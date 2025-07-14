亞洲本地貨幣債或成資金避風港

風險披露

• 沛富基金為交易所上市買賣基金，尋求提供在扣除費用和開支前與 iBoxx ABF Pan-Asia Index（「指數」）回報相若的投資回報，惟其回報或與指數出現偏差。

• 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。

• 投資涉及風險，包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險，投資者或會損失部分或全部投資。

• 沛富基金並非進行「積極管理」，亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。

• 東亞及太平洋地區中央銀行會議（「EMEAP」）的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似，各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。

• 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。

• 沛富基金可能並不適合所有投資者，投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前，投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素，考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

專注亞洲固定收益的沛富基金（PAIF）為慶祝成立廿周年，舉行祝酒儀式，過百名金融界代表出席。活動旨在回顧基金過去廿年，推動亞洲債券市場發展，以及探討發展前景與投資價值。

環球經濟波動下 亞洲債市吸引力提升

雖然環球經濟局勢不明朗，但與會者對亞洲區整體經濟前景持樂觀態度，或支持區內債市表現，主要有三大因素：

1. 回報率跑贏美債

若計及外匯變動的影響，今年以來，部分亞洲本地貨幣債券掛鈎指數的收益率已遠高於美國國債。回顧過去二十年數據，iBoxx ABF泛亞洲指數指數的收益率有11年跑贏iBoxx美國國債指數，其中6年兩者回報差距超過5個百分點1。

2. 信用風險較低

雖然近期市場波動及美息上升，但亞洲貨幣債券的息差已明顯收窄，反映出信用風險降低，進一步彰顯區內市場的穩定性及投資吸引力。

3. 需求持續增加

在市場不確定性增加之際，由於亞洲貨幣債券與美國或德國國債的相關性相對較低，使其成為投資組合多元化的重要選擇。另外，美元走弱及「去美元化」趨勢的討論亦吸引更多國際投資者對亞洲本地貨幣債券產生興趣，預期將進一步推動資金流入區內市場。

持續創新 增強指數代表性

部分亞洲本地貨幣債券掛鈎指數已將綠色債券納入iBoxx ABF泛亞洲指數指數，截至今年年初，綠色債券佔比近百分之二2，預計比重將進一步提升。同時，亦可能納入公司債券等，進一步提升指數的全面性與代表性。此外，數碼化轉型亦成為關注焦點，包括債券電子化及電子交易的普及，將有助提升市場流動性。

整體而言，與會者均預計亞洲本地貨幣債券市場將繼續快速發展，並在全球經濟中扮演更重要的角色。

沛富基金 (PAIF) 背景及廿年發展回顧

沛富基金 (PAIF)作為首個專注亞洲固定收益的區域性交易所買賣基金，於2005年6月在新加坡註冊，並於同年7月在港交所掛牌。基金主要追蹤iBoxx ABF泛亞洲指數，涵蓋中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的政府及半政府當地貨幣債券。其投資策略以分層抽樣為核心，確保組合能反映指數特性，同時提供低成本、多元化配置及穩定回報。最新數據顯示，基金資產淨值達38.79億美元3。

iBoxx ABF泛亞洲指數是東亞及太平洋中央銀行行長會議組織 (EMEAP) 倡議的亞洲債券二期基金 (ABF2) 的官方基準。廿年前指數成立時，主要是為了應對1997年亞洲金融危機，避免過度依賴美元債券市場和融資市場，促進亞洲債券市場發展，拓寬融資渠道，增強區域流動性。

基金成立的廿年間亞洲債券市場亦有很大變化，亞洲八個市場相關政府公債總規模在2005年僅 1.35萬億美元，近已飆升至 17.35萬億美元，期內增長近 12 倍。而整體債券交易量，期內亦增長近13%。雖然期內經歷金融風暴和新冠疫情等重大事件影響，但總規模及交易量仍不斷上升，反映亞洲債券市場表現，一直較為穩定。而且債券質量亦有改善，由2005年的「A-/A」級別，改善至最新的「A/A+」級別。亞洲債券的穩定收益，亦吸引更多外國投資者參與新興亞洲市場，所佔比例由廿年前的1%，增至最近的13%4。

想了解更多, 可瀏覽沛富基金網頁。

資料來源：

1. 市場熱話: iBoxx ABF 20 周年誌慶‚ 標普全球網頁◦

2. 市場熱話: iBoxx ABF 20 周年誌慶‚ 標普全球網頁。

3. 沛富基金網頁‚ 截至2025年6月12日。

4. 沛富基金20週年網頁, 截至2025年5月31日。

沛富基金是香港及新加坡認可的單位信託基金。認可並不代表官方建議。沛富基金於香港交易所及東京證券交易所上市不保證基金單位具高流動性，沛富基金亦有可能從香港交易所及/或東京證券交易所除牌。投資者應細閱招股章程包括風險因素。沛富基金招股章程可供參閱及可透過State Street Global Advisors Singapore Limited 取得或從www.abf-paif.com* 下載。任何投資涉及風險，包括損失全數投資總額的風險。該等活動未必適合任何人。本文件所提供的資料並不構成投資建議，不應被予以依賴。沛富基金過往表現並未必是未來表現之指標。且概無保證。您應諮詢您的稅務和財務顧問。所有資料乃來自相信為可靠的來源，惟不保證或擔保其準確性，道富投資管理不對任何根據此等資料而作出的決定負上任何責任。債券的短期風險和波動性往往低於股票，但卻包含利率風險（如利率上升，債券價格通常下跌）、發行人違約風險、發行人信貸風險、流動性風險和通脹風險。這些影響在長期證券中通常較為顯著。任何固定收益證券在到期前出售或贖回可能帶來顯著利潤或損失。分散投資並不保證利潤或避免虧損。與股票一樣，ETF 買賣亦面臨投資風險及市值波動，且買賣價格可能會高於或低於 ETF 資產淨值。經紀佣金及 ETF 費用會減低回報。若頻繁買賣 ETF，會大幅增加佣金及其他費用，從而可能會抵銷低費用或低成本實現的任何費用節省。沛富基金的投資目標是提供與其基準指數表現相若的投資回報。投資決策的主要考慮因素是在於創造回報以達到沛富基金的投資目標。氣候變化分析並不構成證券篩選過程的一部分，而氣候相關風險亦並非決定沛富基金能否達到其投資目標的適用因素。本文由道富環球投資管理新加坡有限公司發表，未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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