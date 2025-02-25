2025強積金整合獎賞一覽 轉供應商最多竟然可賺！？
25/02/2025
去年資產市場開始復甦，有強積金研究機構積金評級統計，由2024年1月1日至2024年12月27日，強積金累計收益約9.3%！踏入2025年，各大強積金供應商紛紛推出整合優惠，整合優惠由150港元至18,888港元不等，門檻低至50,000港元，以吸引更多的參與者將其強積金賬戶整合至其平台。
截至目前為止，一眾強積金供應商中，以AIA的個人賬戶整合優惠最為進取，轉移資產至新賬戶的客戶可獲得一次性紅利，具體金額根據轉移的資產大小而異，從50,000港元的188港元紅利到2,000,000港元以上的18,888港元不等。
各供應商MPF整合獎賞
|供應商
|轉移資產總額（港元）
|獎賞（港元）
|AIA
|50,000-249,999
|188
|250,000-499,999
|1,388
|500,000-999,999
|3,888
|1,000,000-1,999,999
|8,888
|2,000,000或以上
|18,888
|恒生
|50,000
|150
|100,000
|850（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
|200,000
|1,200（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
|500,000
|2,300（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
|1,000,000
|5,500（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
|1,500,000
|12,500（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
|東亞
|50,000 - <100,000
|300
|100,000 - <250,000
|轉入資產總額0.4%
|250,000 - <500,000
|轉入資產總額0.5%
|500,000 - <1,000,000
|轉入資產總額0.6%
|≥ 1,000,000
|轉入資產總額0.8%
|滙豐
|50,000 - 99,999
|150（手機整合優惠）
|100,000 - 199,999
|350（手機整合優惠）
|200,000 - 499,999
|1,000（手機整合優惠）
|500,000 - 999,999
|2,100（手機整合優惠）
|1,000,000 - 1,499,999
|5,300（手機整合優惠）
|1,500,000或以上
|16,000（手機整合優惠）
其他強積金受託人中，滙豐、恒生及東亞亦有提供強積金個人賬戶整合優惠。目前轉移至滙豐強積金個人賬戶的客戶可獲得紅利單位回贈，回贈金額根據轉移金額而定，目前最少需轉移50,000港元，才可獲回贈紅利單位150港元，最多可轉移1,500,000港元可獲16,000港元紅利單位回贈。
恒生及東亞強積金的整合獎賞方式亦同樣，轉移資產至恒生可獲得高達12,000及港元 的紅利單位回贈，具體獎賞根據轉移金額而定，而轉移資產至東亞的客戶亦最高可享轉入資產總額0.8%的基金單位獎賞。
宏利雖然目前沒有特別的整合獎賞，但成員可按強積金轉入宏利的年資享有基金管理費的回贈，以紅利單位的形式返還，最少為50000港幣，假設向宏利轉入50,000港元並投資於港股基金，首年的管理費回贈為0.1%，即75港元。
但各位轉換強積金供應商時除了整合優惠外亦要考慮，基金表現、管理費、風險等因素。應因自己的個人需要、狀況以及經濟環境，從而選擇最合適自己的強積金供應商。
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