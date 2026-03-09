黃金時代基金會舉辦「安心．安居」體驗工作坊 構建智齡安居新思維 重塑自主靈活退休生活

黃金時代基金會早前於香港房屋協會旗下的優質長者房屋項目舉辦「安心．安居」體驗工作坊，讓社區人士對居家養老的需求有更多了解。

隨著香港人口高齡化趨勢日益顯著，「居家安老」已逐漸從政策口號轉化為每個家庭的核心需求。理想的晚年生活應是精彩人生的延續，愜意從容，而非被動地接受照顧。因此，具前瞻性的「智齡」規劃，成為提升晚年尊嚴與生活品質的關鍵部署。

黃金時代基金會（下稱基金會）作為亞洲推動智齡城市發展的先驅，致力於引領創新思維並發起「黃金時代運動」，鼓勵 45 歲或以上人士（黃金一代）預早規劃人生下半場，積極貢獻社會，締造標竿人生。

超前部署 規劃「黃金下半場」

早前，黃金時代基金會舉辦「安心．安居」體驗工作坊，旨在加深社區人士對居家養老需求的認識與理解。

工作坊選址在香港房屋協會（房協）轄下的三個長者房屋項目—北角「雋悦」、牛頭角「彩頤居」及將軍澳「樂頤居」，活動吸引逾 500 名長者及照顧者報名，近百人參與，透過一系列互動環節，包括旗袍製作、軟餐試食、輔助出行體驗及房屋導賞等，涵蓋「衣、食、住、行」四大生活範疇，協助參加者具體了解長者在晚年生活中的實際需要，並鼓勵他們及早為自己及家人規劃理想的晚年生活，有助提升社會對不同安老模式的認識與關注。

黃金時代基金會行政總裁黃惠娜在活動中指出：「每位長者的需求皆不盡相同，就如旗袍的製作，需要度身訂造。我們希望透過體驗活動，讓社會更深入了解長者的真實安老需求。」她強調，除了優質的物業質素及完善的設備配套外，專業的服務及個案管理經驗更為重要，因為長者住戶在不同階段會有不同的生活及照護需求，能夠為住戶貼身剪裁照護計劃，不但讓家人感到更安心與放心，亦讓長者住戶實現真正無憂的安居生活。

每位長者的需求皆不盡相同，黃金時代基金會倡議更自主、更靈活的「安心．安老」模式，同時鼓勵「黃金一代」（45歲或以上人士）預早規劃人生的下半場，積極為社會作出貢獻，締造標竿人生。

構建「一站式」持續照護生活圈

基金會於房協的轄下項目舉辦工作坊，全因在安老房屋領域，房協不僅是領先的發展商，更是擁有超過 20 年豐富經驗的資深營運者。早在二十多年前，房協已前瞻性地預見高齡化社會的挑戰，成為本港長者房屋項目的先驅。

目前，房協成功運營四個主要項目，包括「長者安居樂」住屋計劃下的「彩頤居」、「樂頤居」與「豐頤居」，以及優質長者房屋項目「雋悦」。房協首創將住屋、康樂及醫療護理設施無縫整合於同一大樓，提供全方位的「一站式」服務。

在工作坊導賞環節中，參觀者親身體驗到長者無需外出即可享受日常生活所需，甚至在健康狀況變化時，亦能在熟悉的環境中獲得適切支援。這種將「醫、社、住」三位一體的營運模式，正是響應了基金會所倡導的願景：協助黃金世代建立健康積極的心態，重塑對退休及「老」的看法。

參加者在體驗環節獲安排參觀房協發展的長者房屋項目 - 位於北角的雋悦住客會所，房協認為長者不僅追求住屋大小，長者友善環境及服務支援也應備受關注。

安居自主 貼心設計專業支援並重

致力倡議預早規劃人生下半場的基金會，為進一步了解大眾對安老的想法，於工作坊前進行問卷調查，近六成參加者希望深入了解安老資訊；逾九成受訪者認為長者房屋的「居住環境設備」及「醫療服務」配套，其重要性遠超單位價格。調查結果突顯市場對綜合型長者住屋模式的強烈需求。

香港房屋協會憑藉多年經驗，項目注重實用與人性化設計。單位內部設有無障礙通道、浴室鋪設防滑地磚及裝有扶手、部分廚房及浴室亦配備活動式地櫃，充分考慮到長者日後可能會使用輪椅的需要。同時，每位住戶亦配有一個隨身智能裝置，於屋苑範圍內只要按下裝置上的按鈕，職員就可以到場提供適時協助；而於較新落成的項目更引入多項智能科技，住戶亦可按需要啓用單位大門的出入和用水探測裝置，若住戶一段時間沒有出門或用水，當值職員會收到感應器的通知，提供及時支援。更貼心的是每個項目均設住戶健體、康樂、休憩及空中花園等豐富公共空間，促進社群互動，協助長者建立積極健康的生活模式。

房協在長者照顧上累積了豐富的經驗，從服務營運以至個案管理都能夠為長者住戶提供全面支援及適切照護，因此，參加者在導賞後，均給予高度評價，充分肯定房協在長者住屋上的用心與成果，亦令他們意識到及早為未來居住安排作打算的重要性。

黃金時代基金會將持續夥拍不同機構舉行活動，讓長者及其照顧者了解個人需要，及早計劃，從而達至自主靈活的「安心．安居」，延續精彩人生。

自主靈活終身居住保障 實現真正安心

另一方面，長者的財務安全感是實現「安心．安居」不可或缺的一環。房協有見及此，旗下的長者房屋項目均採用獨特的終身租住模式。住戶只需一筆過或分期支付「租住權費」即可終身居住，且計算該費用時，會按入住年齡調低，徹底解除長者對日後續租或租金上漲的後顧之憂。

有意入住房協長者房屋項目的人士，亦可按自己的需要，考慮不同的財務安排，例如利用自己的物業申請「安老按揭」，以獲取一筆過貸款支付租住權費，或申請將物業出租，同時獲得每月年金及租金「雙重收入」。加上，房協為住戶提供簡單的家居檢查及維修服務，讓長者不需要為安排修繕而煩惱。配合項目地處交通便利的核心地段（如將軍澳、牛頭角、紅磡及北角），不僅方便親友探訪，更為長者提供了在市中心生活的便利性與自主性。

工作坊活動包括旗袍製作，讓黃金一代預早了解安心安老並不只得一個公式，可因應自己及長者需要而制定不同的方案，有助他們延續有質素的生活。

預約參觀 體驗真正的「安心・安居」

要了解長者對「安居」的真正需求，最好的方法當然是親身走入項目，了解其運作及配套的各個細節，同時及早為家人及自己的享老生活做好準備。如想了解更多相關項目詳情或預約參觀，請向房協直接查詢。

香港房屋協會

查詢電話：

(+852) 8208 8862 (北角「雋悦」)

(+852) 2839 8208 (將軍澳「樂頤居」)

(+852) 2839 8070 (牛頭角「彩頤居」)

(+852) 2839 8299 (紅磡「豐頤居」)

