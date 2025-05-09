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富達星級環球收益投資方案　　　　助您穩中求進

09/05/2025

富達星級環球收益投資方案 助您穩中求進

 

自美國總統特朗普上任以來，貿易政策的劇變引發了金融市場的劇烈反應。在今年2月1日，特朗普簽署行政命令，向美國主要貿易夥伴墨西哥、加拿大及中國加徵進口商品關稅，措施其後擴大至全球180多個國家及地區，導致全球股市在4月初遭遇急挫。4月4日，道指單日最多暴跌逾5.6%；標普500指數最多下挫逾6%，而納指最多亦跌5.9%，恒指當天單日更大跌近3,144點，跌幅高達13.76%，其後進一步跌至19,260點才逐步反彈，並逐步收復2萬點大關，4月下旬更重新守穩21,000點。

 

在全球經濟和投資市場處於不明朗的情況下，投資者應如何部署？富達國際夥拍「紅磡索螺絲」（索索）  為他們進行了一次【富達收益達人】快問快答街訪，調查不同年齡的港人對收益投資的看法。想知道你是屬於進取型，還是保守型投資者？立即Click入以下連結：

 

 

那麼，怎樣才能構建一個穩健又有機會獲取高回報的投資組合呢？索索及富達投資專家，富達香港中國離岸分銷業務總監潘美恩 （ Marcella ）就以「層層疊」遊戲去比喻索索採用的「投資金字塔」概念。當中強調在投資組合中可考慮納入收益基金以打好「地基」，以分散風險並追求潛在回報。具體來說，投資者應避免過於集中於單一市場，而是考慮具有選擇優質派息股為核心配置，投資同時分散環球的投資組合，以實現長期收益及靈活應對市場波動。

 

Marcella 亦分享了她對收益型投資的見解，立即去片！

 

 

市況波動應如何部署？

 

在選擇收益型投資時，必須考慮個人的風險承受能力。對於相對保守的投資者而言，哪類型基金才是理想之選？對於進取型投資者來說，又有哪類型基金可以滿足他們的回報要求？至於希望魚與熊掌兼得—既要高股息，又要爭取更高回報潛力的投資者，又可以有甚麼選擇？富達國際的「星級」收益方案，當中包含的「STAR」組合有助投資者達致攻守兼備的效果！

 

了解更多：富達收益投資方案 | 富達香港 

 

 

 

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