  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

「中國的特斯拉」賽力斯招股進行中：財務表現亮眼 推進全球化佈局

30/10/2025

10月27日，豪華新能源汽車賽道迎來重要動態，賽力斯集團股份有限公司（「賽力斯」，股份代號：9927）開啟港股招股，目前正在招股進行中，作為中國豪華新能源領域的重要參與者，公司此次衝刺港股上市，不僅將進一步拓寬其資本市場融資渠道，更有望憑藉此次上市，成為首家A+H豪華新能源車企。

 

三次創業實現跨越式發展  業績強勁增長

 

賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，業務涵蓋新能源汽車及核心三電等產品的研發、製造、銷售及服務。成立近40年來，公司歷經三次創業，實現三次跨越式發展，於2016年，賽力斯全面轉型新能源汽車領域，並於2021年發佈問界品牌，樹立了「智慧重塑豪華」的品牌定位，截至目前，公司已經成功推出問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型，其中M9領跑50萬級市場銷冠，讓公司獲得了「中國的奔馳寶馬」業界美譽，盡顯其在豪華新能源領域的品牌高度。

 

「中國的特斯拉」賽力斯招股進行中：財務表現亮眼 推進全球化佈局

問界M9

 

從科技角度來看，在「智慧重塑豪華」這一品牌核心理念的賦能下，問界品牌清晰勾勒出「豪華+科技」雙軌並進的獨特發展藍圖。這一藍圖的落地，既得益於賽力斯在科技創新領域的硬核實力，也離不開其對前沿科技的持續深耕與探索。如今，賽力斯正積極佈局具身智能賽道，並已正式官宣與火山引擎達成深度合作，雙方將協同攻堅，推動具身智能技術轉化為可落地的場景應用。值得關注的是，這種前沿智能科技的戰略路徑，與特斯拉的發展步調高度同頻，也正因如此，賽力斯在市場中被賦予了「中國的特斯拉」這一標簽。

 

問界以豪華市場深耕與科技成果落地，深度踐行 “智慧重塑豪華” 理念，契合用戶對智慧與豪華的雙重需求，突破單一維度局限，將 “豪華 + 科技” 價值轉化為用戶可感體驗。

 

從財務數據看，賽力斯近年的成長軌跡堪稱亮眼，收入、盈利雙維度同步向好。在收入端，2023年至2024年，公司收入從358億元躍升至1451億元，以305.5%的同比高增速，展現出規模化擴張的強大勢能；在盈利端，公司毛利率從2023年的7.2%逐步提升至2025年上半年的26.5%，盈利質量持續優化。

 

更值得關注的是，公司於2024年首次實現盈利，錄得歸母淨利潤59億元，2025年上半年延續盈利態勢，歸母淨利潤達29億元，完成從規模增長到盈利突破的關鍵跨越。根據弗若斯特沙利文報告，賽力斯已成為全球第四家實現盈利的新能源車企，在激烈的行業競爭中站穩頭部陣營。

 

持續推進全球化戰略佈局  可持續治理成效顯著

 

賽力斯始終將全球化戰略作為核心發展方向，以海外市場為重點突破領域，持續推進國際化佈局，致力於打造具有全球影響力的品牌並構築海外市場領導地位。

 

作為中國新能源汽車高端陣營的代表，目前公司的全球化版圖已覆蓋歐洲、中東、美洲及非洲的多個國家。其中，歐洲市場已成功拓展至挪威、德國、英國、瑞士等關鍵區域，標誌著其全球化佈局完成初步落地，為後續深耕國際市場奠定堅實基礎。

 

「中國的特斯拉」賽力斯招股進行中：財務表現亮眼 推進全球化佈局

問界全系列

 

未來，賽力斯計劃進一步拓展至更多國際市場，核心目標聚焦兩大方向：一是持續建設並強化海外銷售與服務體系，二是針對性優化軟件系統用戶界面，為全球消費者提供更貼合本地化需求的產品與服務體驗。

 

從行業視角看，在新能源乘用車技術及性能不斷提升、全球各國及各地區的政策支持以及消費者環保意識日益增強的推動下，全球新能源乘用車市場正迎來高速發展期。根據國際汽車製造商協會、中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文報告，全球新能源乘用車銷量自2021年的620萬輛激增至2024年的1,710萬輛，在此期間複合年增長率達到40.2%。新能源乘用車在全球乘用車市場的滲透率從2021年的9.7%提升至2024年的23.0%。

 

展望未來，隨著新能源乘用車競爭力的不斷增強，預計到2030年新能源乘用車全球銷量將達到4,230萬輛，2024年至2030年的複合年增長率為16.3%，滲透率有望升至47.0%，行業規模的持續擴容與市場滲透率的快速攀升，不僅為賽力斯這類深耕新能源賽道的頭部企業，創造了搶佔行業增長紅利、深化全球化佈局的戰略機遇，更賦予其廣闊的業績增長空間，為後續發展注入強勁動力。

 

賽力斯在 ESG 治理與可持續發展領域成效同樣顯著，2025 年 10 月 16 日獲明晟（MSCI）最高 AAA 評級，作為 A 股上市車企唯一獲此評級者，其未來出行生態引領地位更突出。

 

綜合來看，無論是品牌端的精准定位、財務端的盈利突破，還是全球化市場的加速拓展，賽力斯已在豪華新能源賽道構建起差異化優勢。伴隨行業滲透率持續攀升與海外業務深度佈局，成功登陸港股後，公司有望在A+H雙資本平台的賦能下，不斷釋放其技術、品牌與市場潛力，進一步鞏固其在豪華新能源領域的頭部地位，書寫中國豪華新能源車企的全球化新篇章。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.100

異動股

06936

順豐控股

36.060

異動股

03626

HSSP INTL

3.200

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,562.87
    +40.75 (+0.086%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,840.20
    +17.86 (+0.262%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,724.96
    +143.81 (+0.610%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.736
變動率︰+3.699%
較港股︰+0.38%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌632.554
變動率︰-2.516%
較港股︰+0.57%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.685
變動率︰-4.406%
較港股︰-7.54%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.423
變動率︰-13.901%
較港股︰-4.66%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.310
變動率︰+1.762%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.260
變動率︰-1.007%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.430
變動率︰-2.012%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.260
變動率︰-5.035%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升134.880
變動率︰+19.511%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升244.220
變動率︰+9.584%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升343.780
變動率︰+4.648%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.570
變動率︰+4.465%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2025 00:07 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2025 00:07 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 06936 順豐控股
  • 36.060
  • 03626 HSSP INTL
  • 3.200
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 60.100
  • 08172 拉近網娛
  • 0.390
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.580
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.460
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.460
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 558.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.200
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.390
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 41.780
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 08:43  【開市Ｇｏ】中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

31/10/2025 07:52  《國金頭條》AI投資成本激增，科技巨企預警，Meta大跌超過11.3%

31/10/2025 08:00  【外圍經濟】蘋果第四季iPhone銷售收入未及市場預期，但服務收入創新高

31/10/2025 08:01  瑞浦蘭鈞(00666)擬折讓近12%配股集資淨額約8億元作產能擴建

31/10/2025 08:01  【新股上市】樂舒適招股入場費5293元，易方達等15基投購11億元

31/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒１９億元，買小米沽騰訊

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 亞馬遜季績報喜領升，納指收市升逾140點 新文章
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野 新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

無綫懷念許紹雄推出特別節目，本周六播《新紮師妹》、下周一起播《使徒行者 2》
人氣文章

騙局大拆解

騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元
人氣文章

基金債券攻略．凌風

強積金唔識揀、唔想揀，就DIS啦！
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
人氣文章

Beauty

讓華麗彩妝系列打開聖誕序幕！Paul & Joe Beauté、SUQQU、Givenchy限量聖誕彩妝系列，為年末派對做足準備！
人氣文章

Beauty

開箱 L'Occitane 2025 經典節日倒數日曆：不到千元的價錢，入手人氣杏仁美膚油+3大皇牌潤手霜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
日本「壽司之神」100歲大壽，曾為奧巴馬服務，長壽秘訣仍想工作多5年新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道02/11/2025
定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處