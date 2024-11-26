數字化重塑金融服務場景 提質增效

數字化對金融業的影響日益深入，數字化賦能滲透到金融業務的方方面面，對行業的商業模式革新、戰略升級、經營效率改善、風險控制質量及客戶服務體驗提升等都帶來了巨大的變化。

近日，由中國平安、中國人民大學、南開大學聯合主辦的2024年世界互聯網大會烏鎮峰會金融科技論壇在浙江烏鎮舉行。本屆烏鎮峰會金融科技論壇聚焦「數智時代的金融科技」，中國平安董事會秘書兼品牌總監盛瑞生在開幕致辭中表示：「數據成為新的生產要素，算力成為新的生產力，算法和數據應用技術的迭代更新，已成為各行各業進步發展的主要驅動力。」

十多年前，中國平安就提出，第四個十年戰略中，全面數字化戰略及轉型是至關重要的系統性工程之一。集團累計投入超過百億元於創新技術研發，推動業務的數字化變革。

重塑信用場景

信用是金融業賴以生存的基礎。過去的信用場景是基於人的各類社會活動及交易行為，比如工資單，水、電、煤等各種帳單等，但數字化已經將征信的場景直接和人的生物特徵相連，並且可以取得更好的征信質量。比如，平安的微表情技術，在短暫幾分鐘的遠端聊天中，基於臉部肌肉的一些細微變化，就完成了征信的主要判斷，最快30分鐘完成信貸評估決策並放款。

高效風險控制

金融業的專業本質就是風險控制的技術能力，是對風險的識別、判斷、分析、定價、交易、售後服務及全流程的風險控制。過去講全流程風控，由於各種的壁壘難以真正實現。但數字化、區塊鏈等技術，可以更加全面、高效地識別風險，判斷風險，形成精准定價，及時處置。

例如海拔5000米以上的犛牛怎麼承保？過去沒有合適的技術，完全無法商業化承保，也很難給予貸款等其他金融支持。但給所有的犛牛打上數字化耳標，每頭牛的軌跡牧民在平安的APP上就可以看得一清二楚，出險後的理賠檢驗也完全不需要翻山越嶺去現場查勘。這個案例，數字化表面是解決了風控問題，實質上也解決了金融的普及化、普惠化問題。

便捷客戶體驗

金融業本身的技術壁壘，使得金融在客戶心目中是缺乏溫度的，是比較令人費心的、費時的，金融產品一不小心也讓人浪費金錢。但數字化的全面應用，金融的便捷、高效，省心、省時又省錢成為客戶實實在在的消費體驗。

比如平安壽險推出的「111極速賠」，通過智能核保、智能理賠，可實現93%的壽險保單秒級核保，閃賠平均耗時僅7.4分鐘，最快的一筆賠付僅需10秒。

數字化，是建設強大金融機構的強大引擎。中國平安堅定執行「綜合金融+醫療養老」雙輪並行、科技驅動戰略，持續深入推進全面數字化轉型，引領業務高質量發展，助力金融業務提質增效，不斷推動產品升級和技術創新，邁進更加美好的「數字未來」。

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