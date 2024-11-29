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金活醫藥深入佈局醫藥大健康產業 成王牌醫藥產品孵化器

29/11/2024

京都念慈菴川貝枇杷膏是本港歷史悠久的品牌，早已賣得街知巷聞，是不少港人用作「看門口」的藥品。品牌知名度極高背後，亦有賴代理枇杷膏、醫藥大健康分銷行業龍頭金活醫藥（1110.HK）通過不同品牌宣傳及全渠道覆蓋策略，深入消費者心中從而帶動銷售，同時也反映該集團在培養大健康品牌方面經驗豐富。

 

最近，金活醫藥旗下金活·龍德生命健康產業園正式啟用，早前舉行開園儀式。產業園位於深圳市龍崗區寶龍工業城，規劃為中醫藥、港藥等健康產業企業提供研發、生產、辦公一體化的綜合性園區。園區在硬件方面，配備了高標準高質量的生產廠房和配套設施。

 

在產業園的規劃與建設中，金活堅持以科技創新為引領，注重生態環保與可持續發展，力求形成協同創新效應，打造一個集研發、生產、物流、銷售於一體的現代化、智能化、綠色化的健康產業園區。園區有望將金活醫藥健康產業資源有效聚集，為園區企業提供一站式服務，加速孵化符合集團戰略方向的醫藥項目及品牌的育成，可望持續孕育出王牌醫藥品牌。


在配套方面，依托金活醫藥豐厚的產業資源和成熟的銷售網絡與營銷能力，積極整合醫藥供應鏈企業資源，為園區企業有效拓寬產品市場渠道，並提供各類專業服務包括融資、上市、 政策、法律等方面的協助，為入駐企業提供具針對性的配套支持，提供星級醫藥產品誕生的潛在環境。

 

金活醫藥深入佈局醫藥大健康產業 成王牌醫藥產品孵化器


 
事實上，除了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏外，喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油等等多款名牌醫藥產品，都是由金活醫藥分銷。值得留意的是，金活攜手佛慈联合重磅推出佛慈·金活安宮牛黃丸也於開園儀式同日上市，考慮到金活過去分銷藥品的佳績，此藥也可望成為下一個知名王牌藥品。

 

佛慈·金活安宮牛黃丸特別采用了國家絕密級保護品種的培植牛黃，有效解決了天然牛黃資源稀缺的問題，並通過現代生物科技手段，確保了牛黃品質卓越與穩定。

 

根據中國醫藥健康發展促進（專家）委員會提供數據顯示，中藥市場2023年零售規模超過2000億人民幣，而安宮牛黃丸在2023年腦血管用藥中以49.3%銷售份額高居榜首，份額與規模均在高速增長。佛慈·金活安宮牛黃丸推出後，有望切合市場對高品質牛黃產品的需求，銷售表現可期，對集團的盈收貢獻值得留意。

 

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