買齊30隻大市值高息股要幾錢？

2022年第3季轉眼進入尾聲，港股(恒指)在20,000點關口爭持了大半年後最終還是在內外不明朗因素交煎下向下突破。

高息板塊點評

但第3季以來，不少高息股卻有不俗表現。首先是電訊股，三大中資電訊股中移動(941)、中電信(728)及中聯通(762)先後公布了令市場滿意的業績，這些長時間股價沉悶的價值股又再重新披上了增長的外衣，數字化轉型、雲業務等增長亮麗，更有7-8厘的股息率支撐，其中中移動(941)及中電信(728)派息比率也按計劃持續提高，預期明年將達七成，可謂價值與增長兼備。

另一個高股息板塊是略嫌周期性的能源股，能源股中又包含石油股及今年以來吸金力最強的煤炭股。石油股方面，上半年經過了俄烏戰事的洗禮而急升，臨近年中出現了一波調整，但俄烏局勢並無舒緩跡象，石油供應穩定性仍然成疑，油股並沒如想像般弱。煤炭股更是年頭以來持續領跑，8月至今，由於歐盟新一輪制裁覆蓋俄羅斯的煤炭，令剛公布完亮麗業績的煤炭股展開了新一輪的升浪，神華能源(1088)、陝西煤業(601225)等年初至今的回報(不計算股息)已高達四成及一倍，其中神華能源(1088)更坐擁12厘的股息率。

高股息板塊中佔比最高的自然還是金融股，中資四大行 – 工、農、中、建的股息率已是8 - 9%起跳，市盈率更低至3、4倍，縱使市場仍然擔心內銀股的盈利會被房地產市場拖累，但如此估值及息率，已令不少散戶心癢癢！

金融股中也不只是銀行股，還有證券股及保險股，近期幾隻內地財險股 – 中國人民保險(1339)及中國財險(2328)便悄悄展開了一段頗為不俗的升浪。

最後講講地產股，中資地產股經過了血洗後，具實力的國企地產商將成為贏家，中海外(688)這類實力與背景兼備的國企相信會成為贏家，更令人心動的這股票還有5厘以上的股息，正是進可攻、退可守。港樓遙遙欲墜之際，地產股也早已跌至近年低位，唯香港地產商近年並無如九七前般勇猛擴張，資產負債表普遍健康，如新世界(17)便是在第三代掌權後令人耳目一新，股息率也超過8厘，在港資地產商中算是數一數二。

香港上市，高股息而又具市值規模的來來去去以上這些板塊，但在A股的大型企業中，卻可找到更多元化的板塊，在深圳上市的白色家電股格力電器(600019)股息便達12厘，近期被煤炭股掩蓋鋒頭的鋼鐵股 – 在上海上市的寶鋼股份(600019)股息也超過10厘。

講了這麼多的高股息板塊，各有優勢，也各有風險，最好當然是分散投資，而最簡單而具效益的方法當然是透過ETF涉獵。

市場最新四季派息ETF*

以近日市場上備受注目，剛剛派發季度股息*的富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 ETF(3190)為例，不到2,000港元便可買下30隻上述提及各板塊大市值高息股*。要了解該ETF持有哪30隻股票，請瀏覽www.fubonetf.com.hk (此網站未經證監會審核）。

考考大家一個問題，如果買齊該ETF追蹤的30隻大市值高息股*，每隻買一手，總共要多少錢？大家不防計一計，也可在富邦基金Facebook (短連結shorturl.at/mpT01)找答案。

*不保證派息

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