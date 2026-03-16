鍋圈（02517.HK）2025年業績大爆發 淨利勁升88.2% 門店突破1.15萬間

近日，鍋圈（02517.HK）披露2025年度業績報告，全年實現營收、毛利、淨利潤同步高增長，展現強勁發展韌性。截至2025年12月31日，集團營業收入78.1億元（人民幣，下同），同比增長20.7%，毛利約16.87億元，同比增長19.0%，淨利潤約4.54億元，同比增幅高達88.2%，核心經營利潤約4.61億元，亦實現48.2%的同比增長。截至2025年底，集團門店總數已增至11,566家，其中鄉鎮市場淨新增1,004家門店，下沉市場佈局成效顯著，「社區央廚」戰略落地成果凸顯。

回顧2025年，鍋圈食品多維度發力構建核心競爭力，在門店運營、場景拓展與用戶運營等領域實現關鍵創新突破。門店端，通過大店調改成功優化單店運營效率與盈利模型，同時推動小炒實戰落地，豐富門店產品結構與服務場景，進一步激活社區消費潛力。場景端，抓住戶外消費趨勢實現露營場景突破，打造適配戶外聚餐的專屬產品與解決方案，拓展增量市場。營銷端，依託閃購等即時零售模式實現閃購快速增長，有效提升訂單轉化與用戶觸達效率。渠道端，通過多渠道、多場景全域佈局與線上線下深度融合，搭建起全方位即時零售門店網絡。其中，線上渠道表現尤為亮眼，借助抖音賬號矩陣實現超94.1億次平台曝光，抖音渠道GMV達14.9億元，同比增長75.3%。會員運營方面，註冊會員數量同比增長57.1%至6,490萬名，預付卡預存金額達12.0億元，同比上升22.3%，會員黏性與消費貢獻持續提升。產業端，持續推進「產供銷」一體化閉環建設，已擁有七個食材生產廠，海南食品生產基地動工建設，供應鏈數字化管理實現全鏈路高效統籌，為業務擴張提供堅實支撐。

展望2026年，鍋圈食品設定五大核心發展目標，劍指規模與效益雙提升。門店佈局方面，計劃實現門店總數不少於14,500家，淨新增超2,934家，同時將關店率控制在4%以下，在2025年高基數基礎上實現門店店效高單位數增長。用戶運營方面，目標註冊會員數量突破9,500萬名，進一步擴大高價值用戶群體。盈利質量方面，將持續優化銷售費用率與管理費用率，推動核心經營利潤增速顯著高於收入增速。此外，集團還計劃率先在香港開設門店，積累海外運營經驗，為全球化佈局鋪墊。隨著全渠道優勢鞏固、供應鏈壁壘強化，鍋圈食品下一階段規模化增長值得期待。

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