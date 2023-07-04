商務盛典「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議」探索商業與科技結合的未來新經濟體

「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023」（以下簡稱BGOV）將於7月12日至14日假香港灣仔會展展覽廳3FG盛大舉行，為參加者呈現新世代科技盛況，展現未來科技應用趨勢。



多家企業參展 逾百名專家分享



是屆展會將展示130多個嶄新創科技術方案，並誠邀超過160位行業專家和企業領袖出席分享科技熱話，務求透過具啓發性的會議，助不同行業的營運者及投資者掌握行業最新技術應用，抓緊數碼經濟帶來的機遇。BGOV將迎來8,000名企業及行業買家，通過短短三日活動盡拓建人脈網絡，同時洞悉未來商業及科技一目千里的發展。



活動主辦單位，柏堡活動策劃有限公司執行董事李亦珺女士表示︰「在現今日新月異、瞬息萬變的商業環境中，與科技結合已經不再是選擇，而是必然。作為商業領袖和營運者，想立於不敗之地，就必須具備前瞻性思維，深入探索未來趨勢，走在商業潮流的前沿。BGOV為不同行業帶來最尖端的科技應用和商業趨勢，讓大家掌握商機，引領潮流，成為行業領先者。」

繼去年舉辦疫後首次實體科技展，「BUSINESS GOVirtual 科技博覽及會議2023」乘勢回歸，將於7月12日至14日在香港會議展覽中心舉行。



9大展區飽覽最前線的創新科技方案



國際及本地企業和中小企都朝著「啟動智能業務」的方向發展，其實即使「啟動」了業務，也該持續加強多方面的創科知識和能力，方可與時並進。BGOV今年設有九大展區，予頂尖展商展示啟發性的解決方案，當中涵蓋有：

• 雲端及邊緣計算：高效資訊管理；

• 金融科技：簡化交易流程；

• 網路安全：強化資訊保護；

• Web 3.0：推動虛擬經濟；

• 行銷科技：提升宣傳效能；

• 沉浸式科技：開創超前體驗；

• 人工智能：提高工作速度、準確性和有效性；

• 可持續發展/ ESG：透過綠色科技鞏固企業未來競爭力；

• 企業數碼轉型：啟動智能業務



除了可透過不同展區掌握不同科技的應用，大會亦從不同方面鼓勵企業融合創新元素，激發更多科技融合的創意與發展。今年新增「沉浸式體驗區」及「可持續發展區」兩大主題區，當中「沉浸式體驗區」匯聚一眾參展商舉行導賞團，讓參加者親身感受各種沉浸式技術，包括元宇宙、AR、VR、XR甚至IR示範。觀眾更可參與MUXIC虛擬音樂會，欣賞現實與虛擬的新穎結合表演，享受沉浸式音樂盛宴。



聯同12大行業協會推出過百場精彩會議 涵蓋多個領域



「BUSINESS GOVirtual科技會議2023」將一如既往帶來豐富及最前沿的會議議題。本屆BGOV科技會議聯同12大行業協會打造超過百場精彩論壇，涵蓋多個領域和範疇，探討市場的最新趨勢，一起洞察最創新的科技。精選議題包括：

• 香港機場管理局、香港應用科技研究院、微軟香港及澳門、以及商湯科技的領袖將於大會的開幕論壇中暢談「AI的應用和未來發展」；

• 四大會計師事務所德勤中國、安永、畢馬威中國和羅兵咸永道同台亮相，探討香港虛擬資產的發展及落實； HKVAX、Treelion Foundation、眾安銀行等知名企業更延續熱話，將於金融科技主題論壇中剖析「VASP發牌制度實施下面臨的機遇和挑戰」；

• 想瞭解世界各地的智慧城市？Cargo Sous Terrain、華為、MIT Design X、NEOM、香港大學及Urban-Air Port等將以實體和綫上的混合模式為觀眾一次過帶來多個世界級的智慧城市項目分享。



其餘知名企業包括Accenture、國泰航空、華懋、中國移動、中國聯通、CSL Mobile、和記電訊、恒隆地產、聯想電訊盈科、領展、L’OCCITANE、美心、NVIDIA、數碼通等都將會現身分享「商務 x 科技」的智慧之道，解說科技提高生產力的奧妙之處。



三天豐富業務交流 源源不絕



除豐富的內容外，大會亦非常重視與會者之間的互動與交流，為與會者製造源源不絶的洽談機會。活動首日將舉行C-levels領袖聚會，滙聚行業精英，透過面對面交流和互動，激發出各種可能性，從而通過跨界合作不同創造出更多商業價值；第二天則有BUSINESS GOVirtual Tech Awards頒獎典禮暨交流活動，Tech Awards得獎企業將與您共同探索未來科技的無限可能；第三天以ESG及智慧城市為主軸，一同探討如何引入未來城市減碳、節能的技術！



「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023」參加費用全免；入場名額有限，立即登記索取電子門票：https://bit.ly/3Jv05se，活動詳情請瀏覽官方網站 govirtualexpohk.com。



地點：

香港灣仔會展展覽廳3FG



開放日期及時間：

7月12（三）09:30 - 18:00

7月13（四）09:30 - 18:00

7月14（五）09:30 - 17:00

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