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中國人壽（海外）領導層與一眾尊貴嘉賓及客戶攜手主持「ENRICH·盈加」啟動儀式 為全新服務品牌拉開帷幕

10/07/2025

中國人壽（海外）正式啟動全新服務品牌「ENRICH‧盈加」，聚焦多元保險服務，與不同領域的多家領先機構開展合作，涵蓋養老、健康、財富、教育、生活五大領域，攜手為客戶打造獨有的尊貴體驗，定義未來生活新標準，成就世代贏家。

 

「ENRICH‧盈加」品牌發佈會7月9日於紅磡中國人壽中心舉行，活動邀得多位業界翹楚出席，一同見證「ENRICH‧盈加」誕生，並與中國人壽（海外）領導層以及一眾「ENRICH‧盈加」合作夥伴交流，為保險業未來的優化發展提供真知灼見。

 

中國人壽(海外)總裁劉月進在發佈會上致辭時表示：「『ENRICH·盈加』會透過多元化功能，為客戶帶來更高質、更豐富以及年輕化的服務。同時非常感謝『ENRICH·盈加』一眾合作夥伴，希望我們未來將有更緊密的合作，大家共同為香港美好的未來貢獻力量。」

 

登記成為「ENRICH‧盈加」合資格會員即可輕鬆解鎖五大「專+」權益—養老規劃、健康管理、財富傳承、全球教育、品質生活一應俱全。

 

中國人壽（海外）開創全新服務品牌「ENRICH‧盈加」 開拓五大領域生態服務

中國人壽（海外）領導層與一眾尊貴嘉賓及客戶攜手主持「ENRICH·盈加」啟動儀式，為全新服務品牌拉開帷幕。

 

 

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