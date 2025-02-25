  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

2025強積金整合獎賞一覽 轉供應商最多竟然可賺！？

25/02/2025

2025強積金整合獎賞一覽 轉供應商最多竟然可賺！？

 

去年資產市場開始復甦，有強積金研究機構積金評級統計，由2024年1月1日至2024年12月27日，強積金累計收益約9.3%！踏入2025年，各大強積金供應商紛紛推出整合優惠，整合優惠由150港元至18,888港元不等，門檻低至50,000港元，以吸引更多的參與者將其強積金賬戶整合至其平台。

 

截至目前為止，一眾強積金供應商中，以AIA的個人賬戶整合優惠最為進取，轉移資產至新賬戶的客戶可獲得一次性紅利，具體金額根據轉移的資產大小而異，從50,000港元的188港元紅利到2,000,000港元以上的18,888港元不等。

 

各供應商MPF整合獎賞

供應商 轉移資產總額（港元） 獎賞（港元）
AIA 50,000-249,999 188
250,000-499,999 1,388
500,000-999,999 3,888
1,000,000-1,999,999 8,888
2,000,000或以上 18,888
恒生 50,000 150
100,000 850（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
200,000 1,200（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
500,000 2,300（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
1,000,000 5,500（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
1,500,000 12,500（計及下載及登入恒生Olive Wellness App額外獎賞）
東亞 50,000 - <100,000 300
100,000 - <250,000 轉入資產總額0.4%
250,000 - <500,000 轉入資產總額0.5%
500,000 - <1,000,000 轉入資產總額0.6%
≥ 1,000,000 轉入資產總額0.8%
滙豐 50,000 - 99,999 150（手機整合優惠）
100,000 - 199,999 350（手機整合優惠）
200,000 - 499,999 1,000（手機整合優惠）
500,000 - 999,999 2,100（手機整合優惠）
1,000,000 - 1,499,999 5,300（手機整合優惠）
1,500,000或以上 16,000（手機整合優惠）

 

其他強積金受託人中，滙豐、恒生及東亞亦有提供強積金個人賬戶整合優惠。目前轉移至滙豐強積金個人賬戶的客戶可獲得紅利單位回贈，回贈金額根據轉移金額而定，目前最少需轉移50,000港元，才可獲回贈紅利單位150港元，最多可轉移1,500,000港元可獲16,000港元紅利單位回贈。

 

恒生及東亞強積金的整合獎賞方式亦同樣，轉移資產至恒生可獲得高達12,000及港元 的紅利單位回贈，具體獎賞根據轉移金額而定，而轉移資產至東亞的客戶亦最高可享轉入資產總額0.8%的基金單位獎賞。

 

宏利雖然目前沒有特別的整合獎賞，但成員可按強積金轉入宏利的年資享有基金管理費的回贈，以紅利單位的形式返還，最少為50000港幣，假設向宏利轉入50,000港元並投資於港股基金，首年的管理費回贈為0.1%，即75港元。

 

但各位轉換強積金供應商時除了整合優惠外亦要考慮，基金表現、管理費、風險等因素。應因自己的個人需要、狀況以及經濟環境，從而選擇最合適自己的強積金供應商。

 

一鍵睇最新MPF排行榜

https://www.etnet.com.hk/www/tc/mpf/ranking.php

 

（上述資料僅供參考，不代表任何機構立場，資料以相關機構最新公布為準）

 

【你點睇？】《哪吒2》本港上映場次爆滿，實際該片電檢審批僅用1日，你認為該速度應否多加應用在其他本港電影？► 立即投票

返回市場動向

相關資料 - 

強積金

一年最佳回報積金

恒生中國企業指數基金

+52.27%

一年最佳回報積金

恒生中國企業指數基金

+52.27%

一年最佳回報積金

中國追蹤指數基金

+51.04%

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02391 塗鴉智能－Ｗ
  • 27.050
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.990
  • 02828 恒生中國企業
  • 89.200
  • 00960 龍湖集團
  • 11.560
  • 02436 凌雄科技
  • 2.800
股份推介
  • 00259 億都（國際控股）
  • 1.980
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.800
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.700
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.220
  • 目標︰$10.66
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 55.350
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.190
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.700
  • 00001 長和
  • 39.550
  • 00232 大陸航空科技控股
  • 0.116
報章貼士
  • 00002 中電控股
  • 64.500
  • 目標︰$75.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.000
  • 目標︰$200.00
  • 00728 中國電信
  • 6.280
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2025 09:01  《盤前攻略》關稅戰再起美股受挫，中概股跌恒指24100或遇阻

28/02/2025 08:31  【開市Ｇｏ】美對華再加一成關稅，納指急挫，小米新車銷量強勁

28/02/2025 08:00  【大國博弈】特朗普稱下周向墨、加加徵關稅，中國關稅再加一成

28/02/2025 07:50  《國金頭條》特朗普關稅戰偷襲中國，市場添恐慌，英偉達重挫8%

28/02/2025 08:15  宇華教育(06169)去年度純利跌65%，不派息，今早復牌

28/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６９億元，買阿里沽中海油

28/02/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲升目標，中銀、德銀予小米目標７０元

27/02/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４６，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 小米SU7 Ultra開售2小時大訂破1萬台，提前達全年目標新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 美對華再加一成關稅，納指急挫，小米新車銷量強勁新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會對黃栢鳴展開內幕交易檢控，獲准以20萬元保釋新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

《哪吒1》明晚登場，TVB爭熱度，《愛回家》讓路；Disney+《魔海奇緣2》票房近11億美元，3月上架！
人氣文章

玩樂 What’s On

飛台灣注意：長榮航空3月起全程禁用尿袋
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

蛇年乙巳年易「趴街」：女士穿闊腳褲、斗零踭涼鞋高危，出門小心留意家居五黃位，避開跪跌之象！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

開箱Charlotte Tilbury最新人氣9色眼影盤！從日常粉棕色調到時尚湛藍色系，日常、約會、派對妝容0難度！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

從李小龍、港產片到廣東歌，談香港文化IP產業
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

藥物影響性福！傷風感冒藥減低性慾、抗高血壓藥影響勃起功能？快樂荷爾蒙多巴胺也和性慾有關？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
農曆新年習俗與親子關係
人氣文章
預防失智症 │ 希臘長壽島幾乎無失智症患者，專家揭示愛喝的2類飲品是關鍵！
人氣文章
胃癌 │ 本港一年逾千宗新症！40歲女性長期忽視胃癌警號，確診3期，醫生提醒：90%胃癌患者有相同症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 09:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 09:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 09:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章今日焦點股28/02/2025
今日焦點股 | 小米SU7 Ultra開售2小時大訂破1萬台，提前達全年目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普棄暗投明搶災難財

27/02/2025 14:08

大國博弈

預算案｜兩小時宣讀眾生相，有議員查看阿里期權報價，葉劉戴墨鏡...

26/02/2025 19:58

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處