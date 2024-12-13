再思香港：攜手迎接機遇與變革

在國際大變局下，加上複雜的地緣政治及地緣經濟，香港需解決不同挑戰，同時也可把握各式各樣的新機遇。團結香港基金與全球化智庫（CCG）於12月2日合辦「再思香港論壇：擁抱中西 邁向南北」（論壇），深入探討香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的未來發展新方向。

論壇舉行了三場主旨演講及對談環節。（圖片來源：團結香港基金）

現今，面臨全球經濟重心轉移，香港急需在地緣經濟中尋找新出路。近年，中國成為世界重要的經濟體之一，積極推動新質生產力高科技發展。香港作為國際貿易中心和文化交流樞紐，可通過支持國家的創新發展，加強與亞洲及其他地區的經貿聯繫，以應對新局勢。

團結香港基金主席、亞洲金融集團主席兼總裁陳智思表示，香港站在新時代的尖端，需保留傳統，同時抓緊變革的機遇，為自身與內地的關係增添新價值。

抓緊「一帶一路」及東盟市場機遇

「一帶一路」及東盟的市場不斷擴大，香港需善用其中的合作機會，致力成為全球及「一帶一路」的文化交流、人才互通、科技創新、貿易金融、法律仲裁的樞紐，也可擔任東盟及RCEP的經濟中心，貢獻國家的經貿發展。

全球化智庫（CCG）創始人兼理事長、國務院原參事王輝耀博士認為，儘管面臨新常態的挑戰，香港仍繼續扮演「超級聯繫人」，匯聚中外文化，積極建造新橋樑。

協助中小企發展及拓展海外業務

香港雖已是享譽世界的國際大都會，但亦需不斷尋找新的角色，及各行各業在不同地方的各式機遇，不斷自我提升和增值。本港也應助力中小企發展，降低中小企到海外發展的門檻，推動其成為創造就業和創新的重要引擎。

「再思香港論壇：擁抱中西 邁向南北」雲集各界專家學者，深入交流並探討香港的未來發展。（圖片來源：團結香港基金）

論壇吸引逾六百人參與，充分顯示各界皆十分重視香港的未來發展。璀璨的東方之珠必將繼續匯聚中西文化，探索新的機遇，成為更具影響力的國際大都會。讓我們攜手共進，迎接香港的燦爛未來！

了解更多：「再思香港論壇：擁抱中西 邁向南北」



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