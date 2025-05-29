【後市觀點】恒生證券投資論壇落幕 專家分享2025下半年"危與機"

在逾60位尊貴投資者的見證下，恒生證券年度重磅活動"2025下半年環球股市展望"昨日圓滿落幕。這場論壇，匯聚香港資深股評家、滙豐和Global X ETFs智囊，就全球資本市場走勢展開深度對話。

多空交鋒：港股能否突圍？

"短線除咗關稅變化之外，亦要留意美國債市走勢同資金流向，大家可以把握最近業績期做好功課，選股不選市。"香港股票分析師協會理事溫傑在主題演講中直言不諱。他特別提醒投資者要關注美國十年期國債收益率走勢 。香港股票分析師協會副會長，技術分析專家郭思治則持審慎態度：“大市交投偏疏，處整固待變之中。”大市交投偏疏，反映市場觀望氣氛濃厚，現階段處於整固待變格局，若然成交配合，他認為「五不窮，六不絕」。

Global X ETFs的ETF投資分析師黃一民則表示：“得益於深厚的人才儲備以及政策支持，越來越多的領先中國企業在尖端科技以及高端製造領域取得了令人矚目的突破，這一過程中帶來的投資機會值得投資者關注”。

衍生工具成避險新寵

寧德時代日前於香港掛牌上市，成為2025年迄今全球最大IPO，引發市場高度關注。此次IPO別具意義，因為港交所容許「股、輪齊發」，代表寧德H股在港上市首日，投資者即可考慮善用具槓桿的衍生工具，減低注碼，優化投資組合。首輪產品全為看好寧德H股的認購證，滙豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝稱，滙豐作為少數獲批發行寧得認購證的發行商，產品上市後數天留意到投資者特別喜歡貼價至輕微價外，今年11月到期之認購證，作看好寧德H股的部署。

是次論壇最令人印象深刻的是專家們對「主題投資」的共識。在AI革命持續深化背景下，傳統行業界限日趨模糊，投資邏輯正從地域板塊轉向科技主題。Global X ETFs投資策略師林健榮還表示：“在當前市場環境下，利用備兌認購期權策略可有效管理風險和增加期權金收益，特別是在科技等高波動板塊的應用值得關注。

席間郭思治 “郭Sir”認為投資者下半年應多加關注幾個板塊，其一便是上述科技板塊，其二便是EV汽車板塊。滙豐劉嘉輝不約而同地說，不少投資者自今年首季已開始留意上述兩個板塊，而如果將焦點拉遠一點，美股指數相關產品亦備受關注。劉嘉輝稱: “港股已連跌4年，今年表現至5月中跑贏美股，留意到買賣美股指數產品的投資者多數以淡倉為主。淡倉除了供投資者看淡美股指數外，亦不排除部分投資者或持有正股，或擔心正股回落，而買入指數淡倉作對沖。」

投資者若放眼貴金屬市場，一定留意到年初至5月中，已累升超過兩成的黃金。作為2024年牛熊證街貨金額首位的發行商，滙豐在認股證發行亦佔一重要席位，其中發行與相關S金ETF認股證上，提供的數量是全行最多。(資料來源: 滙豐輪證網頁warrants.hsbc.com.hk)

Global X ETFs 創新策略應對波動市況

Global X ETFs 此前發佈了三款國指、恒指和恒生科技指數相關的備兌認購期權策略ETF作為波動市況的創新選擇，其中Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF (3416)，剛剛宣佈連續第十五次派息(派息及息率不保證，可能從股本中分派*）。ETF持有股票並賣出相應的認購期權，獲得期權金，這部分收入是派息的主要來源。期權金為ETF提供了獲得收益的機會#，根據歷史數據，期權金收益與市場波動率相關性高。因此，當市場較波動，獲取的期權金也有機會較高。

欲了解更多信息，包括該基金的招募說明書，請訪問 https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/hscei-covered-call-etf/。

* 正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資産淨值即時减少，並將减少可供未來投資的資本。過往業績資料幷不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以歷年末的資産淨值作爲計算基礎，其股息再投資。此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。若未有列示過往業績，即表示該年度未有足够資料以提供表現。資料來源：未來資産環球投資（香港）有限公司，2025年5月15日。

# 備兌認購期權策略在一定程度上限製了潛在增長，從指數期權認購日至期權到期日，其增長以所沽出的指數認購期權的所收取的期權金，再加上結算價與成本價的差價為限。倘其指數認購期權到期，相應指數市值於期權期間下跌，則本基金自沽出指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷長倉的虧損。

欲了解更多信息，包括該基金的招募說明書，請訪問 https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/hscei-covered-call-etf/。

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王鳳至 (Sapphire Wang）

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- Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF/Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF（「本基金」）的投資目標是透過主要(i)投資於恒生指數/恒生中國企業指數（「參考指 數」）的成份股本證券；及份別出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。

- 採用備兌認購期權策略的目標為產生收入及減少市場下跌時的潛在虧損。本基金每次沽出參考指數認購期權均會收取期權金。倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限，以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。

- 本基金為交易所買賣基金（「ETF」），其採用備兌認購期權策略，方式為(i)投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉；及(ii)沽出參考指數的認購期權。本基金是香港首批備兌認購期權ETF之一。鑒於本基金屬嶄新產品，與投資於股本證券的傳統ETF相比，其風險程度較高。

- 本基金採用主動式管理的投資策略。除尋求透過直接投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉，以按相關證券佔參考指數大致相同的比重投資於參考指數的成份股本證券外，本基金亦會沽出參考指數的認購期權。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。

- 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括但不限於供需情況、利率及參考指數的現行市價（相對於參考指數認購期權行使價）、參考指數的實際或預期波動以及直至到期日的餘下時間。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力，而此方面概無保證，並受限於市場行為或預期以外的事件。

- 倘參考指數認購期權到期，且參考指數市值於期權期間下跌，則本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷所變現的虧損。

- 本基金可能於交易所或場外市場沽出參考指數認購期權。場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。有意作為買方訂立參考指數認購期權的對方手數量可能有限，或本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者，聯交所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易，本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。

- 使用期貨合約涉及的風險可能高於直接投資於證券及其他較傳統的資產的風險。儘管參考指數期貨市場的發展相對成熟，本基金面臨其未必可終止或出售持倉的潛在風險。風險風險包括但不限於波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。

- 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。可能需提供額外資金，以便按參考指數期貨及參考指數認購期權每日市價的折算值，追加保證金。由於保證金或類似的付款額增加，本基金可能需以不利的價格將其投資變現，以應付須追加的保證金。倘本基金因香港期貨交易所、聯交所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失。參考指數期貨及參考指數認購期權由香港期貨結算公司登記、結算及擔保。如結算所破產，本基金可能須就其作為保證金的資產承受損失風險。

- 由於恒生指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市證券，Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF的投資可能同樣集中。同時Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF因追蹤單一地區或國家（中國內地）的表現而承受集中風險。由於Global X國指成份股備兌認購期權主動型ETF較易受中國內地不利條件所引致的波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。此外，由於恒生中國企業指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市內地證券，Global X國指成份股備兌認購期權主動型ETF的投資可能同樣集中。與投資組合較多元化的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對上述特定市場／行業不利的情況所影響。

- 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。

- 本基金的基準貨幣為港元，惟股份的類別貨幣為港元、人民幣及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間匯率波動及匯率管制措施的變動而受到不利影響。

- 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。

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