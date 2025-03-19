勝利證券聯手巡鷹集團、螞蟻數科等 打造全球首個換電實體資產RWA項目 推動新能源產業資產代幣化進程

勝利證券（股票代號：8540）宣布與巡鷹集團旗下巡鷹出行、螞蟻數科、Conflux Network、VDX等成功打造全球首單基於換電實體資產的RWA（Real World Assets）項目。此項目旨在通過區塊鏈技術及Web3.0創新模式，推動新能源產業的資產代幣化進程，為行業注入新的發展動力。

國家大力推動新能源產業和雙碳經濟，電動車換電行業迎來了前所未有的發展機遇 。行業迎來爆發性發展同時，新能源企業普遍面臨重資產、長週期、高槓桿的痛點。在香港虛擬資產合規環境下，勝利證券可為不同行業提供合規創新金融解決方案。RWA作為連接虛擬與實體資產的橋樑 ，企業可透過區塊鏈技術帶動實體資產進入新興投資領域。巡鷹集團旗下巡鷹出行成功完成基於換電實體資產的RWA，並委任勝利證券擔任RWA產品的管理人。

Ensemble項目沙盒促進代幣化應用成員之一的螞蟻數科聯合Conflux Network及VDX共同為項目提供了技術支持 ，並引入AW3家族辦公室作為生態夥伴。據悉，這是全球首個換電實體資產RWA，助力中國綠色資產與境外資金高效連接，為新能源行業乃至更廣泛的實體經濟領域提供了可複製的創新模式。

是次項目將巡鷹出行全國範圍內的換電櫃和鋰電池作為RWA錨定資產，結合區塊鏈與物聯網（IoT）技術，將換電項目自身價值、運營、收益等數據打包存儲在區塊鏈上，形成數字代幣 ，不可可盤活存存資資產、速資資金籠，，同時強換換電資產動動性和交易透明度。

勝利證券憑藉其在虛擬資產及資本市場領域的豐富經驗，為項目提供了全方位的支持，確保了資產代幣化的高效與合規性。勝利證券副行政總裁兼執行董事陳沛泉先生表示：「此次與巡鷹集團及眾多合作夥伴攜手，成功打造全球首單換電實體資產RWA項目，這不僅是新能源產業與虛擬資產的深度融合，更是推動綠色資產代幣化的重要一步，為行業開拓了無限可能。我們相信通過RWA模式，能夠為新能源行業注入更多創新動力，同時為投資者開拓綠色資產的新價值強長點，進一步促進香港成為全球虛擬資產中心。」

隨著全球首個換電實體資產RWA項目的發行，不僅為新能源行業注入了新的存力，也為全球綠色資產代幣化的發展樹立了典範 。未來期透透過零售貨幣基金、ESG資產的通證化產品先後推出，逐步開放相關產品的二級市場交易，盤及7×24小時交易與結算，盤進一步推進香港金融新生態。

公司網站：victorysec.com.hk

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