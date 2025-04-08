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去中心化交易所RabbitX 支援加密錢包FPS充值 買升買跌對沖風險

08/04/2025

去中心化交易所RabbitX 支援加密錢包FPS充值 買升買跌對沖風險

 

美國總統特朗普（Donald Trump)作為「加密總統」，大力支持Web 3發展，最新特朗普家族投資便比特幣挖礦公司，繼續擴張加密貨幣業務，特朗普次子 Eric Trump 便宣布與美國知名挖礦公司 Hut 8共同成立「American Bitcoin Corp.」。事實上，早在上月初，特朗普便簽署行政命令宣布成立「戰略比特幣儲備」及「美國數位資產儲備」，後者覆蓋以太幣、$SOL、$XRP及$ADA，反映傳統世界正加大擁抱加密貨幣的力度，但對普羅大眾而言，接觸區塊鏈需有一定知識門檻，並非易事。

 

「其中一個阻礙新手接觸Web3世界的因素就是操作太難。」RabbitX香港區市場部經理Ricky Ng說道。以往投資者要以區塊鏈進行交易，要先為加密錢包充值，但加密錢包並不支援法幣，變相投資者要先到場外交易所（OTC）將港幣轉換成美元穩定幣或加密貨幣，另一較方便的做法是將法幣充值至加密貨幣交易所轉換成加密貨幣，從FTX、JPEX倒閉事件到近日的Bybit危機可見，將資產存放在中心化加密貨幣交易所，無異於將資金置於他人錢包中。任何人為疏失都可能導致資金損失。而RabbitX採用去中心化技術，在提供交易服務的同時不託管客戶資產，徹底解決了中心化交易所的兩大風險：因黑客攻擊或交易所倒閉而造成的客戶資產損失。

 

去中心化交易所RabbitX 支援加密錢包FPS充值 買升買跌對沖風險

 

「RabbitX的創新正是結合方便與安全性。」目前客戶以RabbitX進行交易，只需下載手機應用程式，客戶在RabbitX開立帳戶時，系統將通過自主研發的智能合約自動生成加密錢包。該智能合約運行於去中心化區塊鏈網絡，完全排除人為干預可能，並已通過四家頂級審計機構（包括CertiK、Zellic、Stronghold、ScaleBit及Trail of Bits）的完整安全驗證。此機制確保錢包控制權100%由客戶獨佔，即使RabbitX平台營運方或任何第三方均無法擅自動用資金。連接加密錢包後，便可直接轉數快轉賬自指定戶口，USDT便會在1分鐘內到帳，考慮到部份首次接觸區塊鏈的投資者沒有燃料費作交易之用，用戶可直接勾選兌換少量燃料費。資產最終仍是存放在加密錢包中，資產是由客戶100%持有，並非由平台托管。

 

目前港人交易加密貨幣只提供現貨交易，確實能長遠捕捉加密貨幣升浪，亦相信隨着越來越多金融機構及國家機關採納加密貨幣，加密貨幣長遠前景將會越見明朗，但他也提醒，投資者不能忽視加密貨幣的波動性，如利用有效的交易工具，投資者能夠降低波幅，甚至是看準跌市逆市獲利。

 

去中心化交易所RabbitX 支援加密錢包FPS充值 買升買跌對沖風險

 
「利用RabbitX投資者能夠看漲也能看空，例如近日市況波動時，其實可以透過平台捕捉升浪跌浪。」他又指看漲看空並非只是投資者專利，長線投資者也能透過此工具對沖風險，舉例說，不少投資者現在長遠看好加密貨幣，但近日資產市場波動，難避拖累加密貨幣表現，此時便可持有部份看空倉位，便能在不賣出任何加密貨幣同時，減少短期波動所致的損失。

 

另一個例子是進行Pair Trade，加密貨幣中的各板塊也有不同關連性或板塊輪動，例如以比特幣或以太幣為首的主流代幣，但其升幅及跌幅未及部份迷因幣，但考慮到板塊輪動的特性，投資者可在看漲主流加密貨幣，如比特幣、以太幣同時看空迷因幣，只押注於板塊輪動而減少市場風險。

 

他透露以上也是RabbitX投資者常用的策略，未來RabbitX會將投資標的由加密貨幣拓展至股票及外匯，雖然屆時將會追蹤傳統資產，但同樣會繼續以區塊鏈驅動交易，不持有客戶資產，將Web3技術糅合傳統資產。

 

查看詳情:https://intro.rabbitx.com/etnet

Whatsapp 查詢: https://wa.link/rkvrhg

 

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