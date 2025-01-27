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穩中求進，未來可期 國泰君安、海通證券發佈2024年業績

27/01/2025

穩中求進，未來可期 國泰君安、海通證券發佈2024年業績

 

1月24日晚間，國泰君安、海通證券分別披露2024年度業績。公告顯示，2024年度，國泰君安實現營業收入人民幣434.06億元、同比增長20.1%，歸屬於上市公司所有者的扣非淨利潤124.33億元、同比增長42.62%，公司總資産首次突破萬億規模；海通證券預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-34億元左右，與上年同期相比將出現虧損。


國泰君安主要業績指標全面增長
快報顯示，2024年度，國泰君安各項主要業績指標均漲勢喜人。公司實現營業利潤166.54億元、同比增長36.76%，歸屬於上市公司所有者的淨利潤130.18億元，同比增長38.87%，基本每股收益1.39元/股、同比增長41.84%，加權平均淨資産收益率8.14%、上升2.12個百分點。同時，公司總資産首次突破萬億規模，達到10473.19億元、同比增長13.17%。


國泰君安表示，2024年，公司堅持穩中求進的工作總基調，主動把握市場機遇，以客戶爲中心，全面推進零售、企業和機構三大客戶服務體系建設，聚焦「業務競爭力提高、全面數字化提速、管理精細化提效」等重點任務，全力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融「五篇大文章」，推進各項業務穩步發展，取得較好經營業績。


海通證券業務及經營狀况穩定
對於業績預虧原因，海通證券表示，主要是報告期內，公司境外金融資産估值大幅下降，投資收益和公允價值變動損益减少；境內市場股權融資規模下降，公司投行業務收入减少。目前，公司業務及經營狀况穩定，資産負債結構良好，流動性充裕。
業內人士推測，海通證券2024年境外金融資産估值大幅下降，可能是受到近期房地産企業債務重組方案不利變化的影響，對短期業績造成衝擊，但並非長期負面因素，長遠來看，有利於合併後公司的健康發展。


加快整合打造國際一流投行
此前，1月20日晚間，國泰君安、海通證券同步發佈公告，宣布合併重組獲得香港聯交所批准，圓滿完成本次合併重組全部行政審批程序。這樁廣受市場關注的合併重組項目，從2024年9月5日正式啓動以來，一直以「閃電速度」穩步推進，兩家公司100天即完成了全部公司治理程序，137天即完成全部行政審批程序。


審批完成後，兩家公司合併整合的步伐正進一步加快。兩家公司表示，將加快業務整合，在本次交易後儘快完成營運整合過渡，幷按照監管機構要求推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作，實現業務、客戶的整體遷移合併；合併後公司將依托更强大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理，持續提高零售、機構和企業客戶服務能級；將持續强化服務的專業性、業務的協同性、戰略的敏捷性，提升核心競爭力，實現綜合實力全面領先，加快向具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行邁進。

 

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