2025年美股市場將更波動 板塊輪動進一步加劇

嘉信理財香港有限公司「特朗普重掌白宮：2025年美國市場展望」講座

講者合照

（左起：資深財經節目主持范巧茹；嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑；嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問郭明燊）



過去兩個多月，美國股市的波動性顯著增加。作為投資及交易領域翹楚，嘉信理財（Charles Schwab）最近舉辦了「特朗普重掌白宮：2025年美國市場展望」講座，分析今年美國投資市場的趨勢，並與投資者一同探討投資美市策略。嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問郭明燊表示，雖然今年美股市場的波動性或將有別於2024年，但嘉信理財對市場前景仍然保持樂觀，同時也謹慎面對風險。1

儘管去年美國股市表現出色，卻沒有板塊持續升勢超過三個月。即使是去年年初表現突出的資訊科技板塊，全年也經歷了相當大的波動。展望今年，嘉信理財認為板塊輪動或會加劇，波幅亦將擴大。2

加徵關稅或導致通脹上升

特朗普重掌白宮後，隨即宣佈對進口美國商品加徵關稅，引發市場對通脹上升的擔憂。關稅使進口價格上漲，而公司普遍會將額外成本轉嫁至消費者身上，可能導致通脹上升。追溯回2018年，特朗普首次執政時亦曾加徵關稅，當時受關稅影響的商品亦經歷了通脹。3

此外，特朗普主張削弱美元來提高美國出口競爭力4，但其政策可能會令美元更強勢5。美元走弱時，由於需要較多美元來交付貨品，往往會增加美國當地進口商品的成本。鑑於美國是主要淨進口國，美元走弱將會加劇通脹壓力，終導致美國聯儲局收緊貨幣政策。

考慮建立多元化的投資組合 應對市場波動



鑑於今年將出現不少波動，嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑提醒，投資者應專注於長期財務目標，而非被短期市場噪音所干擾。然而，面對不確定性時，最佳的應對方法是根據投資者的風險承受能力，對投資組合進行適當配置。

不少投資者將資金分散投資在不同市場條件下表現各異的資產類別。多元化的投資組合不單會將投資分散到不同的資產類別，更能應對不同市場條件（如經濟放緩或通脹上升）。

認識投資等級債券 穩定預期收益



談及分散投資，許多投資者會考慮利用債券建立其投資組合。郭明燊和林長傑於講座中向投資者詳細介紹了美國政府債券及企業債券的特點，當中包括前者的流通量較大，違約風險較低；而後者的流通量則較低，但其息率通常比國債更具吸引力。

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嘉信理財集團在美國市場擁有超過50年的卓越經驗，致力助投資者掌控其財務未來。其香港團隊具備豐富的美市洞察和深厚的專業知識，協助客戶利用嘉信理財的交易平台增強在美市的投資體驗。此外，嘉信理財亦為投資者提供針對性的市場洞察和知識教育，幫助他們加深對市場的了解。除了星期一至五的24小時熱線支援，客戶亦可到訪嘉信理財位於中環的辦公室進行面對面諮詢，及時獲取投資資訊和支援。

充份考慮到客戶需求及快速發展的隔夜交易市場，嘉信理財最近宣佈擴展隔夜交易服務至所有客戶，涵蓋多種標普500指數和納斯達克100指數成分股，以及數百種ETF，並提供每週五天、每日24小時（24/5）的交易服務，進一步滿足香港客戶的需求。

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嘉信理財香港有限公司「特朗普重掌白宮：2025年美國市場展望」講座反應熱烈，逾百名觀眾踴躍參與問答環節

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參考資料：



1 2025 U.S. Stocks and Economy Outlook



2 2025 U.S. Stocks and Economy Outlook; Treasury Bonds: Why Are Yields Dropping?



3 Promises: Tariffs Hit Markets



4 2025 Treasury Bonds and Fixed Income Outlook



5 2025 Treasury Bonds and Fixed Income Outlook



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