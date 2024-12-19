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OCBC華僑銀行饋贈新加坡老字號斑蘭蛋糕 提早與客戶分享佳節喜悅

19/12/2024

年末將至，市面聖誕氣氛亦趨濃厚。為答謝客戶在過去一年的信任與支持，「源於新加坡」的OCBC華僑銀行，將當地著名品牌「老成昌」的斑蘭蛋糕直送香港，締造非凡客戶專屬體驗。

 

於本月12日在香港中環總行舉行的<繽紛聖誕冬日賞>，華僑銀行香港行政總裁王克及華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊現身於開幕典禮，並連同知名本地藝人張㬢雯一起作主禮嘉賓，場面盛大，更即場分享這份獨有的新加坡風味，共度甜蜜溫馨節日。

 

OCBC華僑銀行饋贈新加坡老字號斑蘭蛋糕 提早與客戶分享佳節喜悅

 

OCBC華僑銀行饋贈新加坡老字號斑蘭蛋糕 提早與客戶分享佳節喜悅

 

OCBC華僑銀行香港向來以客戶為中心，藉著卓越的銀行服務為客戶持續創造價值。是次舉辦的<繽紛聖誕冬日賞>，為該行首個與新加坡總部互動的客戶感謝禮，兩地分行同步派發馳名的斑蘭蛋糕，藉此鞏固與客戶的關係，並透過活動帶動社區的節日氣氛。

 

OCBC華僑銀行饋贈新加坡老字號斑蘭蛋糕 提早與客戶分享佳節喜悅

 

據了解，活動中派發的「老成昌」斑蘭蛋糕，是由OCBC華僑銀行集團環球個人銀行業務總裁郭斯強精心挑選。這個傳統糕點老字號深受新加坡人歡迎，與OCBC華僑銀行一樣，是信心保證的品牌。由於「老成昌」在香港未有設分店，OCBC華僑銀行更特意安排船運，向香港客戶送上這個超人氣斑蘭蛋糕，可謂誠意十足。

 

OCBC華僑銀行饋贈新加坡老字號斑蘭蛋糕 提早與客戶分享佳節喜悅

 

在雙十二活動當日，不少客戶前往OCBC華僑銀行香港中環總行，領取限量派發的斑蘭蛋糕。王克更親自「落手」派發，並向在場來賓送上節日及新年祝福。他表示，OCBC華僑銀行集團在過去兩年交出亮麗的成績單，盈利連創新高，在今年首9個月的淨利潤更創下了59億坡元的強勁增長紀錄，所以希望藉著聖誕節慶，答謝客戶一直以來對OCBC華僑銀行的信任與支持。

 

李貴莊在開幕典禮致辭，她指出，透過集團在亞洲的領先金融服務合作伙伴地位，及鮮明的「新加坡-香港雙樞紐」的定位與策略，旗下以高端客戶群定位的「宏富理財」，近年無論在新增客戶、中國內地市場及資產規模都有快速增長，成績同樣突出，全新客戶及資產規模（AUM）按年均獲得雙位元數字增長，而離岸客戶的總數更比往年增加超過一倍。

 

OCBC華僑銀行饋贈新加坡老字號斑蘭蛋糕 提早與客戶分享佳節喜悅

 

她續說，「宏富理財」深切了解香港及大中華地區客戶對在岸及離岸銀行服務、跨境理財及海外物業按揭等的需要，致力於為客戶提供專屬客戶經理一對一服務及多元地區資產配置方案。未來將持續加強「宏富理財」在亞太區的服務連接，並為客戶推出高端禮賓服務，涵括海外醫療保健、教育、移居及生活品味等禮遇，以實踐「心所向，行致遠」的目標助客戶投資放遠海外、宏富亞洲。

 

王克強調，OCBC華僑銀行繼續看好大中華區的機遇和前景，將維持香港和新加坡兩地的「雙樞紐」策略，並已計劃投資15億港元，主要用作優化OCBC華僑銀行香港的技術平台及設施，涵蓋渠道與服務、產品管理與控制及基礎設施等多個方面，緊貼數碼化時代的銀行發展，以科技力量提升開戶效率、服務質素及業務量，為客戶和員工帶來更美好體驗，並以5年內晉身香港十大銀行為目標。

 

OCBC華僑銀行饋贈新加坡老字號斑蘭蛋糕 提早與客戶分享佳節喜悅

 

OCBC華僑銀行為東南亞第二大的金融服務集團，在全球享有盛譽，被紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》評為「2024 香港最佳可持續金融銀行」。

 

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