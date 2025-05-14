中國平安股東大會: 戰略、科技、派息及股價

中國平安股東大會: 戰略、科技、派息及股價

派息、股價、業務戰略和科技應用是平安股東比較關心的話題，在近日召開的2024年股東周年大會上，公司管理層作出了重點回應。

差異化"綜合金融+醫療養老"戰略

面對金融行業利差持續下降的挑戰，中國平安將持續貫徹｢綜合金融+醫療養老｣的戰略發展方向。這一戰略不僅契合當前人口老齡化帶來的醫療養老剛需，更為公司構建了獨特的差異化競爭優勢。

平安集團聯席首席執行官郭曉濤在會上表示：｢金融產品同質化越來越嚴重，而服務的差異化才是未來真正的競爭優勢。我們的養老產業滿足了客戶的需求，可以讓我們在利差方面不用去拼投資回報率。｣

這一戰略的成效已經顯現。2024年，平安壽險新業務價值中，享有醫療養老生態圈服務權益的客戶佔比達到70%。超過2,100萬客戶使用了健康管理服務，新契約客戶使用率接近79%。差異化服務不僅提升了客戶粘性，也促進了保單銷售，為未來業務增長注入強勁動力。

13年持續分紅增長，對公司長期價值充滿信心

中國平安以｢大額分紅+回購註銷｣的方式持續回饋股東，展現出對自身業績的充分信心。自上市以來，公司已累計現金分紅超過4,000億元人民幣（下同），連續13年提高分紅金額，這一成績在上市險企中非常突出。

2024年公司實現營運利潤1218.62億元，同比增長9.1%；淨利潤1266.07億元，同比大增47.8%；營業收入10289.25億元，同比增長12.6%。核心壽險業務新業務價值（NBV）的高速增長，為未來的利潤增長奠定了堅實基礎。

中國平安副總經理兼首席財務官付欣表示：｢判斷一個公司的價值要看行業、看公司、看價格。在行業層面，壽險正迎來黃金髮展期；在公司層面，平安持續穩健的經營表現；在價格層面，當前估值處於歷史低位，而股息率保持穩定。｣管理層對公司的長期價值充滿信心。

公司投融資戰略以股東價值最大化為核心導向，公司提前佈局，配置了大量高分紅的大型國有銀行股票，在2024年取得了全行業領先的投資收益率。同時，公司計劃在境內發行不超過500億元的債券融資工具，以優化資本結構，提升資本回報率。

人工智能重塑金融服務

人工智能時代的關鍵要素是數據、算法、算力和場景，而平安在數據和場景方面具有顯著優勢。中國平安在人工智能領域的持續投入已超過15年，構建了強大的技術壁壘。

在數據方面，平安建立了｢953｣AI科技底座：9大數據庫（包括5大醫療數據庫和4大金融數據庫）、5大實驗室和3大科技公司。在算法方面，平安基於開源大模型，構建了兩層自有大模型，持續提升算法實力。在場景方面，平安集團擁有全面的綜合金融牌照，服務覆蓋全國6億人口，為科技應用提供了豐富的場景支持。

人工智能科技已在平安的主營業務中全面鋪開。以客戶服務為例，平安呼叫中心每天處理約2,000萬通電話，而2024年AI坐席服務量達到18.4億次，覆蓋80%的客服總量。平安的客服人員數量已從10年前的13.6萬人降至目前的不到4萬人。AI技術不僅顯著提升了服務效率，還大幅降低了運營成本。

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