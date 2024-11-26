  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

數字化重塑金融服務場景 提質增效

26/11/2024

數字化重塑金融服務場景 提質增效

數字化對金融業的影響日益深入，數字化賦能滲透到金融業務的方方面面，對行業的商業模式革新、戰略升級、經營效率改善、風險控制質量及客戶服務體驗提升等都帶來了巨大的變化。

 

近日，由中國平安、中國人民大學、南開大學聯合主辦的2024年世界互聯網大會烏鎮峰會金融科技論壇在浙江烏鎮舉行。本屆烏鎮峰會金融科技論壇聚焦「數智時代的金融科技」，中國平安董事會秘書兼品牌總監盛瑞生在開幕致辭中表示：「數據成為新的生產要素，算力成為新的生產力，算法和數據應用技術的迭代更新，已成為各行各業進步發展的主要驅動力。」

 

十多年前，中國平安就提出，第四個十年戰略中，全面數字化戰略及轉型是至關重要的系統性工程之一。集團累計投入超過百億元於創新技術研發，推動業務的數字化變革。

 

重塑信用場景

信用是金融業賴以生存的基礎。過去的信用場景是基於人的各類社會活動及交易行為，比如工資單，水、電、煤等各種帳單等，但數字化已經將征信的場景直接和人的生物特徵相連，並且可以取得更好的征信質量。比如，平安的微表情技術，在短暫幾分鐘的遠端聊天中，基於臉部肌肉的一些細微變化，就完成了征信的主要判斷，最快30分鐘完成信貸評估決策並放款。

 

高效風險控制

金融業的專業本質就是風險控制的技術能力，是對風險的識別、判斷、分析、定價、交易、售後服務及全流程的風險控制。過去講全流程風控，由於各種的壁壘難以真正實現。但數字化、區塊鏈等技術，可以更加全面、高效地識別風險，判斷風險，形成精准定價，及時處置。

 

例如海拔5000米以上的犛牛怎麼承保？過去沒有合適的技術，完全無法商業化承保，也很難給予貸款等其他金融支持。但給所有的犛牛打上數字化耳標，每頭牛的軌跡牧民在平安的APP上就可以看得一清二楚，出險後的理賠檢驗也完全不需要翻山越嶺去現場查勘。這個案例，數字化表面是解決了風控問題，實質上也解決了金融的普及化、普惠化問題。

 

便捷客戶體驗

金融業本身的技術壁壘，使得金融在客戶心目中是缺乏溫度的，是比較令人費心的、費時的，金融產品一不小心也讓人浪費金錢。但數字化的全面應用，金融的便捷、高效，省心、省時又省錢成為客戶實實在在的消費體驗。

 

比如平安壽險推出的「111極速賠」，通過智能核保、智能理賠，可實現93%的壽險保單秒級核保，閃賠平均耗時僅7.4分鐘，最快的一筆賠付僅需10秒。

 

數字化，是建設強大金融機構的強大引擎。中國平安堅定執行「綜合金融+醫療養老」雙輪並行、科技驅動戰略，持續深入推進全面數字化轉型，引領業務高質量發展，助力金融業務提質增效，不斷推動產品升級和技術創新，邁進更加美好的「數字未來」。

 

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02292

晉安實業

0.850

異動股

09966

康寧傑瑞製藥－Ｂ

3.680

異動股

01277

力量發展

1.310

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02292 晉安實業
  • 0.850
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 3.680
  • 01277 力量發展
  • 1.310
  • 08268 智城發展控股
  • 0.680
  • 01546 德萊建業
  • 0.048
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 95.850
  • 目標︰$102.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.260
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.570
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.210
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.150
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 71.650
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.400
  • 00700 騰訊控股
  • 400.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.200
  • 00388 香港交易所
  • 287.600
報章貼士
  • 02688 新奧能源
  • 52.100
  • 目標︰$60.00
  • 01910 新秀麗
  • 20.300
  • 目標︰$28.00
  • 06682 第四範式
  • 39.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2024 16:45  《盤後部署》港股短線受壓，19800有沽壓料聖誕後見起色

28/11/2024 15:22  企業參與北都發展簽署儀式明舉行，港澳辦、中聯辦代表及特首出席

28/11/2024 15:53  機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃

28/11/2024 16:15  法巴：對華關稅水平未明，最壞情況內地GDP跌2個百分點

28/11/2024 18:39  【ＥＴＦ】富邦Solactive核心多元資產指數ETF明上市

28/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７８﹒１億元，買阿里沽小米

28/11/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】大和升比亞迪目標一成半，摩通急降百度至「中性」

28/11/2024 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒７８１５，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 恒生3個月加至3.8厘，華僑見4厘，兩行齊降門檻新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 恒大要求員工退佣金，中美達成換囚協議，股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱邊種人做生意要賺到盡？做事穩打穩扎、懂得把握機會有樣睇？從相格與氣場看待客之道！
人氣文章

玩樂 What’s On

黃子華再創神話《破．地獄》突破一億 ! 賀上映4周送紀念銀幣 帶挈周邊商品熱賣
人氣文章

玩樂 What’s On

麥當勞親子會2025開始 新增「基本會籍」$48入會費享優惠 即攞迎新多啦A夢便當盒
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

何謂「適婚年齡」？生理、法律、經濟上各有不同定義！遇見對的人，就是你的適婚年齡
人氣文章

Beauty

Winter Skincare：編輯實試Clean Beauty好物推介！從頭髮到肌膚，來自Aesop、GOD DAG LAB的冬天滋潤法寶
人氣文章

Beauty

開箱Clé de Peau Beauté首個聖誕倒數月曆！節日限定人氣妝前乳、四色眼影組合，12個夢幻驚喜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
番薯趁熱吃益處更多！補脾益腎、養心益氣、治酒積、止泄瀉… 推介3款簡單易做番薯食療
人氣文章
OL反胃腹痛確診胃癌 醫生警告：3類隔夜食物恐致食物中毒及致癌新文章
人氣文章
五種關愛語言新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 22:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞28/11/2024
機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

COP29高喊氣候與和平的虛妄

28/11/2024 08:47

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處