GoGoX從創業到創科：給年輕人的一封信

每年DSE放榜，總會引起一場關於「志願」與「未來」的討論。今年也不例外，不少狀元選擇從醫等專業。在這個瞬息萬變、以創新為核心驅動力的時代，創科能否成為香港年輕人值得探索的出路？

對GoGoX來說，創科不只是企業的基因，更是一種態度。

從飯盒廣告到智慧物流平台的創業故事

GoGoX 的創業故事始於一個簡單但實用的想法——透過飯盒投放廣告，向廣告商收費，這個創新模式讓公司在短短半年內實現收支平衡。

隨着訂單大幅增加，送餐需求急升，單日配送量高達十萬個飯盒，卻因找不到足夠司機應付需求，令安排亂成一團，卻讓團隊意識到物流行業的痛點與潛力。

2013年GoGoVan 正式成立，目標是讓貨Van叫車更方便。五位年輕人憑藉港幣兩萬元創業資金，開發出首個物流配送點對點服務App，親自聯絡司機、拓展平台。沒想到，從日常生活需求出發的應用程式，日後會成為港產獨角獸，更於2022年在香港交易所主板成功上市。

成功上市標誌着我們踏出了改變物流行業的重要一步。由最初的即時叫Van服務起步，逐步拓展至個人配送、企業物流、倉儲管理、AI智慧派單等多元化方案，全面回應市場對高效物流的需求。GoGoX服務12年，在香港為超過一萬名司機夥伴提供工作機會，業務更已遍佈香港、內地、新加坡、南韓、印度及越南，覆蓋超過370個城市，連結數以百萬計的物流夥伴，成為亞洲最具規模的物流科技平台之一。隨着服務範圍早已不限於貨Van，2020年正式將品牌由「GoGoVan」升級為「GoGoX」，「X」代表無限可能，象徵我們持續以創新思維推動物流未來的決心。

為甚麼需要創科人才？

創科不是口號，而是應對現實的必要。

我們所身處的物流行業，面對的是極度碎片化的市場，需求多變、勞工密集、人手調配困難。正因如此，更需要技術突破。如透過AI優化路線規劃，減少行車時間；利用大數據預測訂單高峰，提早調配資源；引入自動派單系統，提升配對效率——不單是科技的進步，更是用創意解決問題的最佳例證。

這正是香港創科的價值所在：不是只為「做App」或「炒概念」，而是要落地，解決實際問題，為社會創造真實影響。

不必等到完美才開始

不少年輕人對創業或投身創科有興趣，卻也心存疑慮：資源不夠、技術不精、怕失敗。其實GoGoX的創辦初期，沒有大筆資金，只有一部電話、幾張簡單的單張，以及一個願意行多步的團隊。

創科不是天賦，而是一種學習與執行的過程。我們樂見更多青年選擇創科道路，也希望社會能給予他們更多容錯空間和發展機會。正如GoGoX 12年來不斷試錯、調整、優化，今日的GoGoX，正是從無數不完美中慢慢走出來的。

期望「創科香港」不止於口號，而是可以落地的願景。

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