股市急升恐過熱，專家提醒潛在關稅衝擊

18/08/2025

股市急升恐過熱，專家提醒潛在關稅衝擊

（圖片來源：Freepik

 

近幾個月來全球股市表現強勁，美國與日本、印尼及菲律賓達成多項貿易協議，加上約68%的美國企業公布財報營收優於預期，投資氣氛持續高漲。日經225指數單週大漲4.11%，史坦普500指數及那斯達克指數分別上升1.47%及1.02%，創歷史新高。然而，牛津經濟研究院在最新分析中表示，市場漲勢過猛，部分投資者可能低估了新一輪關稅政策及美聯儲推遲降息所帶來的潛在經濟風險。

 

牛津分析：投資前景不明朗，潛在風險浮現

 

牛津經濟研究院指出，近期股市漲勢雖然受到市場對貨幣政策寬鬆的樂觀預期支撐，但這可能建立在過度樂觀的假設上。他們預計美聯儲首次降息可能要延遲至12月，比市場目前預期的10月慢。另外，新關稅政策對全球經濟的影響仍被低估，負面效果可能在未來幾週逐步出現。

 

分析師將全球股票配置從偏多調整至中性，普遍認為現時估值偏高，歐元區等關鍵地區的增長動能亦在明顯放緩。專家建議投資者避免盲目追漲，應重新檢視自己的投資策略，做好風險分散。透過股票交易平台比較找到更適合自身需求的服務，可以提升交易效率和資金配置靈活度。

 

美股財報季數據亮眼　實際增長動能放緩

 

雖然本季度約68%美國企業的財報數據超出預期，但牛津經濟研究院指出，這部分原因在於分析師預期值設定較低，真正的增長速度事實上在放緩：標普500綜合每股收益增長僅7%，為2023年底以來最慢增速。同時，受關稅負擔加重及需求疲弱影響，企業難以完全將成本轉嫁，息稅前營業利潤率環比下降2%，短期內壓力恐將持續。

 

他們認為美國企業仍具結構性優勢，如生產力提升及政策激勵，短期內不至於出現利潤率崩潰。而南韓亦受益近期每股收益表現強勁，加上企業改革帶來的投資信心提升，以及行業多元化等因素，被分析師上調至超配評級。相比之下，歐元區企業表現低於平均，科技硬件、耐用消費品等板塊面臨進一步壓力，而澳洲及部分週期性板塊則調整至中性或減持。

 

 

資料由客戶提供

 

