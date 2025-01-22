順豐同城(09699)料全年多賺逾1倍 收入增逾25% 下半年增速更高 多得提振內需下的即配需求熱？

中國最大第三方即時配送服務商順豐同城(09699)發盈喜，預期2024年度實現盈利增長，料歸屬於公司擁有人的淨利潤按年增長不低於100%，全年收入按年增長逾25%，其中，下半年收入更料按年增長超過30%，即下半年收入增速更見提速。



順豐同城淨利潤及收入雙雙快速增長，主要歸因於受惠中國國內消費、服務等領域發展的趨勢下，餐飲及零售行業的消費增長，對即時配送的需求量增加；即時配送行業快速發展，集團同城即時配送及最後一公里單量均快速增長，各項業務均衡高質量健康發展。



同時，順豐同城以技術創新為驅動，持續提升數智化能力，獨立第三方定位、品牌和產品服務加速得到客戶廣泛認可，市場份額及滲透率不斷提升；還有運營底盤提質增效，進一步提高網絡規模經濟效應，持續精益運營管理能力，提升資源投入產出效率，推動毛利率及費用率持續改善，帶動盈利穩步向上。



順豐同城早在2023年度首度實現盈利，成為行業首間實現全年盈利嘅第三方即時配送企業，公司今年收入及盈利高速增長的步伐持續，進一步確立行業領先地位。



早前多間大行經已看好其業務成長性，其中中金預期，受惠於新零售、品牌飲品線上化率提升、新拓商超業務增長等因素，順豐同城憑藉其第三方中立優勢，KA 業務或將保持較高增長，該行預計公司2024年面向商戶收入同比增速或超20%，其中KA業務同比增速將更高，而且此趨勢有望於2025年延續。



中金認為，在與速運實現生態協同下，隨着商務場景的拓展，快遞界面小時達服務單量有望實現高增長，預計順豐同城To C業務全年亦將保持超20%增長。至於最後一公里配送業務方面，中金認為，隨着順豐同城運力網絡與母公司快遞網絡逐步融合，在順豐集團大網中滲透率仍有望持續提升、協同效應進一步加強，而該業務能夠繼續為公司貢獻正向利潤；加上，考慮到2024年電商平台退換貨率上行，該行認為公司最後一公里單量增長有望受益，驅動該業務貢獻超預期的收入增量。故考慮到規模效應持續顯現，中金預計順豐同城2025年收入、凈利潤率有望持續提升。



中央重視內需的態度及助力政策明確下，包括新零售、餐飲等順週期代表有望直接受惠。事實上，近期國內消費市道暢旺，節日氣氛濃厚，帶動同城即配需求上漲，禮品贈送等儀式感消費、文件寄遞等商務配送需求明顯上升。根據順豐同城數據顯示，2024年聖誕節期間，全場景總單量較去年同期增長81%，2025年元旦當天單量按年增加92%，其中商超、百貨、美妝、飲品等品類單量按年翻倍。



隨着新年春節臨近將迎來銷售黃金期，將帶來更多即配需求。順豐同城表示，將本著「春節不打烊」的服務承諾，依托獨立第三方定位及對全場景即配需求的精細把握，應對爆單高峰期。

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