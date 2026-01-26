  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

記者實測智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

26/01/2026

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

近年智能投資顧問大行其道，市場上不少強積金供應都推出智能顧問工具，但大多只供現有客戶使用，近來AIA強積金受託人友邦信託夥拍香港金融科技公司弘量研究（AQUMON），推出了MPF智能投資顧問服務AIA積金智「邦」手，可供公眾使用，但須下載AIA+手機程式並註冊成為會員，以下就來看看記者的實測結果！

 

AIA稱只要回答五條風險評估題目，平台就會根據用戶的風險偏好，即時推介最合適的MPF組合建議，提供多達50個市場配置，用戶可掌握各種持倉比例和過往回報，並支援不同資產、地區及ESG選項。亦有並列比較現有與推介的投資組合等功能。

 

在AIA+手機程式中，可於「選單 」中開啟「積金智邦手」，「積金智邦手」會首先詢問記者的投資目標，記者當然以「財富獲得最大增長」作為MPF的投資目標。  

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

及後，便會詢問記者對投資知識的了解程度，記者平日接觸財經資訊，相對普羅大眾會有較多投資知識，因此選擇了「充分了解」。

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

風險承受能力就人人不同，記者可以承受更大波幅，因此選擇「30%或更高」。

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

財務狀況方面，記者作為「90後」家庭負擔較小，因此選擇「年輕且財務負擔較小」。

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

最後一條問題，就短期的現金儲備，記者選擇「12-24個月」。

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

結果記者被評估為進取型，然後積金智「邦」手便為記者推薦「全球進取型」的投資組合，組合為100%股票基金，詳列這個推薦組合的基金比例：45%綠色退休基金、35%美洲基金、10%亞洲基金、5%歐洲股票基金、5%全球基金。

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

積金智「邦」手可回溯表現，看清過往組合回報，包括年初至今、1個月、3個月，6個月，1年、3年、5年及10年的過往年化回報供參考；至於波幅方面，記者在問卷中選擇了可承受超過30%波幅，此組合的1年、3年及5年年化組合分別為15.63%、12.71%及14.51%，屬承受能力之內。

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

對於本身已了解自己風險接受能力，兼且有投資經驗，甚至本已有心水投資地區或有ESG投資偏好，亦可選擇，令系統推薦出更個人化的組合。

 

另外，記者更可以DIY組合，自由配搭各種基金，並自行分配比重，適合剛加入選用AIA MPF新公司的打工仔配置新組合，參考過往回報；而對於本身是AIA MPF的用戶，亦可使用此功能比較現時的投資組合，作為配置基金的參考之一，據知目前坊間的強積金智能顧問暫未有相關功能，而且只開放予現有客戶使用。

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

記者實測AIA積金智「邦」手 智能演算法如何助用戶選擇MPF基金

 

總結而言，AIA積金智「邦」手透過一連串風險問卷及演算法，為用戶提供更有架構的MPF組合建議，有助理清思路，尤其適合對基金認識較淺的打工仔作為入門參考。雖然 AIA屬較早開放智能助理予公眾使用的一批，功能暫時仍以比較同一供應商旗下基金為主，未能一站式橫跨全市場比較不同受託人的產品。長遠而言，如能發展出可同時比對各大強積金供應商的智能平台，讓市民更易掌握不同計劃的收費結構、資產配置及歷史表現，或有助進一步提高強積金制度的透明度和競爭性，令打工仔在退休規劃上有更充足資訊作決定。

 

