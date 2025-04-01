uSMART 盈立證券推出「0 佣 0 平台費」交易計劃 助投資者低成本捕捉阿里巴巴、騰訊、美團股市熱潮

近期港股市場熱度持續升溫，尤其是科技巨頭阿里巴巴（09988.HK）、騰訊（00700.HK）及美團（03690.HK）的股價表現亮麗，吸引了眾多投資者的關注。根據市場數據顯示，這三隻股票在過去數月領漲大市，成為投資者追逐的焦點。為讓更多投資者以最低成本參與這波熱潮，由周大福控股戰略投資的 uSMART 盈立證券 推出全新 「0 佣 0 平台費」交易計劃。由即日起，所有用戶交易阿里巴巴、騰訊及美團三隻股票，均可享受 0 佣金、0 平台費 的優惠，為投資者帶來最大的回報。

市場熱點聚焦：三大科技巨頭表現強勁

市場分析指出，阿里巴巴憑藉雲計算和電商業務的強勁增長，股價自年初以來錄得顯著升幅；騰訊受惠於遊戲和社交媒體生態的穩健表現，吸引資金持續流入；而美團則因在本地生活服務領域的領先地位，帶動業績更上一層樓。在這三大股票的強勁勢頭下，投資者對低成本、高效益的交易需求持續增加。

uSMART 盈立證券「0 佣 0 平台費」交易計劃

uSMART 盈立證券 此次推出的「0 佣 0 平台費」交易計劃，免除交易佣金及平台使用費，大幅降低投資門檻。此計劃適用於所有用戶，無論是新客戶還是現有客戶，只要在平台上交易阿里巴巴、騰訊及美團，即可享受該優惠。

uSMART 盈立證券發言人表示：「阿里巴巴、騰訊及美團近期表現出眾，我們希望通過『0 佣 0 平台費』交易計劃，讓更多投資者能更靈活把握市場機遇，以最低的投資成本，實現財富增值的目標。」該平台同時還提供實時報價、智能選股及專業分析等投資工具，助您制定更精準的投資策略，構建投資組合。

多重優惠助您輕鬆投資

為滿足不同投資者的需求，uSMART 盈立證券還同步推出多項優惠，包括：

1. 買賣「科企三巨頭 ATM」阿里巴巴（9988.HK）、騰訊（700.HK）、美團（3690.HK）享 0 佣 0 平台費*

2. 美股及美股期權 0 佣^ ，美股平台費只收 US$0.99 /筆* ，美股期權不設最低訂單收費*

3. 超過 100 隻熱門港股 ETF 0 佣 0 平台費

4. 月供美港股享 0 佣 0 平台費 0 存倉費。

5. 轉倉至 uSMART 可享高達 HK$6,000 獎勵。

6. 曬單抽獎 100% 中獎*

此外，新客戶成功開戶還可享高達 HK$1,400 迎新禮遇*。只需下載 uSMART HK App，完成簡單的註冊及開戶流程，即可立即享受以上所有優惠。

開設分行進一步提升客戶體驗

為提供更便捷及優質的客戶體驗，uSMART 盈立證券 預計將於 2025 年第 2 季 在 落馬洲港鐵站及西九龍高鐵站 設立分行。此舉將有效滿足不同地區客戶的需求，進一步擴大客戶基礎，為更多投資者提供更貼心、全面的服務。

全方位投資服務首選平台

uSMART 盈立證券致力於打造低成本、高回報的投資平台，幫助投資者輕鬆捕捉市場機遇。無論是全新推出的「0 佣 0 平台費」交易計劃、多重優惠活動，還是即將開設立的新分行，uSMART 均以您的需要為核心，提供便捷、專業的全方位服務。未來，uSMART 將持續創新，為投資者提供更優質的客戶體驗，成為實現財富增值的理想夥伴。立即下載 uSMART HK App，開啟您的高回報投資之旅！





*優惠受條款及細則約束

以上文章及推廣計劃內容只供參考，並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。投資產品價格可升亦可跌，投資前，投資者應了解及評估產品涉及之風險，並諮詢專業顧問，以確保投資決定適合個人財務狀況、投資經驗及目標。

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