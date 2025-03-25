富途舉辦全港最⼤零售投資展覽 逾 12,000 名投資者共探智 能投資未來 環球三⼤交易所與⾏業領袖分享環球投資趨勢

富途證券創辦⼈兼董事⻑李華親⾝主持產品發佈會, 並與台下觀眾⼤合照。

（⾹港 2025 年 3 ⽉ 24 ⽇）由富途證券國際（⾹港）有限公司（下稱「富途」）舉辦的第⼆屆「富途投資展」，於 3 ⽉ 21-22 ⽇在⾹港會議展覽中⼼圓滿舉⾏。作為全港規模最⼤的零售投資者展會，今屆展覽的活動場地規模較去年倍增，共吸引了逾 12,000 名投資者參與，並舉辦了 25 場投資策略分享會和⼯作坊。富途證券創辦⼈兼董事⻑李華出席展覽並主持產品發佈會，宣布富途平台正式接⼊ DeepSeek，將推出多個基於⼈⼯智能（「AI」）的產品功能升級，在「合規、安全、有效」原則下驅動 AI 技術賦能投資新時代 ，協助零售投資者把握市場機遇。

（由左⾄右）環球三⼤交易所，包括新加坡交易所 (SGX) 、⽇本交易所集團（JPX）及 Nasdaq 的⾼層與富途代表在對談中，深⼊交流如何抓住全球經濟機遇。

雲集過百⾦融領袖共同探討多元機遇 部署 2025 年投資策略

今屆富途投資展以「緊握 2025 無限投資潛能」為主題，邀請了過百位國際⾦融機構領袖共襄盛舉，當中包括全球三⼤交易所的⾼層代表、⾏業精英及多位⾹港最受歡迎的股評⼈及財經專家。當天的精彩內容豐富，富途與⽇本交易所集團（JPX）、Nasdaq 及新加坡交易所 (SGX) 的⾼層代 表在「富途 x 交易所對談」中，深⼊交流如何抓住全球經濟機遇，探討有關⼈⼯智能在投資發展中的潛⼒與挑戰，以及多元化投資的議題。另外，⾹港上市的 AI 雲廠商⾦⼭雲、企業管理 AI 公司⾦蝶國際及 AI 創投基⾦ 3C AGI Partners 就 AI ⾏業的發展進⾏分享會。⾹港知名股評⼈及財經專家，如洪灝、⿈國英、蔡⾦強、沈振盈、郭思治及陳永陸等，透過焦點專題講座，以互動形式，與觀眾討論2025 年最新投資趨勢話題和市場熱話，分析今年美股及港股市場、外匯攻略及虛擬資產的多元配置，引領零售投資者把握市場動態。

李華宣布多項創新產品功能，包括⽜⽜ AI，成為零售投資者專屬的智能投資⼯具。

創新功能亮相 AI 技術賦能投資新時代

投資展⾸⽇，富途宣布多項創新產品功能，包括接⼊ DeepSeek R1 的問答功能—— ⽜⽜ AI 和⾼度智能化的解決⽅案——AI Algo Trading（AI 程式交易），這些功能將以全⾯、合規⽅式整合到富途平台，成為零售投資者專屬的智能投資⼯具。作為⼀個負責任的投資平台，富途堅持安全、合規、有效三項原則，並堅信科技創新重塑投資體驗的⼒量，透過 AI 技術優勢轉化為實實在在的客⼾價值，進⼀步推動⾦融科技的發展。

6 ⽶⾼巨型充氣⽜⽜吸引了許多「⽜友」在⽜⽜打卡專區合影留念。

19 個合作伙伴及贊助商⿍⼒⽀持 ⼤派過萬份禮品

為期兩天的富途投資展氣氛熱烈，分享會及講座場場座滿，現場熱情洋溢。除了精彩的講座，投資展特設了三⼤互動遊戲專區，為各類投資者創造了難忘的互動體驗。透過活動遊戲，參加者在輕鬆愉快的氛圍中學習與交流，增進投資知識，了解富途品牌的歷史，對其產品功能及安全性的認知有了更深層次的理解。此外，6 ⽶⾼巨型充氣⽜⽜吸引了許多「⽜友」在⽜⽜打卡專區合影留念；參加者還在模擬上市打鑼環節中，體驗敲鑼的喜悅。

投資展獲得 19 個合作伙伴及贊助商的⿍⼒⽀持，為參加者帶來⼀系列豐富的獎品及禮品。現場限定送🎧超過萬份禮物，包括限量⽜⽜精品，此外參與者更有機會贏取最新款電動⾞、最新 Samsung Galaxy S25 Ultra ⼿機、平板電腦、無線⽿機等總值逾 18 萬元的電⼦產品禮遇，吸引了眾多參與者的興趣。接近 1,500 位「⽜友」在⽜⽜圈及社交平台分享現場的精彩活動。活動的熱烈反響和參與者的積極互動，充分展示富途在⾦融教育與投資普及⽅⾯的卓越成果。

富途證券董事總經理謝志堅表示：「富途成功舉辦第⼆屆『富途投資展』，展現了本港零售投資者對智能投資技術及市場趨勢的關注，獲得了⾏業夥伴及投資者的熱烈參與。作為全港領先的科技

券商，富途⼀直以普惠⾦融為願景，推廣普惠⾦融及促進投資氣氛，為零售投資者打造更具效率、簡便的投資體驗。同時，富途將持續展現創新，推動零售投資市場，助投資者在變幻莫測的市場 中掌握機遇。」

關於富途證券國際（⾹港）有限公司

富途證券國際（⾹港）有限公司是⾹港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團。⾃2012 年成⽴以來，富途證券快速發展，並以客⼾數領先同業，據公開市場數據顯示，富途證券成交量位居⾹港零售券商第⼀。紮根⾹港，富途證券致⼒於科技驅動創新，以⾦融科技及⼀站式線上交易投資及理財平台服務市場。透過⾃主研發的平台富途⽜⽜，為⽤⼾提供市場⾏情及資訊，社區及投資者教育等服務。2019 年 3 ⽉ 8 ⽇，富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）已正式在美國納斯達克交易所掛牌上市。有關富途證券的其他資料，敬請訪問公司官網 https://www.futuhk.com。

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