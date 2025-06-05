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Mox Invest為用戶帶來多元投資新體驗旨在 實現投資收益與存款利息雙重增值

05/06/2025

在全球金融市場波動不斷加劇之際，數字銀行Mox Bank顛覆傳統銀行高門檻的投資模式，Mox Invest用戶不但能靈活佈局港股、美股、基金及加密貨幣ETF等多元資產，更可將閒置資金轉化為高息美元活期存款。旨在實現投資收益與存款利息雙重增值，為用戶實現一站式輕鬆投資體驗。

 

Mox Invest為用戶帶來多元投資新體驗旨在 實現投資收益與存款利息雙重增值

 

三大核心優勢 Mox Invest顛覆傳統銀行投資門檻

 

1)    費用結構革新：將交易成本轉化為增長動能

銀行一向是用戶的信心保證，但傳統銀行高昂的投資手續費令不少投資者卻步。Mox Invest以低交易成本顛覆市場慣例，港股交易佣金僅需0.12%（低至HKD30），而美股交易則每股收費 0.01 美元起（低至5美元）。即使是零碎股交易，固定手續費也僅為 1 美元，從根本上降低了交易的門檻2。此外，Mox Invest 夥拍國際機構推出優質基金，投資者可以HKD1起步，更完全免除認購及贖回費用， 投資者僅以HKD11港元起步即可配置國際機構優質基金，直接將節省下的成本轉化為複利增長的動力。

 

Mox Invest為用戶帶來多元投資新體驗旨在 實現投資收益與存款利息雙重增值

 

2)    無縫跨幣投資：消除全球佈局的隱性壁壘

外匯轉換成本是國際資產配置中常被低估的阻礙。傳統銀行通過匯率買賣差價收取1%-2%的隱性費用，在頻繁調整美股或跨境基金持倉時，長期損耗不容忽視。Mox Invest提供實時HKD/USD零費率兌換，以市場中間價實現資金自由流動，全面消除跨幣匯差。無論是捕捉美股科技股波動，還是動態平衡ETF組合，資金都能在投資賬戶與高息活期存款之間流動自如，即時把握市場機遇，真正實現「跨幣投資零摩擦」的策略。

 

3)    資金效率最大化：閒置資本持續增值

傳統美元存款通常門檻偏高且流動性不足，限制了資金的靈活運用。為解決這問題，Mox帶給你超凡的美元活存年利：整筆存款享有 1% 的基本利率；每月只要完成等值 HKD25,000 的合資格交易（如股票或 ETF 買賣、淨買入基金），便可額外獲得 2% 額外投資年利率，美元活期存款年利率最高可提升至3%1，兼顧流動性與收益。這一設計使得即便在市場觀望或動盪期間，未部署的資金仍能穩步增值，而不會在賬戶中「躺平」，讓你實現邊投資邊賺取額外收益。

 

4)    多元資產佈局 靈活適配不同投資風格 

Mox Invest提供多樣化金融產品，涵蓋港股、美股、ETF、加密貨幣ETF及基金等類別，靈活滿足投資者所需。為進一步降低決策複雜度，Core Portfolio更能依據用戶風險承受能力推薦基金配置及其比例，並監控市場波動提供調倉建議，幫用戶持續優化策略。無論是穩健型投資者，或是進取型用戶，均能精準匹配需求，讓資產配置真正「因時而變、因人而異」。

 

限時禮遇


即日起至2025年6月30日，登記Mox Invest推廣活動並完成一系列任務可賺取高達HKD1,400現金獎賞3，當中完成風險評估即賺HKD200。
詳情請參閱：https://mox.com/zh/promotions/invest-big-size-campaign/

 

Mox Invest不僅是投資工具，更是財富管理的革命性突破——通過破除隱性成本壁壘、無縫整合跨市場資產與智能策略引擎，助用戶實現投資自由。 無論是佈局核心資產或探索前沿賽道，用戶皆能透過單一平台實現動態配置，徹底掌握資金流向的主導權。

 

即刻啟程：到訪Mox官網了解更多詳情，開啟高效財富增長的全新維度。 

https://mox.com/zh/features/mox-invest/

https://mox.com/zh/features/mox-invest/

 

本文僅供參考，不構成投資建議。投資涉及風險。  
受Mox Invest條款及細則約束。


1受投資額外年利率活動（2025年6月）條款及細則約束。投資額外年利率將適用於你於滿足投資額外年利率要求的翌日的所有美元合資格活期存款及上限為港元500萬元的港元合資格活期存款。投資額外年利率不適用於客戶定期存款戶口及FlexiBoost戶口下持有的任何存款。
2詳情請參閱Mox app 或Mox 網站內的「收費及手續費」部分。
3受Mox Invest 推廣活動（2025年4月至6月）條款及細則約束。
4受Mox Invest 投顧費推廣條款及細則約束。貨幣兌換涉及風險。

 

你可能會因在Mox應用程式上進行貨幣兌換而蒙受損失（包括匯率波動）。

 

請注意：在某些情況下（例如市場波動極大時），您的貨幣兌換交易可能以銀行同業匯率計算。除非是定期訂單、條件訂單或定期匯款，否則您的貨幣兌換交易所使用的匯率將在您進行貨幣兌換前在Mox App中顯示，因此請在確認前查看匯率。

 

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