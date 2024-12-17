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資源有限窒礙中小企轉型？ 營商生態圈助你開拓無限商機！

17/12/2024

資源有限窒礙中小企轉型？ 營商生態圈助你開拓無限商機！


全球逐步邁向數字經濟時代，中小企業面臨越來越多挑戰，需要善用數據及數碼科技靈活部署，加快升級轉型，以應對急速轉變的營商環境。然而，中小企在升級轉型的路上，有機會因欠缺技術、資金，甚或相關知識及經驗匱乏，而遇上不少阻滯。現今網上資訊零碎，坊間有一站式平台提供免費資源，整合實用數碼營商資訊，助中小企提升競爭力！

 

洞察市場變化　掌握營商資訊
作為一站式企業資訊及交流數碼平台，中銀香港推出的「中銀商聚」流動應用程式為客戶提供熱門的市場營商資訊，內容涵蓋本地、大灣區及東南亞等地的宏觀經濟分析、潛在商機及政策解讀，協助中小企客戶洞察市場變化，規劃未來發展藍圖。「中銀商聚」亦因應市場情況而推出不同的專區，讓企業能更容易、更快捷掌握市場熱話及升級轉型的方向。


特區政府近年全方位支援香港各行各業發展，推出不同資助計劃，每個計劃均有不同的涵蓋範圍、資助額及申請要求，「中銀商聚」整合相關資訊，例如「數碼轉型支援先導計劃」，讓中小企輕鬆了解計劃詳情及申請流程，作出有利升級轉型的選擇。

 

資源有限窒礙中小企轉型？ 營商生態圈助你開拓無限商機！

 

一鍵連結線上銀行服務 營商最佳助手
透過「中銀商聚」，中小企客戶可以第一時間獲取限定推廣優惠，除中銀香港產品及服務優惠資訊外，更有合作夥伴為「中銀商聚」會員提供的專屬優惠方案，豐富禮遇一目了然，讓客戶在繁忙日程中，亦能輕易把握各種機遇，盡享商務優惠組合。「中銀商聚」亦可靈活銜接多項線上企業銀行服務，滿足各階段的業務發展需要，是企業營商的最佳助手。


設網上直播間 嘉賓分享營商心得

隨著直播串流技術的進步，現時不少論壇、研討會等活動，均由線下轉移到線上，或以混合形式進行，打破地域及人數上的限制。為協助中小企時刻緊貼市場動態，「中銀商聚」特別設有「商聚直播間」，不定期邀請來自不同行業、領域的成功企業嘉賓及行業專家，透過視頻節目分析企業關注的議題及趨勢，例如近期熱門的新質生產力、綠色可持續發展、拓展東盟市場、內地數碼商機等，並分享企業轉型路上的挑戰、解決方案，以及營商實戰經驗和心得。

 

「中銀商聚」亦會夥拍其他機構合辦網上研討會，並於「商聚直播間」進行直播或錄播，合作機構包括香港貿發局、香港生產力促進局等，讓中小企「一app在手」，即可獲取全面及多元化的營商資訊，助他們提高營運效率及競爭力，脫穎而出。值得一提的是，「商聚直播間」節目除了實時直播外，亦會提供足本重溫功能，讓用戶隨時隨地透過程式重溫節目內容，不受時間、地域和空間的限制，既方便又實用。

 

中銀香港期望透過「中銀商聚」建立線上交流平台，凝聚商界，為中小企撮合有業務機遇的夥伴，構建一站式的線上生態圈。有見及此，「中銀商聚」設有「商聚夥伴」功能，撮合企業及相關營商合作夥伴，增加企業之間聯繫互動，探索潛在商務合作，從而開拓無限商機。


大家只需要在iOS、Android或華為平台下載「中銀商聚」流動應用程式，完成簡單註冊流程，即可體驗多元化功能及豐富內容，費用全免，非中銀香港客戶亦可使用。


立即下載「中銀商聚」流動應用程式了解更多，盡享豐富的營商資訊。 

 

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