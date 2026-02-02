  • 會員
以優化資金效率實現輕鬆收付款？ 建行(亞洲)一站式方案助您捕捉跨境機遇

02/02/2026

 

隨著全球商業節奏持續加速，資金流轉效率已成為企業在數碼經濟時代突圍而出的關鍵。面對日益多元化的收款渠道及頻繁的跨境資金調撥需求，企業需要借助金融科技優化財務管理，以更靈活的調度策略，應對瞬息萬變的營商機遇。然而，在業務高速擴展的過程中，傳統的資金處理模式或未能完全配合現今對速度與精準度的要求，企業往往需要尋求更高效的系統支援。

 

企業如欲進一步優化資金效率，實現輕鬆收付款？中國建設銀行(亞洲)(下稱「建行(亞洲)」)推出的全方位金融科技方案，正是助您提升營運效益的理想夥伴。

 

廣東話版本

 

普通話版本

 

 

 


一站式「企業收付通」　全面優化收付體驗


隨著電子支付日益普及，企業處理的交易數據呈幾何級數增長，對結算系統的整合能力要求亦隨之提高。建行(亞洲)推出的「企業收付通」旨在為企業提供一站式電子化收付款服務，全方位迎合市場需求。


透過整合多元化的支付結算渠道，企業可免卻對接多個系統的繁複工序，不僅大幅提升財務處理效率，更能讓管理層集中資源，專注業務拓展及長遠策略部署。


「賬簿管家」智能識別　資金流向透明化


對於擁有多個銷售渠道或龐大客戶群的企業而言，確保每筆交易賬目清晰往往需要投入大量時間與資源進行對賬。面對海量交易記錄，財務人員若能更快速辨識付款人身份，將有助進一步加快銷賬流程，提升營運效率。


為應對企業對精準化管理的需求，建行(亞洲)「賬簿管家」運用專屬的「登記簿虛擬賬號」技術，為每一位付款方或個別訂單分配獨一無二的專屬賬號。無論款項通過哪種渠道轉入，系統均可自動識別並將資金歸集至對應的登記簿，讓每筆收款來源清晰可溯。


此舉不僅令資金流向變得更透明，更有效簡化繁複的對賬程序，全面提升資金管理效能，讓企業的現金流管理更加精準到位。


區塊鏈「跨境易支付」　極速全額到賬


除深耕本地業務，跨境資金融通亦是企業拓展版圖的重要一環。在頻繁的資金往來中，企業往往期望能進一步簡化匯款程序，同時提升到賬速度及費用透明度，以配合日益加快的商業節奏。


建行(亞洲)透過「跨境易支付」服務，採用先進的區塊鏈加密技術，為跨境支付帶來革新體驗。此項服務能支援資金即時匯款至內地，並實現極速全額到賬，讓企業能準確預算收款金額，免除中間行扣費所帶來的不確定性，優化資金調撥安排。


整個交易過程不僅安全高效，更能顯著提升跨境匯款的成本效益，實現真正實時的支付體驗；令企業的資金周轉更具靈活性，助力捕捉內地市場的龐大機遇。


賦能企業　緊握無限機遇


建行(亞洲)一直致力以金融科技賦能企業發展。建行(亞洲)副行長屈詠琴女士表示：「建行(亞洲)為企業提供全面的收付款綜合解決方案，助力企業輕鬆掌控資金流向、加快業務運轉，並支持企業資金跨境融通，緊握無限機遇。」


面對瞬息萬變的營商環境，一個強大且值得信賴的銀行夥伴至關重要。如欲進一步提升企業資金效率，歡迎立即聯繫建行(亞洲)的專業團隊了解詳情。

 

 

以上內容僅供參考，受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！

 

