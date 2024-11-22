重大進展！國泰君安、海通證券發佈聯合通函 百億資金助力打造國際一流投行

11月21日，國泰君安、海通證券於港交所發佈聯合通函、上交所發佈合併重組報告書（草案），進一步明確合併重組細節，並披露將於12月13日召開股東大會。



百億資金助力打造一流投行

本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金（人民幣，下同），計劃用於合併後公司國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金，助力合併後公司加快打造一流投資銀行，提升服務實體經濟能級。

不超過30億元將用於國際化業務發展，爲構建更强大的國際網絡提供堅實支撑，進一步提升國際化業務競爭力，更好爲全球投資者及境內外産業客戶提供跨境投融資綜合服務。不超過30億元將用於交易投資業務，推動權益、FICC、衍生品等業務發展，加大科創板、科創50ETF期權等做市業務投入，促進碳金融交易、碳回購等業務創新，鞏固提升交易投資業務競爭優勢。不超過10億元將用於數字化轉型，推動投行數智平台、證券行業垂類大模型、核心交易系統升級等重點項目建設，推進數字化服務平台建設、完善移動應用終端功能開發、優化智能投顧體系、增加金融科技應用投入，進一步提高財富管理數智化水平及智能交易服務能力，增强爲投資者提供全週期、一站式養老財富管理服務能力。不超過30億元將用於補充營運資金，保障各項業務平穩、有序開展，更好把握市場機遇，加快實現高質量發展。

聯合通函「曬出」諸多亮點

資本實力大幅躍升。截至2024年三季度末，兩家公司合併後淨資産3415億元、淨資本1774億元，均位居行業第一；每股淨資産從17.02元提升至18.38元，資産負債率則從75.02%下降至72.74%。更雄厚的資本實力、更均衡的資産負債結構，將顯著增强合併後公司風險承受能力，提升資本利用效率和資金使用效果，爲未來業務拓展和市場應對提供堅實財務基礎。

業務實力顯著增强。以2023年數據加總計算，兩家公司合併後零售客戶數、零售客戶APP月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等重要業務指標，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量均位居行業首位。2024年前三季度，兩家公司合併後投資銀行業務淨收入31億元，利息淨收入40億元，融出資金規模1458億元，均位居行業第一。依托更强大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理，合併後公司將持續提高零售、機構和企業客戶服務能級，發揮品牌效應和規模優勢不斷提升客戶粘性與市場份額。



全面整合推動釋放協同效應

國泰君安、海通證券表示，合併後公司將建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略和企業文化，按照公司治理要求，基於整體經營目標和戰略規劃，對業務、資産、財務、人員及機構等進行全面整合，促進業務有效融合，提升整體盈利能力。

資本運用方面，將對雙方資産一體化管理，統一流動性管理和淨資本管理制度，利用雙方現有平台及資金優勢，進一步優化資産配置、提高資本利用效率，提升業務規模和經營業績；服務能力方面，將整合雙方業務資源，優化業務結構、發揮規模效應，實現業務協同發展和優勢互補，推動提升服務能力、提高經營效率，構建全面領先的核心競爭力；運營管理方面，將發揮雙方人才優勢、管理經驗，提高治理水平、管理效率，降低運營成本，充分釋放協同效應，加快向具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行邁進。



值得一提的是，此次重大進展距離發佈聯合公告還不到一個半月，這樁中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商A+H最大的整合案例，正以前所未有的速度快速穩步推進。

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