港股國產 GPU 第一股！壁仞科技招股進行中，港股AI賽道迎新標的

12月21日，中國通用圖形處理器（GPGPU）領軍企業壁仞科技啟動招股，其港股IPO進程進入最後衝刺階段。依託上海國投先導基金、啟明創投、高瓴創投、IDG等豪華股東陣容奠定的市場信任基礎，加之逾20家基石投資者領投，壁仞科技招股首日備受市場追捧，截至12月23日上午9時，公開發售獲逾50倍認購。

憑藉自研核心技術、全棧協同產品佈局及政策紅利加持，壁仞科技成為國產GPGPU領域的稀缺標的，在國產替代浪潮中突圍而出，成長潛力獲市場廣泛關注。

業內人士分析，公司首日獲市場追捧，或受益於其快速增長的營收規模以及確定性的在途訂單，为投資者注入长期投資信心。具體來看，公司營業收入由2022年的5萬元（人民幣，下同）增至2024年的3.37億元，同時手握12.407億元訂單，業績增長勢頭強勁。

首日招股情绪反映出港股投資者對國產GPGPU企業的追捧，或進一步推動市場對該賽道的關注及認購。

商業化能力持續彰顯

在智能計算晶片產業鏈中，晶片供應商處於核心地位，其技術實力直接影響晶片性能，競爭壁壘極高。壁仞科技作為行業先進技術領導者，憑藉深厚技術積累及精准市場佈局，構建核心競爭優勢。公司將高速互連、高帶寬顯存、芯粒封裝等先進技術應用於產品及封裝環節，構建起軟硬件協同方案以滿足企業日益增長的AI算力需求。

截至2025年12月15日，壁仞科技累計申請專利超1,500項，位列中國通用GPU企業首位，發明專利授權率100%，獲國家知識產權優勢企業認證；自研BR10X架構專為AI工作負載定制，是內地首家採用2.5D芯粒技術封裝雙AI計算裸晶的企業，其產品在MLPerf Inference 2.1競賽中斬獲量產晶片組別雙冠軍，亦是唯一獲邀參與HotChips會議的中國GPGPU企業。

隨著公司持續提升GPGPU及解決方案性能，預期能覆蓋更多企業AI應用場景，未來營收有望進一步攀升。以千卡集群方案為例，公司於2024年成功落地商業化千卡智算集群專案，集群連續運行5天無故障、訓練服務30餘天不中斷，產品展現出顯著穩定性和容錯能力，精準匹配國央企等頭部企業的剛需。

此外，公司核心管理團隊兼具技術與商業優勢，創始人張文深耕AI與積體電路領域多年，CTO洪洲擁有近30年GPU設計經驗，為企業發展提供核心技術支撐。

國產智算生態打開增長空間

全球及中國智能計算晶片市場迎來高速增長，內地AI算力行業正經曆供需兩端的雙重劇變。據灼識諮詢數據，全球智能計算晶片市場規模由2020年的66億美元急增至2024年的1,190億美元，複合年增長率達106.0%，預計2029年將達5,857億美元。中國市場則展現出更強勁的增長動力，2024年市場規模為301億美元，預計2029年將突破2,012億美元。

需求端方面，AI大模型快速迭代推動算力需求指數級增長，國家統計局數據顯示，內地AI Token消耗量1.5年內激增300倍，雲廠商、互聯網巨頭及智算中心的算力投入持續擴容。供給端上，美國對華高端GPU出口限制加速國產替代進程，為本土企業創造關鍵機遇。隨著AI應用持續滲透，各行業爭相研發創新AI產品及服務，進一步推高整體算力需求。

目前中國智能計算晶片市場雖呈頭部集中格局，但長尾市場分散。隨著國產廠商競爭力提升，預計2029年國產企業市場份額將由2024年的20%升至60%，為壁仞科技等本土企業提供突圍空間。儘管當前智能計算晶片採用基數較低，但面對內地眾多雲服務供應商、AI公司及其他AI驅動產業客戶的龐大需求，潛在市場前景可觀。市場預期，壁仞科技等內地供應商崛起及生態系統快速成熟，將支撐未來智能計算晶片更快部署及應用。

政策護航產業發展根基

智能計算晶片行業作為國家戰略性新興產業，獲從中央到地方的全鏈條政策支持。《國家積體電路產業發展推進綱要》明確2030年前實現積體電路產業鏈主要環節達國際先進水準；《“十四五”數字經濟發展規劃》將高端晶片、人工智慧等列為關鍵核心技術突破重點；《新時期促進積體電路產業和軟體產業高質量發展的若干政策》則從財稅、投融資、人才等多維度提供政策保障。

地方層面，北京、上海等地紛紛推出針對性激勵措施，對採購國產GPU的企業給予最高10%補貼，單個專案補貼上限達1000萬元。自上而下的政策扶持不僅為壁仞科技研發創新營造良好環境，更通過市場激勵加速其產品商業化進程，築牢企業發展的政策根基。

募資加碼夯實發展動能

招股書顯示，壁仞科技未來發展戰略聚焦四大核心方向：持續強化科研硬實力，實現計算核心、高速IO等核心技術自主可控；構建開放生態系統，通過與合作夥伴協同加速解決方案落地；加強市場推廣及技術支持，提升品牌影響力及客戶黏性；擴大人才儲備，為創新發展提供智力支撐。

值得注意的是，公司募資將重點用於智能計算解決方案研發、商業化推廣及補充營運資金。其中研發投入將進一步鞏固技術領先優勢，商業化投入則助力擴大市場份額。依託行業高景氣度、政策支持及自身技術與商業化優勢，疊加充足在手訂單支撐，壁仞科技有望在國產替代浪潮中持續擴大市場份額，為AI產業發展提供核心算力支撐，實現企業與行業協同成長。

業內人士指出，在AI算力需求持續爆發與國產替代加速的雙重機遇下，壁仞科技憑藉堅實技術壁壘、強勁商業化能力及政策紅利加持，正步入高速發展通道。未來隨著研發投入加碼及生態佈局完善，公司有望在全球智能計算晶片市場佔據重要地位，成為推動中國AI產業高質量發展的核心力量。

（資料由客戶提供）

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票