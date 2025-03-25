  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

富途舉辦全港最⼤零售投資展覽 逾 12,000 名投資者共探智 能投資未來 環球三⼤交易所與⾏業領袖分享環球投資趨勢

25/03/2025

富途舉辦全港最⼤零售投資展覽 逾 12,000 名投資者共探智 能投資未來 環球三⼤交易所與⾏業領袖分享環球投資趨勢

富途證券創辦⼈兼董事⻑李華親⾝主持產品發佈會, 並與台下觀眾⼤合照。

 

（⾹港 2025 年 3 ⽉ 24 ⽇）由富途證券國際（⾹港）有限公司（下稱「富途」）舉辦的第⼆屆「富途投資展」，於 3 ⽉ 21-22 ⽇在⾹港會議展覽中⼼圓滿舉⾏。作為全港規模最⼤的零售投資者展會，今屆展覽的活動場地規模較去年倍增，共吸引了逾 12,000 名投資者參與，並舉辦了 25 場投資策略分享會和⼯作坊。富途證券創辦⼈兼董事⻑李華出席展覽並主持產品發佈會，宣布富途平台正式接⼊   DeepSeek，將推出多個基於⼈⼯智能（「AI」）的產品功能升級，在「合規、安全、有效」原則下驅動 AI 技術賦能投資新時代 ，協助零售投資者把握市場機遇。

 

富途舉辦全港最⼤零售投資展覽 逾 12,000 名投資者共探智 能投資未來 環球三⼤交易所與⾏業領袖分享環球投資趨勢

（由左⾄右）環球三⼤交易所，包括新加坡交易所 (SGX) 、⽇本交易所集團（JPX）及 Nasdaq 的⾼層與富途代表在對談中，深⼊交流如何抓住全球經濟機遇。

 

雲集過百⾦融領袖共同探討多元機遇 部署 2025 年投資策略
今屆富途投資展以「緊握 2025 無限投資潛能」為主題，邀請了過百位國際⾦融機構領袖共襄盛舉，當中包括全球三⼤交易所的⾼層代表、⾏業精英及多位⾹港最受歡迎的股評⼈及財經專家。當天的精彩內容豐富，富途與⽇本交易所集團（JPX）、Nasdaq 及新加坡交易所 (SGX) 的⾼層代 表在「富途 x 交易所對談」中，深⼊交流如何抓住全球經濟機遇，探討有關⼈⼯智能在投資發展中的潛⼒與挑戰，以及多元化投資的議題。另外，⾹港上市的 AI 雲廠商⾦⼭雲、企業管理 AI 公司⾦蝶國際及 AI 創投基⾦ 3C AGI Partners 就 AI ⾏業的發展進⾏分享會。⾹港知名股評⼈及財經專家，如洪灝、⿈國英、蔡⾦強、沈振盈、郭思治及陳永陸等，透過焦點專題講座，以互動形式，與觀眾討論2025 年最新投資趨勢話題和市場熱話，分析今年美股及港股市場、外匯攻略及虛擬資產的多元配置，引領零售投資者把握市場動態。

 

富途舉辦全港最⼤零售投資展覽 逾 12,000 名投資者共探智 能投資未來 環球三⼤交易所與⾏業領袖分享環球投資趨勢

李華宣布多項創新產品功能，包括⽜⽜ AI，成為零售投資者專屬的智能投資⼯具。

 

創新功能亮相 AI 技術賦能投資新時代
投資展⾸⽇，富途宣布多項創新產品功能，包括接⼊ DeepSeek R1 的問答功能—— ⽜⽜ AI 和⾼度智能化的解決⽅案——AI Algo Trading（AI 程式交易），這些功能將以全⾯、合規⽅式整合到富途平台，成為零售投資者專屬的智能投資⼯具。作為⼀個負責任的投資平台，富途堅持安全、合規、有效三項原則，並堅信科技創新重塑投資體驗的⼒量，透過 AI 技術優勢轉化為實實在在的客⼾價值，進⼀步推動⾦融科技的發展。

 

富途舉辦全港最⼤零售投資展覽 逾 12,000 名投資者共探智 能投資未來 環球三⼤交易所與⾏業領袖分享環球投資趨勢

6 ⽶⾼巨型充氣⽜⽜吸引了許多「⽜友」在⽜⽜打卡專區合影留念。

 

19 個合作伙伴及贊助商⿍⼒⽀持 ⼤派過萬份禮品
為期兩天的富途投資展氣氛熱烈，分享會及講座場場座滿，現場熱情洋溢。除了精彩的講座，投資展特設了三⼤互動遊戲專區，為各類投資者創造了難忘的互動體驗。透過活動遊戲，參加者在輕鬆愉快的氛圍中學習與交流，增進投資知識，了解富途品牌的歷史，對其產品功能及安全性的認知有了更深層次的理解。此外，6 ⽶⾼巨型充氣⽜⽜吸引了許多「⽜友」在⽜⽜打卡專區合影留念；參加者還在模擬上市打鑼環節中，體驗敲鑼的喜悅。

 

投資展獲得 19 個合作伙伴及贊助商的⿍⼒⽀持，為參加者帶來⼀系列豐富的獎品及禮品。現場限定送🎧超過萬份禮物，包括限量⽜⽜精品，此外參與者更有機會贏取最新款電動⾞、最新 Samsung Galaxy S25 Ultra ⼿機、平板電腦、無線⽿機等總值逾 18 萬元的電⼦產品禮遇，吸引了眾多參與者的興趣。接近 1,500 位「⽜友」在⽜⽜圈及社交平台分享現場的精彩活動。活動的熱烈反響和參與者的積極互動，充分展示富途在⾦融教育與投資普及⽅⾯的卓越成果。

 

富途證券董事總經理謝志堅表示：「富途成功舉辦第⼆屆『富途投資展』，展現了本港零售投資者對智能投資技術及市場趨勢的關注，獲得了⾏業夥伴及投資者的熱烈參與。作為全港領先的科技

 

券商，富途⼀直以普惠⾦融為願景，推廣普惠⾦融及促進投資氣氛，為零售投資者打造更具效率、簡便的投資體驗。同時，富途將持續展現創新，推動零售投資市場，助投資者在變幻莫測的市場  中掌握機遇。」

 

關於富途證券國際（⾹港）有限公司
富途證券國際（⾹港）有限公司是⾹港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團。⾃2012 年成⽴以來，富途證券快速發展，並以客⼾數領先同業，據公開市場數據顯示，富途證券成交量位居⾹港零售券商第⼀。紮根⾹港，富途證券致⼒於科技驅動創新，以⾦融科技及⼀站式線上交易投資及理財平台服務市場。透過⾃主研發的平台富途⽜⽜，為⽤⼾提供市場⾏情及資訊，社區及投資者教育等服務。2019 年 3 ⽉ 8 ⽇，富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）已正式在美國納斯達克交易所掛牌上市。有關富途證券的其他資料，敬請訪問公司官網 https://www.futuhk.com

 

資料由客戶提供

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

01378

中國宏橋

15.860

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

107.300

異動股

02313

申洲國際

61.950

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 107.100
  • 02313 申洲國際
  • 61.950
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 157.600
  • 02800 盈富基金
  • 24.060
  • 08417 大地教育
  • 0.014
股份推介
  • 00778 置富產業信託
  • 4.140
  • 目標︰$4.45
  • 00856 偉仕佳杰
  • 6.780
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 30.200
  • 目標︰$40.00
  • 06069 盛業
  • 14.240
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 7.360
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.600
  • 00981 中芯國際
  • 51.650
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00001 長和
  • 45.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.800
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.800
  • 目標︰$60.00
  • 09911 赤子城科技
  • 6.200
  • 目標︰--
  • 01209 華潤萬象生活
  • 34.900
  • 目標︰$44.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/03/2025 11:04  彭博：中國暫停國有企業與李嘉誠相關公司新增合作

27/03/2025 10:13  《本港樓市》差估署2月樓價指數按月跌0.9%，連跌三個月

27/03/2025 09:45  【大國博弈】特朗普：願考慮降關稅，換北京同意TikTok交易

27/03/2025 09:41  《異動股》中銀香港飆5%，今年起每季派息，研究股份回購

27/03/2025 09:33  《異動股》新奧能源復牌高開16%，獲母企溢價35%提私有化

27/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒６８億元，買招行沽小米

27/03/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中銀中行績後獲升目標，大和升新奧能源至跑贏大市

27/03/2025 09:37  《財資快訊》美電穩報７﹒７７５１，隔夜拆息較上日升至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

據報長和正與港府商討就出售港口業務尋求合理解決方法新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 石破茂：日本不排除對美國汽車關稅採取反制措施新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 特朗普開徵25%汽車關稅，美國車股盤後大跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

「億萬駙馬」伍富橋太太遭遇網路詐騙：購買多套商務艙機票損失近4萬元，分享經歷以防他人上當
人氣文章

玩樂 What’s On

紀念啟德機場100週年 3月30日國泰客機低飛至啟德主場館 集體回憶重現
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從未濟卦看長和出售巴拿馬港口
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《人生切割術》第二季熱播！記憶分離達至真正Work-life balance？出色視覺效果帶觀眾坐上情緒過山車
人氣文章

Beauty

開箱Narciso Rodriguez全新for her intense淡香精！桃子白花交織出西普琥珀香調，美國時裝設計大師筆下的優雅女性故事
人氣文章

港女講男．妮洛

分手復合無限Loop！是轟烈的愛情，還是本質上並不適合對方？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
空中意外 │ 香港航空客機急降福州：行李架起火事件及帶充電器上機6大注意事項
人氣文章
旅遊注意 │ 夫婦誤取行李驚見24公斤大麻，導遊機警處理助其成功脫險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 11:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 11:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 11:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2025 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/03/2025
據報長和正與港府商討就出售港口業務尋求合理解決方法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處