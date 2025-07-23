【2338.T】Quantum Solutions啟動比特幣儲備業務 首階段獲任德章旗下機構注資1,000萬美元

【經濟通通訊社23日專訊】東京交易所上市企業 Quantum Solutions Co., Ltd.（2338.T）今日（23日）正式宣布，已獲董事會批核通過，未來將透過其全資香港子公司 GPT Pals Studio Limited，展開比特幣儲備計劃，目標在未來12個月內分階段累積最多3,000枚比特幣（BTC），作為公司資產配置及數碼化財務策略的核心組成部分。該項業務部署同步獲得國際投資機構 Integrated Asset Management (Asia) Limited 注資1,000萬美元，用作首階段建倉所需資金。

是次注資的 Integrated Asset Management (Asia) Limited 為香港資深投資人任德章先生全資持有的國際投資公司。該公司曾於2014年牽頭完成對美國著名財經媒體 Forbes Media LLC 的控股權收購，並持有至今。Quantum Solutions 表示，能夠在啟動初期獲得此類國際級長線資金的背書，反映市場對其數字資產戰略的基本認可，亦有助於公司加快建立穩健、審慎的企業儲備資產框架。

據了解，GPT Pals Studio 將作為此次比特幣儲備業務的主體平台，負責整體執行及風控監督。公司指出，是次計劃目標不僅在於“持有”，更著眼於建立一套具備專業托管能力、可審計的內部系統架構，涵蓋冷熱錢包管理、多簽名保安機制、風險敞口預警系統及定期會計估值等，配合董事會及內部審計部門監察，確保資產操作透明、合規、可持續。

Quantum Solutions 管理層表示，隨著全球通脹壓力持續、主要法定貨幣波動擴大，企業儲備資產的選擇不再侷限於現金或傳統貨幣資產。比特幣作為具備稀缺性、去中心化及高流動性的全球性資產，正逐步被國際上市企業納入資產負債表之中，作為抗通脹、對沖貨幣風險的重要工具。

公司強調，是次部署並非短線投機，而是立基於中長期價值穩定與財務結構彈性的綜合考量。透過階段性進場及動態調整策略，結合不同資金來源，包括自有現金流與後續潛在融資，公司將按市場變化及風險控制原則，審慎在未來12個月內推進至3,000枚比特幣的儲備目標。

公司目前亦正與多間金融機構洽談後續合作與交易安排，未來將考慮引入更多專業服務機構參與資產托管、技術架構、安全審計及合規顧問等工作，以確保整體部署在全球範圍內可複製、可追溯、具備機構級水準。

根據目前比特幣市價推算，3,000枚 BTC 的理論持倉市值約達538億日圓（折合約25億港元）。Quantum Solutions 指出，公司將根據國際會計準則就數字資產進行定期市值評估，並於持倉發生重大變動或對公司財務構成實質性影響時，依照披露要求第一時間通報市場。

是次部署不僅顯示 Quantum Solutions 於財務創新方面的積極姿態，亦反映公司有意藉由香港作為區域金融樞紐，構建其面向亞洲與國際市場的數字資產儲備體系。未來隨著制度及監管進一步完善，該模式或有望成為日企推進財務結構升級與數字化轉型的參考藍本。

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