：

https://ourhkfoundation.org.hk/tc/events/2024-%E7%B2%B5%E6%B8%AF%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E7%81%A3%E5%8D%80%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E8%AB%96%E5%A3%87%EF%BC%9A%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%9A%84%E8%A7%92%E8%89%B2%E5%8F%8A%E5%AE%9A%E4%BD%8D

 

《團結香港基金–大新銀行大灣區行業發展指數2024》：

https://s3.ourhkfoundation.org.hk/s3fs-public/2024-11/OHKF-GBA-Index-2024_tc.pdf?ext=1

 

重溫直播：

https://www.youtube.com/watch?v=UeYqFIcoV14

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

03669

永達汽車

2.050

異動股

03070

平安香港高息

30.080

異動股

02846

安碩滬深三百

28.020

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,444.99
    -305.87 (-0.699%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,870.62
    -78.55 (-1.320%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,680.12
    -427.53 (-2.237%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升71.217
變動率︰+1.780%
較港股︰+2.18%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.484
變動率︰-1.925%
較港股︰-0.56%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.488
變動率︰-2.002%
較港股︰-8.84%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌56.480
變動率︰-2.813%
較港股︰-0.56%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.000
變動率︰+4.948%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升9.840
變動率︰+4.127%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌88.590
變動率︰-2.197%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.140
變動率︰-2.283%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升305.850
變動率︰+9.687%
DIS
迪士尼
按盤價(USD)︰升115.080
變動率︰+5.462%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌658.630
變動率︰-4.954%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌36.850
變動率︰-7.342%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/11/2024 14:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/11/2024 14:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03669 永達汽車
  • 2.050
  • 03070 平安香港高息
  • 30.080
  • 02846 安碩滬深三百
  • 28.020
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.143
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 22.850
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 目標︰$480.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
  • 目標︰$150.00
  • 00197 亨泰
  • 0.380
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 54.950
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰$33.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.200
  • 00941 中國移動
  • 70.550
  • 00388 香港交易所
  • 299.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.000
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰--
  • 00881 中升控股
  • 17.460
  • 目標︰$18.80
  • 01833 平安好醫生
  • 14.940
  • 目標︰$19.40
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
即時重點新聞

15/11/2024 17:04  《盤後部署》美元強勢累恒指連跌六日，嗶哩嗶哩扭虧觸及拋貨節點

15/11/2024 14:26  【零售債券】政府發200億基礎建設零售債券，保證息率3.5厘

15/11/2024 16:22  【小米預測】小米上季經調整盈利料微升1%，關注電動車業務表現

15/11/2024 16:33  《本港經濟》第三季按年增1.8%，政府修訂全年預測至2.5%

15/11/2024 18:39  阿里巴巴(9988)據報考慮發行50億美元債券

15/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒２２億元，買騰訊沽盈富基金

15/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】麥格理唱好吉利跑贏大市，多行績後升京東物流目標

15/11/2024 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，美元兌人幣軟報７﹒２３１３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：現水平吸納京東集團新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 內地連續減息窗口難啟，習拜會秘魯終極完場新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，多家銀行加定存息，邊間3個月有5厘？新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

讓美元更偉大！
人氣文章

手機情報站．徐帥

Samsung Galaxy S24 FE規格全面升級！加入Galaxy AI勁實用：Circle to Search with Google、對話內容即時翻譯、調整訊息語氣聊天助手
人氣文章

手機情報站．徐帥

Samsung Galaxy S24 FE規格全面升級！加入Galaxy AI勁實用：Circle to Search with Google、對話內容即時翻譯、調整訊息語氣聊天助手
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

為了生育，性生活也充滿計算！不能全情投入和享受，是問題還是理所當然的結果？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

一代時尚教主唐書琨離世：從時裝、飲食、舞台、電影、繪畫到攝影，回顧品味大師締造浮華的瞬間
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

面膜怎麼敷最有效？好多人忽略這步驟！三文治式敷面膜法讓肌膚飲飽水，有效對抗乾燥天氣！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
銀河娛樂主席呂志和辭世享年95歲！曾分享養生之道：每日必食一種蔬果！
人氣文章
美國研究：快步行可延壽20年！一個步速壽命達95歲以上？防癌、防糖尿病、防心臟病及防腦退化
人氣文章
尿液透視健康：甜味警示糖尿病？排尿少過一個量或患肝硬化警號？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2024
港股 | 蕭猷華：現水平吸納京東集團
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處