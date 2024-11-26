嘉信理財50年深受市場信賴 強化美股交易體驗 助港人投資美市

美國股市是全球最大、最具投資價值的證券市場之一，近年廣受本港投資者青睞。隨著美股投資的不斷普及，投資者對美股開戶需求與日俱增。不論投資者的需求是專注短期交易還是追求長期價值，選擇一個具備豐富經驗、安全性高、功能全面的服務供應商顯得尤為重要。嘉信理財作為港人信賴的投資平台，透過提供更多投資選擇、成就更好交易決策，令投資者在美市投資中更得心應手。

作為市場領先的金融服務供應商，嘉信理財在美國市場已發展愈半個世紀，旗下附屬公司已在香港服務超過 40 年。截至 2024 年 10 月，嘉信理財於全球擁有 3,600 萬個活躍的經紀帳戶、客戶資產總額達 9.92 兆美元，其交易平台每日平均交易量高達近 600 萬宗。

嘉信理財香港有限公司

領先、強大、獨特的交易體驗

在香港，嘉信理財客戶可透過交易平台於美國市場進行各種交易和投資活動，以有效分散投資組合，當中包括買賣股票、交易所買賣基金（ETF）、債券、美國預託證券（ADR）及外國普通股。

繼於 2020 年收購德美利證券（Ameritrade），嘉信理財推出了強大的 Schwab Trading Powered by Ameritrade™ 交易體驗系統。該系統結合屢獲殊榮的 thinkorswim® 交易平台、Schwab.com 和 Schwab Mobile 上的多樣交易功能、特別為交易者設計的學習資源及專業客戶支援服務，為香港各類投資者提供無可比擬的交易體驗。

thinkorswim® 設有模擬交易平台paperMoney®，這項設計容許嘉信理財的客戶在無需真實承擔資金風險的情況下，測試和完善他們的投資策略。投資者可透過 paperMoney®，在模擬市場環境中借助嘉信理財領先業界的圖表、分析和交易工具，存取及試用多種與實時交易中相同的產品和功能以模擬現實交易，從而熟習平台操作並建立投資信心。非嘉信理財客戶亦可使用訪客通行證（Guest Pass），在 30 天內盡情探索並透過paperMoney試用 thinkorswim®。

嘉信理財的股票評級持續對約 3,000 隻美國股票進行評級，等級分為 A、B、C、D 和 F，為客戶提供清晰的投資參考。嘉信理財獨有的嘉信理財交易活動指數（STAX），能反映嘉信理財散戶投資者情緒，供客戶參考，進一步增強他們對投資者如何在市場中交易的了解。

嘉信理財的 Schwab Trading Powered by Ameritrade™ 交易體驗系統

全面的交易服務和專業支援

40 多年來，嘉信理財為香港投資者提供超卓的美股投資體驗。嘉信理財在香港的理財顧問團隊，具備豐富的美國市場洞察力和知識，助客戶投資美國市場更輕鬆。除了星期一至五的 24 小時熱線支援，客戶亦可到訪嘉信理財位於中環的辦公室進行面對面諮詢，及時獲取投資資訊和支援。此外，由研究人員、分析師、策略師和顧問組成的嘉信理財美國團隊，亦為不同投資者提供針對性的市場洞察和知識教育，增強客戶對市場的了解，助其作出更佳部署。

充份考慮到客戶需求及快速發展的隔夜交易市場，嘉信理財最近宣佈準備擴展隔夜交易時段，涵蓋標普 500 指數和納斯達克 100 指數成分股，以及數百種 ETF，並提供每週五天、每日 24 小時（24/5）的交易服務，進一步滿足香港客戶的需求。

立即開戶 掌握投資機遇

透過多元投資功能，嘉信理財協助客戶投資美市時能作出更佳部署，現時客戶可享 $0 美元佣金進行網上掛牌股票和 ETF 投資交易，相應帳戶的最低存款額也為 $0 美元。

嘉信理財不斷強化美市交易體驗及致力於推陳出新並改進創新，賦予投資者更多投資選擇，成就更好參與美市交易的方式，實屬港人投資美股的首選夥伴。

立即與專業和經驗豐富的嘉信理財結伴同行，透過嘉信理財的全方位服務和平台，開展您的美股投資旅程。

立即瀏覽嘉信理財網站，免費試用 thinkorswim® 交易平台，並了解更多開戶詳情。

免費試用thinkorswim®：https://www.schwab.com.hk/zh-hk/trading/thinkorswim/guestpass

開戶詳情：https://www.schwab.com.hk/zh-hk/open-account-intro

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