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第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！ 重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前

01/06/2023

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一連四日（5月25日至28日）於亞洲國際博覽館舉行的第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）圓滿結束！本屆「兒童書展」以「走進童話世界，向安徒生致敬」為展覽主題，多名重量級名人嘉賓出席，同時吸引約35,000個家庭入場，為參展商帶來商機。

 

是次「兒童書展」圓滿成功，有賴11 SKIES冠名贊助、港鐵再度提供機場快綫優惠、策略夥伴展覽集團及順豐香港鼎力支持。協辦機構 《親子頭條》董事總經理盧英傑先生預告下一屆兒童書展將以兒童中外文化藝術交流為主題，盼香港小朋友可與其他地區的小朋友交流。

 

重量級名人嘉賓出席開幕禮

第三屆「兒童書展」開幕禮於5月25日舉行，典禮上多名重量級名人嘉賓出席，包括：「田叔叔英語閱讀計劃」創辦人暨立法會議員田北辰先生、主辦單位D & P Education Kingdom行政總裁崔敬廷先生、《親子頭條》董事總經理盧英傑先生、大會門票印刷商鴻興包裝印刷中心商務總監任加信先生、香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長、凝皓教育創辦人林溢欣老師及兒歌天后李紫昕Purple姐姐等。

 

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「星級童話故事大師」泰臣與一班演藝人員於台上表演。

 

「大粒MAC教室」閱讀計劃發佈會 及 第二屆「正向動力計劃」啟動禮

第三屆「兒童書展」首日亦舉行了「大粒MAC教室」閱讀計劃發佈會及第二屆「正向動力計劃」啟動禮，獲新世界中國地產董事兼周大福慈善基金主席鄭家成先生等嘉賓現身支持。淨緣慈善基金董事莊婉華女士表示，「大粒MAC教室」閱讀計劃透過偉人故事及鄭裕彤先生的卡通形象「大粒MAC」推廣正向教育，而閱讀計劃一套12冊的親子繪本，將分享12位偉人故事，每位都代表博愛、堅毅等不同的處世態度及美德，值得學生學習。

 

小小漂書號再度登場

上屆「兒童書展」的「小小漂書號」深受小朋友及家長歡迎，故今屆亦繼續設「小小漂書號」！RORO閱讀的士亦首度登陸漂書區，增添不少閱讀氣氛。

 

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「小小漂書號」人頭湧湧，大人小朋友都在發掘心頭好！

 

資料由客戶提供

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