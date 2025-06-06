OCBC宏富理財發佈品牌大使鍾嘉欣 端午聯乘「鴨靈號」閃耀維港 慶祝「新加坡—香港雙樞紐」策略的成功

華僑銀行環球個人銀行總裁郭斯強（左二）、大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克（右二）、華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊（左一）及華僑銀行香港零售銀行業務副主管梁景全（右一），於尖沙咀碼頭主持OCBC宏富理財「鴨靈號」啟航儀式，彰顯新港「雙樞紐」策略的成功，同時在端午「揚帆出海」與客戶共慶佳節。

縱橫香港水域七十載的典型中式帆船「鴨靈號」，上月29日起一連三天為OCBC宏富理財換上新裝，閃耀維港以彰顯其「新加坡—香港雙樞紐」的優勢，並與中港客戶慶祝端午佳節，吸引不少中外遊客到維港打卡留念。OCBC宏富理財更同時宣佈，聘請知名藝人鍾嘉欣出任OCBC宏富理財品牌大使，為新一季OCBC宏富理財宣傳活動展開序幕。

OCBC宏富理財「鴨靈號」領航維港，為全新宣傳活動揭幕

活動當天，華僑銀行環球個人銀行總裁郭斯強、大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克及華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊，現身於尖沙咀碼頭的啟航儀式，船上鐘聲一響，隨即「鴨靈號」在維港揚帆，希望與眾同樂之餘，亦標誌著OCBC華僑銀行（「OCBC」）新加坡及香港領導層對OCBC宏富理財的支持。

華僑銀行新加坡總部及香港管理層在「鴨靈號」舉行啟航慶祝活動

中式帆船對OCBC別具象徵意義，細心留意的話，不難發現該行的標誌以中式帆船為核心，郭斯強指出，這是我們品牌傳統的一部分，代表著我們的堅韌和企業家精神，敢於乘風破浪，揚帆遠航以建立事業和家園，惠己及人。OCBC「集團一體」的策略使我們團結一致，在亞太區銀行服務和綜合財富管理不斷求進，助力香港及大中華地區客戶連繫主要東盟地區，今年重點更是全面提升「區域宏富理財」服務，包括跨境的銀行連接、匯款服務，以及在醫療、教育和生活方面禮遇。

OCBC宏富理財於五星級酒店舉辦盛大儀式，宣布此次活動彰顯銀行「心所向，行致遠」的服務承諾，計劃逐步全面優化「區域宏富理財」以提升跨境銀行連接及禮遇等。圖為高層與品牌大使鍾嘉欣及金像獎導演卓亦謙共同啟動宣傳活動的新篇章。

該行於啟航儀式同日，更安排於五星級酒店宴會廳舉辦盛大啟動禮，李貴莊稱鍾嘉欣展現出幸福的家庭形象，與品牌定位一致。鍾嘉欣擁有自己的影藝事業，同時兼顧家庭及三個孩子，拍攝以「讓時間增值」為主題的廣告背後意義深重，反映現代人在多重身份角色下，時間分配尤其重要，選用如OCBC宏富理財般值得信賴的理財夥伴，讓財富發揮潛能，這樣客戶更能專注於與家人相處，甚或追求個人興趣和理想，感覺就如將一天有限的時間增值。據了解，鍾嘉欣的大女兒Kelly亦有參與拍攝，加強家庭寫照以產生更大共鳴。

品牌大使鍾嘉欣首拍銀行廣告，以「讓時間增值」為拍攝主題，詮釋現代人身兼多職，如何透過專業財富管理平衡事業、家庭與生活。其長女Kelly亦參與拍攝，加強感染力，夥拍卓亦謙導演及專業香港電影團隊，讓廣告片更具電影感。

在選擇拍攝班底更顯出OCBC宏富理財對品質的追求，廣告特別請來憑電影作品《年少日記》於第60屆金馬獎、第42屆香港電影金像獎以及第17屆亞洲電影大獎之「最佳新導演」卓亦謙導演執導，專業電影團隊製作細膩，香港電影自80年代起一直為香港經濟的重要支柱之一，是次合作更反映出OCBC「源於新加坡，扎根香港」的背景，以行動支持香港電影。

李貴莊女士在活動開幕儀式上發表演講，強調專業可靠的財富管理如何為客戶創造時間價值，助力為人生實踐更大意義、讓財富潛力發揮極緻。

事實上，OCBC始終如一地為客戶及社區不斷創造價值。李貴莊續稱，OCBC宏富理財了解客戶對跨境理財需求的殷切，已逐步全面優化「區域宏富理財」，客戶現在可一次性在港提交申請香港和新加坡兩地戶口，無需在各區重複繁瑣流程，日後更有機會進一步連通澳門、馬來西亞和印尼，實踐讓客戶『心所向，行致遠』的承諾。

雙樞紐重點策略充分利用了東盟及大中華地區之間的聯動，近年OCBC宏富理財無論在客戶量及資產規模都有快速增長，而離岸客戶的總數更比去年同期增加近一倍。這一切都得益於集團在數碼化銀行服務的推進。王克指，新港兩地將承載現有優勢，OCBC香港將繼續優化核心銀行系統，分階段提升渠道與服務、產品創新以及平台設施等以增強營運和客戶體驗，惠及香港及大中華地區的客戶，目標於五年內晉身香港十大銀行之列。

OCBC為東南亞第二大的金融服務集團，在全球享有盛譽，連續數年蟬聯由《環球金融》雜誌頒布的「全球最安全的50家銀行」。

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