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MPF股票基金大檢閱 人均五年賺超逾一成半 友邦升幅最多 50萬本金可賺逾18萬元

27/11/2024

MPF股票基金大檢閱 人均五年賺超逾一成半 友邦升幅最多 50萬本金可賺逾18萬元

 

臨近年尾，又到打工仔為MPF埋單計數的時候！受惠環球股市回暖，股票基金終於迎來春天！據經濟通數據顯示，截至2024年11月15日，所有MPF營運商的股票基金的一年平均錄得19.8%回報，而過去五年回報則為15.87%。

 

由於MPF股票基金囊括亞太、大中華、香港、中國、日本、北美、歐洲及新興市場，對定期轉換基金的打工仔而言，MPF營運商整體股票基金回報能夠跑贏，比個別基金能夠跑出更為重要。

 

值得留意的是，比較過去5年MPF供應商的股票基金整體表現，友邦表現大幅跑贏！旗下股票基金累積升37.62%，假設一個$50萬的戶口不作任何供款為例，平均投資於友邦旗下所有股票基金，5年累賺$188,100；遠超緊隨其後的是海通及宏利，該兩營運商分別錄得25.17%及23.98%回報。

 

至於最受打工仔關注的大中華基金方面，過去中港股市表現積弱，但隨着中央放水政策，中港股市絕地反彈，持有大中華基金的打工仔亦有所進帳，「友邦優選中港基金」，年初至今賺20.14%，排第二及第三的兩隻由東亞推出的基金則賺18.12%及17.94%。

 

但以長線計，美股更受打工仔關注，加上在今年為美國總統大選年。據S&P Global統計，在過去23個大選年中，標普500指數有17年也錄得正回報。MPF北美股票基金今年繼續表現神勇，年初至今首三位分別為富達、匯豐及恒生旗下的北美股票基金，回報由26.76%至24.71%不等；但說到「長揸之選」，比較一眾供應商的3年回報，排頭兩名皆由友邦包辦，旗下「友邦優選北美股票基金」及「友邦優選美洲基金」分別錄得28.48%及27.26%回報。

 

MPF股票基金大檢閱 人均五年賺超逾一成半 友邦升幅最多 50萬本金可賺逾18萬元

 

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