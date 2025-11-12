打工仔福音！MPF股票基金連續兩年做好 100萬供款平均賺23萬

在美國展開減息周期下，環球股市連續兩年造好，強積金中的股票基金迎來亮眼表現。今年以來美國、歐洲、中國等各地股市水漲船高，截至 10 月底的經濟通積金排行榜數據，過去一年各 MPF 營運商的股票基金平均表現為 23.4%，即以 100 萬 MPF 供款計算，今年股票基金平均進帳 23.4 萬元。

環球股票今年也有不錯表現，尤其在美元貶值的帶動下，過去表現積弱的中國及歐洲股票也重抬雄風，年初至今分別上升 41.8%（MSCI 中國指數）及 28.2%（MSCI 歐洲指數），是環球股票中表現最好的兩大地區。受惠於此，友邦旗下友邦優選亞歐基金受惠歐洲及亞洲股市造好，而成為環球股票組別的「狀元」，回報優於排第二及第三的海通 MPF 環球分散基金及 orientiertAMTD 強積金安聯精選增長基金。

個別地區當中，在中國股市復甦下，加上日股、韓股、中國台灣股市屢創新高，亞太區股票亦是今年不能忽視的投資市場，友邦優選亞洲股票基金年初至今大賺 31.86%，成為該細分股市地區的冠軍。

並非每位打工仔也熟悉投資市場，懂得自己挑選不同地區及資產類別，部份 MPF 營運商有見及此便推出不同股債比例的平衡基金，打工仔只需按自己的風險承受能力選擇適合自己的股債比例。當中股票比例較高的「混合資產 - 進取類別」亦受惠今年股市造好，而在此組別中，今年表現最佳的是友邦優選增長組合，年初至今回報為 23.75%，一年回報則達 21.23%。

至於中風險的均衡組合中，今年回報最佳的三隻基金分別是海通 MPF 核心累積基金、中銀保誠簡易均衡基金及萬通萬全環球均衡基金。

