市場波動下的攻守之道 2025第二季股巿與輪證部署策略

四月份全球金融巿場經歷劇烈震盪，港股與美股均出現極端波動。在恒生證券舉辦的投資講座上，多位專家為投資者剖析當前巿況，解構2025年第二季投資策略，幫助投資者在動蕩中尋找機會。

2025第二季股巿與輪證部署策略

中港股市展現獨特靭性

恒生投資總監辦公室及顧問服務高級投資顧問黃健星(Allen)以「攻守之道」為題，指出中港股市在波動中展現驚人抗跌能力。雖然恒指曾單日暴跌3000點創歷史紀錄，但今年截至4月23日仍保持10%漲幅。滬深300指數表現更優於歐美等環球主要巿場 ，這主要歸因於三大因素：外資持股比例低（美資僅持A股不到1%）、內資佔港股成交達25%，以及穩健的政策與基本面支持。

黃健星提出2025年三大重點投資方向：首先是AI產業鏈，參考ChatGPT經驗，將帶動軟件、雲服務等相關板塊；其次是內需消費復甦，食品飲料、家電等板塊已見回暖；最後是高息股配置，內銀、電訊等板塊能提供穩定收益。

恒生投資總監辦公室及顧問服務高級投資顧問黃健星(Allen)

嚴選高息股避開陷阱

在港股投資策略方面，恒生投資ETF銷售主管凌子敬(Terrence)建議採用「槓鈴策略」，同時配置防守性高息股與增長型科技股。高息股聚焦金融、地產、消費等派息穩定行業，增長一邊則聚焦AI與科技板塊。這種平衡配置特別適合當前巿況，能有效提高組合收益之餘亦可以分散風險。



對於高息股的策略，恒生指數有限公司推出的「恒生高息股30指數」提供了一個嚴謹的選股機制：要求成分股具流動性、連續三年派息、剔除過去 12 個月股價下跌超過 50%及過去 12 個月股價表現在合資格候選股票中排名最差的 10%，並每年五月作指數成份股檢討。這種篩選方式能有效避開「股息陷阱」，確保相關股票並非因股價大跌而令股息上升。另一方面，由於科技股的股價波動較大及股息較低的關係，令該指數中科技股之比重偏低，從而得出一個防守性較高的組合。截至2025年3月14日為止，該指數的股息率為7%^，高於過去五年香港整體市場水平。

^資料來源：恒生投資、恒生指數有限公司，截至 2025年3月14日 。每年之股息率根據當年日均股息率計算。2025年初至今平均股息率根據 2025年1月1日至2025年3月14日的日均股息率計算。恒⽣⾼息股30指數之股息率僅基於回測數據。香港整體市場指恒生綜合指數。基金經理並不保證會定期派息及（如派息）所派發的金額。

恒生投資ETF銷售主管凌子敬(Terrence)

美股輪證 超前部署

最近美股進入業績期，如何在業績公布期間進行超前部署？法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹(Eva)指，法興於去年6月率先推出美股窩輪，成為目前市場上唯一提供美股窩輪的發行商，產品涵蓋「神奇七股」、AMD及美股三大指數。蔡秀虹指出，投資者可利用港股與美股兩地的交易時差，在業績公布後立即透過窩輪部署，無需等待下個美股交易日。例如Tesla於美股收市後公布業績，投資者可根據業績於下個美股交易日前，在港股時段透過運用Tesla窩輪進行超前部署。在關鍵的業績公布期間，可充分利用兩地市場的時差進行策略性部署。值得一提的是，於港股交易時段買賣的美股窩輪，其價格變動是依據相關美股的夜盤參考價，投資者可於法興輪證網站(hk.warrants.com)查看相關夜盤參考價資訊。

在當前高波動環境下，窩輪因不設強制收回機制而較具優勢。現時，法興提供的美股窩輪以港元交易及結算，投資者無需額外兌換美元，使用港股證券戶口買賣，方便快捷。

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹(Eva)

講座為投資者提供了全面的第二季投資指引，從宏觀巿場分析到具體操作策略，幫助投資者在波動中保持冷靜，理性部署。在充滿挑戰的金融環境中，專業的投資建議與適當的長線或短線工具運用，更是致勝關鍵。

（資料由InvesTalk 提供）

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